美中核武對話 相互試探閃躲

美中終於恢復了五年來的首次核武諮商，根據路透報導，今年3月，在上海的酒店會議室，兩國舉行了一個二軌會談，華盛頓派出了六名代表，包括前官員和學者。北京則派出了一個由學者與幾名前中國人民解放軍 軍官的代表團，雙方都沒有官員參加，舉行的地點也刻意避免官方色彩。

這不是個談判，只能說是一個諮商，雙方先通通氣，了解彼此的想法與紅線，這類討論不能取代正式談判。中國外交部發言人被問到時，也表示「不予評論」，換句話說就是，既不證實，也不否認。

可是能夠恢復是好事，美中關於核武態勢的二軌會談，過去曾經持續了20年之久，卻因川普政府於2019年停止提供經費，而陷入停滯；拜登 政府希望恢復，是基於冷戰期間，美蘇之間雖然都有足以毀滅對方多次的核武，但始終沒有爆發核戰，這是因為兩國之間有開放的溝通管道、核規範的協議和外交談判。但是美國與中國之間，充其量只有接觸，談不上談判，更沒有核協議可言。

去年11月拜習高峰會上，雙方終於同意重啟核武對話，但是中方懷疑這是美國用來逼迫中方裁減核武器的伎倆，所以堅持不做核武談判，只願意二軌會談。北京當局更對任何提議都小心翼翼，美國提出了管理核風險的措施，譬如同意在試射彈道導彈時，相互通報，避免誤判等，中國都沒有做出回應。

可是能夠碰面，還是會有好處的。譬如在對話中，中方告訴美方，他們不會對台灣使用核武，因為他們完全相信自己能夠在台灣打贏一場常規戰爭。雖然這只是民間人士的說法，但相當程度代表官方的看法。

中方當然不會把所有想法告訴美方，譬如解放軍最近一直在西北挖掘洲際彈道飛彈的豎井。據美國國防部估計，北京的核武庫在2021年至2023年間增加了超過20%，讓美國擔心中國將把核彈 頭，由現在的500枚增加至2030年的1000枚。而且不只是陸基導彈，在新式轟炸機與戰略核潛艦的發展上，也都超過目前投射載具的需要。

美方在對話中想要知道的是，中方是否仍然堅持自1960年代初製造首枚核彈以來，一直奉行的「不首先使用核武器」和「最低限度威懾」政策，即擁有剛好夠用的核武器來震懾對手；中方代表向美方確認，北京當局仍堅持這些政策，並且強調「我們對與你們達到核均勢不感興趣，更不用說優勢了」，可是美方對這個答案將信將疑。

對於核軍力較劣勢的中國來說，很自然的，想要以依賴「風險」和「不透明性」來削弱美國的核優勢，美國愈不清楚中方的企圖與核武準則，北京當局就愈占優勢，北京秉承欺敵的原則，所以認為「沒有必要」跟美國做開誠布公的討論。美國雖然認為繼續與中國對話很重要，但也知道，不須抱有任何期望，等到時間成熟時，雙方才能從爾虞我詐，進步到討價還價的談判。

許多核武專家都認為，中國私下其實是希望改進其核武的威懾能力，尤其從1960年代，中國開始最低程度威懾政策以來，這段時間有許多變化，尤其是美國對導彈防禦的日新月異進步，如果真要對中國首先使用核武，可以有效地擋下中國的核報復攻擊。同時，美英澳(AUKUS)的核動力潛艦的研發，也讓中國憂心地區的核武形勢在改變中。

這些憂心其實是有其正當性的，所以在今年2月，北京當局反守為攻，提出自己的核談判框架，公開邀請美國和其他核大國就「承諾永遠不會首先對彼此使用核武器」條約談判，這個邀請比美國想像中的裁減核武器，擁有更高的道德優勢。

對於美國決策者來說，承諾不首先使用核武器，會動搖盟國對美國安全保障的信心。美國是唯一在衝突中使用過核武器的國家，1945年曾在日本投下兩顆原子彈。它從未排除再次首先使用核武器的可能性，也沒有詳細說明在何種情況下會考慮這樣做。至今每一任美國總統，都保留首先使用核武器的選擇。

對於美國來說，現在開始與中國就核武戰略問題對話，是「防範外交」的一部分，希望能夠藉此探知中國的核武政策，中國基於欺敵，當然不願意透露。同樣的，美國對於中國提出的承諾不首先使用核武的公約，同樣也排斥閃躲，因為這不符合美國的利益，雙方的試探與鬥爭，恐怕將持續相當一段時間。