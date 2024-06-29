總統辯論後 民主黨不能迴避換人問題

第一場總統大選電視辯論27日晚落幕，結果一致認為川普 獲勝，拜登 表現令人失望。辯論主辦單位CNN公布即時民調，川普67%勝過拜登總統的33%，符合辯論前的預測。共和黨人皆大歡喜，但部分民主黨 人開始驚惶失措，陣腳大亂。民主黨此刻必須面對不可逃避問題：是否要陣前換帥？

CNN主持人在一個半小時內問了20個問題，從通膨、赤字、墮胎、無證客邊界、退伍軍人福利、烏俄戰爭、中東戰爭、捍衛民主、川普34項罪行、MAGA摧毁民主制度、黑人社區經濟、氣候變遷、社會安全福利制度、育兒稅、晶片、年紀能力、毒品芬太尼，以及是否接受選舉結果等20項問題。兩人答覆都未能完全發揮，更是答非所問。可是把國家重大問題挑出，讓選民聽見，才是目的所在。

辯論前55%受訪者預期川普表現較佳，拜登45%。拜登當晚臨場表現，講話聲音黯啞、神情呆滯、反應遲緩，連副總統賀錦麗辯後受訪時都承認「一開始有點慢熱」，拜登表現嚇壞民主黨人。辯論開始的12分鐘，被認為是拜登致命傷，講話辭不達意，說話結舌，失去思路，聲音減弱，然後冒出一句「我們終於擊敗了醫療保險」，川普隨即說「我完全不知道你在說什麼」。

拜登團隊在辯論後自認辯論成功，「給選民提供正面而且必定能贏的未來美國承諾」，而且「拜登總統是民主黨總統提名人，不會因為一場辯論表現而改變。」

但各主要媒體網站首頁標題紛紛表示拜登失利，「與川普辯論，拜登表現不穩」(華爾街日報)；「拜登被烤焦」(政治網站)；「晚安，再見，總統先生」(紐約郵報)。紐約時報在報導前言第一段就指「(辯論上)前總統川普胡說八道、滿口謊話，但緊咬拜登總統的搖搖欲墜表現」；CNN說「川普不斷重複謊言，拜登的辯論表現顯得不穩定」。華盛頓郵報則是「拜登應該辯論焦點對準川普，但他失敗了」。

當辯論還沒有結束前，黨內就有人開始討論，拜登失利，難以挽回，換帥救黨。華爾街日報網站刊出殺傷力極大的立即報導，指民主黨國會議員嚇壞了，將衝擊國會選舉募款，反映民主黨內高漲憤怒情緒。

新聞評論流量最大的網站「卓奇報告」立刻在網上列出「誰可取代拜登」的四名民主黨人選：加州州長紐森、副總統賀錦麗、前總統候選人柯林頓，及密西根州長惠特曼。這組人選除紐森有23.18%支持度外，其他無一人支持度超過20%，民主黨內目前換人還無共識；若再另推他人，各州豪傑競逐，到8月黨代會前即使有新共主，過程必定競爭慘烈，遑論能否11月打敗川普與共和黨國會。

激進左派名嘴在辯論後，紛紛提出要求換人，但支持度最高的紐森在辯論後的MSNBC評論被追問換人時反應：這種談話目前「沒有幫助」且「沒有必要」，「不會因為一場表演就換人」，「政黨不是這樣運作」，但他不啻承認拜登表現失敗，可是紐森還是不肯站出來，要求換人。

川普在辯論並非可圈可點，事實上他在躲閃提問或是實問虛答、避重就輕之間，都暴露弱點。他最大罩門還是在煽動1月6日國會暴動事件，面對「你說這些暴民都是愛國者？」他的回答蒼白辭窮，謊言自辯他沒有煽動群眾，而是「要大家和平地參與」。又例如被問到能否接受敗選的事實，他答覆是「只要選舉公平合法」，為自己11月敗選鬧事留下退路。

這場辯論原本是帶有多重歷史性意義，兩位年紀最大的候選人，其中一位剛被判定刑事罪，帶罪參選，另一位的兒子被判有罪；這也是時間最早的總統辯論，兩人都還還沒有正式經過黨代表大會提名，仍待選民觀察討論。

拜登與競選團隊下了大注，決定提早總統辯論，萬一失利，有時間重塑選戰，對拜登有利。可是這第一場辯論結果反而重傷自己，抬高川普。現在拜登把自己弄的更加危險。這場辯論拜登非但沒有重創川普，反讓選民認清拜登年邁的事實，擔心能否勝任第二任的世界重責大任。現在他面臨更大的壓力，民主黨內反而興起「放棄拜登」的呼聲，但是第二場總統辯論在9月10日，屆時再換就真的來不及了。