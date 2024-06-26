人工智慧太耗電 全球核電捲土重來

人工智慧 (AI )將是第四次工業革命，再次徹底改變我們生活。但人工智慧運算消耗極多電力，世界面臨缺電新危機，石化發電排碳造成地球暖化，全球各地極端天氣如熱浪、狂風暴雨、冰雹等災害不斷，太陽能、風能、海潮發電量不足，使核能發電絕地重生，重獲各國政府和科學家青睞；電動車取代汽油車更需要電力，使各國競相重啟核電廠或發展新核能，成為美中競爭新領域，而台灣反核電還能堅持多久，也是嚴峻挑戰。

國際能源總署(IEA)報告，2023年全球AI耗電4.3 Gigawatt，相當於2021年丹麥全國全年用電量。全球人工智慧運算、加密貨幣挖礦，都增加電力需求。特斯拉CEO 馬斯克說，最早明年全球將看到缺乏電力運行所有晶片；輝達CEO黃仁勳也擔憂，過去10年電腦運算和人工智慧提高100萬倍，能源卻未同步增長；OpenAI的CEO奧特曼說，核能是解決AI電力需求不斷成長的最佳方法之一。

人工智慧演算有多耗電？生成式AI運算出一張圖片所用電力，可充飽958支手機；ChatGPT每天需處理約2億個用戶的對話請求，單日耗電達564兆瓦時(即56.4萬度)，即是消耗1.7萬個美國家庭的用電量。美國2022年有逾2300個數據中心在運作，微軟、谷歌、亞馬遜合占三分之一，持續增加中。

比爾蓋茲眼見電力不夠，創設TerraPower公司，6月開工興建首座新世代核電廠，核反應爐以液態鈉取代水冷卻，造價只有傳統反應爐一半，預定2030年啟用。美國有十多家公司在發展規模較小、效率更高的核反應爐。

美國核能發電技術本來領先全球，1979年三哩島核洩漏事故後，99座核反應爐部分停運、100餘個新建計畫取消，少數核電廠延長營運，40多年未再新建。93座核電反應爐數量領先全球，發電量占全美18.2%。拜登總統已指明，核電是抗全球暖化關鍵，喬治亞州兩座核電廠不斷延期後，去年、今年分別完工；今年3月，美國重啟密西根州一座核電站，核電面臨新轉折點。

法國、比利時、瑞典、匈牙利各擁71%、46%、47%和37%核電力，占比最高；其他主要經濟體和政府忌諱核電，全球興建中的61座核電廠，中國占27座最多(占全球40%，但中國核電力僅占5%)，七年內將陸續完工，美國智庫指出，全球首座第四代高溫氣冷反應爐，去年12月在山東石島灣核電廠啟用，中方宣稱有2200餘組世界首創設備，國產化達93.4%，技術領先美國15年，美國能源部未予置評。

IEA認定，只有對核能持續大量投資，才能在2050年實現零碳排放目標。美國與加、法、英、日、韓、荷等22國協議，2050年前核電產能將增三倍，以實現淨零碳排放。

核能發電出事後的災難，退役後對環境危害，仍然受詬病。愈來愈多專家認為，核能雖不完美，但世間沒有絕對安全的能源，風力發電機殺死鳥類、影響海洋生物；太陽能電池板製造過程產生有毒廢物；風能和太陽能看天吃飯、不完全可靠，煤炭、石油、天然氣「煮沸」地球，地熱、生質燃料、氫氣無法滿足能源需求，核能成為不得不的選項。

相對於傳統核分裂，加州勞倫斯利佛摩國家實驗室2022年12月成功完成核融合實驗，首次實現兩個原子碰撞產出能量，高於引發反應所消耗能量，實現能量淨增益。核融合發電不僅零排放、廢料比核分裂少，也不會引發輻射災難。新創的Commonwealth Fusion Systems公司已籌款20億元，明年將啟用核融合示範反應爐SPARC，2035年聯網發電，如成功商業運轉將領先全球，創造人類無止盡的新能源。

台灣蔡英文政府不惜浪費106億美元，封存快完工的核四廠，同時台灣想大力發展晶片和AI數據中心，需要龐大電力，沒有核電靠什麼能源，成為賴清德執政和台灣發展的新挑戰。

AI發展使全球電力危機提前到來，世界從懼怕核能，如今重新擁抱核能，成為新的典範轉移，想躋身世界前列的國家都須加入競爭。人工智慧、新能源、機器人進入家庭等，未來10至20年我們將親眼看到世界新變局，改變我們生活；而美中能源爭鋒誰能勝出，答案很快會揭曉。