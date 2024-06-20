普亭訪問平壤 象徵多過實質

今年以來，由於烏克蘭戰場的需要，朝鮮和俄羅斯 公開的副部級以上的官員交流，急遽增加，達18次，最後達到頂峰的，則是普亭 訪問平壤 的元首訪問。

這次訪問是去年9月金正恩與普亭在遠東地區會晤後，對朝進行回訪，可是對朝鮮而言，這是金正恩上台之後，首次有大國領導人的國事訪問，也間接有助於朝鮮對內的宣傳。

這次訪問其實也是宣傳與象徵，多於實質，原本兩天的訪問行程是18、19兩天，普亭原訂18日傍晚到平壤，結果一延再延，到了19日凌晨2點半才抵達，而按照行程安排，19日午宴後，普亭原定要離開赴越南，結果臨時又加上普亭開車，由金正恩導覽平壤街頭，晚上又留下來參加朝鮮舉行的宴會，給足了主人面子。

此次朝俄首腦會談的焦點，就是雙方持續深化軍事合作，根據國際媒體報導，去年以來，朝鮮已經對俄羅斯輸出1萬1000個貨櫃，其中主要裝運500萬發砲彈與短程飛彈，雖然品質不一，但對亟需軍火的俄羅斯前線，填補了空檔。

對朝鮮來說，當務之急則是改進軍事衛星的發射技術，去年9月高峰會之後，朝鮮衛星發射首次成功，據信是俄羅斯協助的緣故，朝鮮同時也希望俄羅斯能夠提供新型戰機的技術。

雙方在這次高峰會上，簽訂了《全面戰略夥伴關係條約》，對朝鮮來說，希望明定「有事時自動軍事介入」，增加一重安全保障，但是俄羅斯並不同意恢復冷戰時期朝鮮與蘇聯簽訂的《相互防衛條約》中類似的攻守同盟條款，因為這將把俄羅斯拖入東北亞的核武僵局中，對俄羅斯而言，逐步提高與朝鮮的安全合作水準，是其企圖建立從中亞到朝鮮的全面集體安全體系的一環。

在經濟關係方面，除了兩國將發展擺脫西方控制的貿易和結算體系，共同對抗西方的經濟制裁，俄羅斯也將增加供應朝鮮燃油之外，並沒有太多能夠提供的，反倒是俄羅斯希望增加雇傭朝鮮勞工，目前俄屬遠東地區無論是開發礦產木材，或是建設都勞力奇缺，雖然雇用朝鮮勞工，違反聯合國安理會對朝制裁決議，但俄方並不予以理會。

近日國際輿論往往以兩個邪惡軸心合作，來看普亭與金正恩的關係，認為兩國的合作是相互利用，朝鮮的核武能力獲得提升，而俄羅斯的戰爭能量獲得補充，西方的制裁警告根本沒用；卻有兩個牽制的力量，讓俄朝的合作受到限制。

其一是韓國；普亭曾於5日首次就韓國不直接向烏克蘭提供武器，向韓國公開表示謝意，韓國也藉此設定紅線，由總統府安保秘書向俄羅斯提出相對紅線，表示絕對不能接受俄羅斯向朝鮮提供核心軍事技術援助。

俄羅斯的外交政策，向來就是朝韓等距離外交，有鑑於近日俄羅斯與韓國相互最發出有意緩和緊張的信號，加上俄方考慮到戰後，韓俄關係比朝俄關係更重要，因此會適度與朝鮮調降合作程度。

其二是中國；首次升格為副部級的中韓外交安全對話會議，在普亭預定抵達平壤的同一天舉行，雖然中國外交部發言人輕描淡寫地說，這次對話日期是在之前就商定的，「並沒有涉及其他國家」，但是外交是沒有巧合意外的，朝鮮半島的北邊進行俄朝高峰會，而在南邊進行中韓外交安全對話，單單是中國沒有臨時延期本身，就可以看出北京想要藉此表現出對普亭訪問朝鮮的不以為然。

中國向來就不希望朝鮮核武再升級，所以對朝鮮的制裁，與俄羅斯有微妙的不同，今年3月對於聯合國安理會下屬的對朝制裁委員會專家小組，俄羅斯站在朝鮮的一邊，投下否決票，中國則以棄權來表態。

中俄朝三邊關係，從韓戰結束以來，就呈現出複雜迷離的狀況，往往看到平壤左右搖擺，一下子倒向莫斯科，一下子倒向北京，三國間的歧異，往往多過三國間的共同利益。

此刻雖然西方一直強調中俄朝是邪惡聯盟，但是情況並不是這麼簡單，不只是中朝對半島廢核看法不同，在烏克蘭戰爭的立場上，金正恩當然說「全力支持俄羅斯在烏克蘭的軍事行動」，但中國並不希望完全站在俄羅斯這邊，而與美歐對立，未來仍然會有相當的變化，值得繼續觀察。