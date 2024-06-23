主權AI 輝達開拓的新天地

輝達 、微軟和蘋果上周繼續纏鬥，爭市值第一。輝達18日市值增至3.335兆，壓倒微軟和蘋果，登上全球第一。但20和21日連續兩天下跌，21日收盤跌至3.113兆，只排第三；微軟第一，蘋果第二。

輝達連續兩天受挫，跌幅達7%，市值蒸發2200億，是否意味近期股價升得太急太快，所以必然回落？不少分析師在連續兩天下跌前表示，股價升得太急太快，勢必回落。華爾街有一RSI指數，股價升得愈急愈快，指數就愈升高，例如輝達18日登頂當天，RSI指數就升至80點。RSI指數顯示，當一家公司的指數升至80點時，股價自2008年金融危機以來就從無例外「必然回落」；當升至75點時，表示「隨時會回落」；當升至70點時，則表示「有回落危險」。果然，輝達在18日的RSI指數達到80點，20和21日就立即回落。

輝達股價連跌兩天，接下來，是否繼續下跌、抑或反彈回升？華爾街普遍認為，輝達的盈收基本沒有改變，連跌兩天屬於「大漲小回」；展望未來，短期股價自然會有波動，但中長期上升之勢則沒有改變。以下是一些觀察重點。

一，當前這波「AI 革命」，仍處於革命初期，因此對輝達來說，至少仍有三至五年的成長空間。輝達成為全球第一之後，羅森證券(Rosenblatt)的分析師摩西曼(Hans Mosesmann)將輝達的目標價提高至200元，如果這個目標價真的成為事實，輝達的市值將可增至4.7兆。

二，市場對輝達AI晶片 的強勁需求，是輝達股價暴漲的基本原因。今年2至4月的一季，輝達收入260億元，其中的86%都是出售數據中心所需AI晶片的收入。市場對輝達新一代的Blackwell晶片反應熱烈，Blackwell本季開始生產和付運，下半年將全面交貨。輝達占AI晶片市場的80%以上，競爭對手超微和英特爾等並未造成威脅。

三，如果市場減少或停止投資，就算輝達晶片再出色，需求也必然減少。市場對AI的投資，來源可分為三類，一是來自大型雲端公司，再加數以萬計的AI初創公司，這些公司需要輝達的GPU晶片，用來訓練大型語言模型。第二類來自一些需要處理大量數據的社交平台，例如Meta(臉書)和X(推特前身)等。第三類則來自是需要AI轉型的各行各業，例如自動車、醫療製藥、銀行金融和政府部門等。這三類資金目前仍繼續湧入市場，未見中斷。

四，輝達今年開拓了「主權AI」(Sovereign AI)的全新業務領域。「主權AI」指全球不少國家，因為各自的國安、語言和數據，必須打造自己的AI大型語言模型；目前這個領域正迅速形成，由於輝達晶片為訓練語言模型所必需，輝達也作出反應，加速投入，參與不同國家的主權AI計畫。輝達上月表示，該公司去年的主權AI仍是零收入，今年預計可創造最多100億的收入。相比於輝達2至4月的單季260億收入，100億只是少數，但未來將成為重要收入來源。

不少國家都有意打造主權AI，例如歐洲的英、德、法、義；亞太的日、韓、印度、印尼、馬來西亞、越南、澳洲。黃仁勳本月初訪台，宣布要在台設立「AI研發中心」和「AI超級電腦中心」。可能設在台北附近的中心，是輝達在亞太地區的首個同類研發中心。超級電腦中心將會設在高雄，所謂「超級電腦」，指AI數據中心使用的強大伺服器；具有強大的伺服器，就可訓練AI語言模型，這是台灣「主權AI」發展方向。繁體字的語言模型，可與大陸簡體字的語言模型匹敵，台灣國安、甚至中國傳統文化，都可免受其影響。

至於中國的主權AI，輝達自然插不上手。自2022年11月美國推出ChatGPT之後，中國的AI發展開始落後；過去一年半，美國在輝達、OpenAI、微軟、谷歌、亞馬遜、以及Anthropic等迅速發展下，中國的AI發展就更形落後。

但彭博的分析認為，相對於ChatGPT的落後，中共當局的「ChatCCP」(CCP指中共)卻迅速崛起，ChatCCP不需先進AI技術，只需像防火牆「長城」那樣封鎖信息，不讓人民取得信息，就算成功。除了封鎖信息，ChatCCP更注重科技和工業，因此可能在這些實用領域取得比美國更大的進展。