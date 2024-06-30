雖有換人壓力 勸退拜登難成氣候

27日晚上的總統辯論，由於拜登 表現差勁，進行不到一半，民主黨 的策士已傳出「換人」之聲；辯論結束之後，民主黨內一片驚慌，不少民主黨金主，透過多個網站，聲言拜登表現有如「災難」，紛紛表示不再捐款。

到了28日，換人之說，已發展成為勸退運動，其中作為自由派言論大本營的「紐時」，成為了勸退的大旗手，不但社論明白表態，拜登要服務國家就必須退選；紐時旗下大批專欄作者響應，紛紛撰文勸退，包括了克魯曼(Paul Krugman)、佛里曼(Thomas Friedman)、紀思道(Nicholas Kristof)、布魯尼(Frank Bruni)、克萊恩(Ezra Klein)、杜塔特(Ross Douthat)等。

社論說，川普 極其危險，是美國民主的大敵；拜登四年前擊敗川普，但他現在已不是四年前的他，周四晚的辯論顯示，他沒有能力駁斥滿口謊言的川普，為了打敗川普，拜登必須主動退選。

佛里曼說，辯論直播時，他在里斯本，一面聽一面飲泣，因為拜登不可能贏川普；他與拜登是朋友，但不能不呼籲他退選，把他在初選中贏得的黨代表票(delegates)交給民主黨全國委員會(DNC)，由委員會在8月19日的黨提名大會選出接替的人選。

克魯曼則說，他長期支持拜登，有人可能認為他勸退等於背叛，但民主黨人必須認清現實，沒有理由繼續打一場不能贏的選戰。紀思道也說，只要拜登不退，繼續由他與川普對陣，就只會增加川普的勝選機會，拜登的辯論表現證實了拜登太老的說法，讓一個被定罪的重罪犯贏了辯論。

到了下午，民主黨前總統歐巴馬和柯林頓也在X平台(即推特前身)撰文，據政治新聞(Politico)報導，勸退派原本呼籲兩名前總統加入勸退行列，促成拜登退選。但兩人出手，卻大出民主黨人意料之外，反對退選，支持拜登選下去。

歐巴馬說，今年11月大選的重點，是要在兩個作風不同的候選人中作一選擇；其中一人有道德操守和有是非判斷能力，但另一人則滿口謊言。拜登在辯論中表現欠佳，並沒有改變11月大選的重點，即是在兩人之間作出選擇。

柯林頓則說，辯論表現，他不評論，他只說他知道的事實。事實是，拜登是個好總統，為美國做了三年大好事，包括成功處理了疫情、為國家創造大量就業機會、對氣候危機採取行動、有效地逐漸遏抑通膨、以及帶領美國從川普執政四年所製造的泥沼中走出來。

「退」與「不退」兩派針鋒相對，看來都沒有相讓之意。勸退派之所以勸退，主要是背後有一恐懼和絕望，認為老化的拜登沒有能力應付川普，11月必敗無疑，所以唯有拜登退選，換人上馬，民主黨才有打敗川普的機會。要勸退派改變立場，支持拜登續選，看來沒有可能，只要紐時和諸多專欄作家不改變立場，勸退之聲就會持續不斷。

但另一方面，拜登有第一夫人、歐巴馬、柯林頓和白宮的支持，短期之內，將可以支持下去；民主黨提名大會8月19日在芝加哥舉行，只要拖過了提名大會，換人危機就算過去，至於9月的第二次辯論，屆時形勢已變。拜登28日在北卡造勢集會上，面對2000支持者侃侃而談，完全不提換人之事，他承認自己不再年輕，說話不再利落，但他有判斷力，知是知非，對人民說真話，不說謊，不像川普那樣滿口謊言。他的意思是，必定會選下去。

那麼，民主黨的「勸退運動」將會如何收場？一，只要拜登不主動退選，勸退和換人將困難重重，但距離提名大會召開只有40多天，時間緊迫；如果拜登不交出手中的黨代表票，提名大會將難以展開換人程序。

二，同樣困難的是，民主黨難以找到替代人選；副總統賀錦麗看似順理成章可作人選，但她能否得到黨內同意？她作為副總統參選人，沒有人反對，但作為總統候選人，則截然不同，特別是她的少數族裔身分(非裔和亞裔)，被視為不利於大選。

其他任何人選，包括拜登政府的官員(國務卿布林肯、財政部長葉倫、國安顧問蘇利民、以及商務部長雷蒙多)，都有政續，但同樣難以贏得全黨支持；至於有意參選的州長和參議員，也將會遇到同樣的問題。

如果拜登不主動交出手中的黨代表，民主黨又沒有孚人望的替代人選，距離民主黨代表大會僅有一個多月之際，拜登雖有換人壓力，但是勸退恐怕難成氣候。