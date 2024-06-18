4名美國教師在中國被刺 不祥徵兆

愛阿華州四名交換教師10日在中國吉林的公園被刺傷，倒在地上等待救援。(取材自微博)

愛阿華州康奈爾學院(Cornell College)四名教師，10日在中國吉林一座公園被一名55歲中國男子用刀刺傷，震驚海內外。中共 當局輕描淡寫，指是偶發意外，但兇嫌行凶動機迄今未披露。在北京頻推政策吸引外國人赴中國觀光 之際，四名教師渾身是血躺地，即使無生命危險，也會讓外國人對中國更退避三舍。海內外有許多網路評論，對這起事件過度解讀或泛政治化固然不妥，但男子持刀連傷四人，一名上前勸阻的中國人也被捅傷，兇手是否受盲目仇外的社會氛圍影響，導致愚蠢暴行，值得深究。

四名美國教師是參與雙方官方協議的美中民間交流計畫，在中國短期教學和遊覽，其中一人還是愛阿華州州眾議員的兄弟，攻擊對中國這麼友善的洋人，使外媒普遍關注外人在中國的人身安全問題。

中國民眾對外國人普遍友好是事實。網上謠傳，是其中一名老美撞到行凶男子，才被刺傷。但其餘三名老美為何一起被刺，上前勸阻的一名中國人也被刺，兇嫌何故隨身帶刀，犯案動機和過程都難解釋；猜測可能是涉及盲目仇外和報復外國人，即使是兇手精神問題，卻難排除中共長年反美教育，社會戾氣醞釀成仇外義和團情緒，才導致不幸。

中國媒體的留言五花八門，指四位美國人是情報人員，或他們說中國壞話，甚至指是自導自演，「有幾個中國人在美國沒被搶劫過？只是雙方肢體碰撞，引發鬥毆，美國人戰敗受傷罷了，有刀算什麽，估計在美國就是槍戰事件」。還有人說，「以一挑四，還贏了，老外的戰鬥力不行啊」，不乏幸災樂禍的脫責言論。

但也有人提醒，「有些人無視國家政策，懷揣著不知從哪裡習得的仇恨盲目排外，還自以為是正義、血性，殊不知這是在給國家添亂」。境外評論指中共當局長期意識形態灌輸，加強敵情意識政策，2023年修訂「反間諜 法」擴大間諜定義；去年5月擴大「保守國家秘密法」，對接觸科技、互聯網和軍事設施等敏感信息者，離職退休後一段時間內不准出國；境外生活超過六個月的人，不得申請中國一些敏感工作，全民抓間諜，把所有外國人都當壞人看，讓民眾徒增敵情意識和排外。

近年造訪中國的西方觀光客和商務旅行都劇減。2023年第一季，中國入境外籍旅客僅5.2萬人次，比2019年第一季370萬人次暴跌98.6%。去年上半年，中國有843.8萬人次外籍人士出入境，與疫情前半年4883.8萬人次相比，下跌近83%。疫情封控的後遺症和中共抓間諜，兩名加拿大人被羈押以交換孟晚舟獲釋等，都讓西方人「危邦不入」。

此外，中國與外國直航班機減少，只用微信支付或支付寶，多數商店不收境外信用卡，連用現金消費都困難，外人入住四星以下酒店須向公安機關登記，加上中美齟齬，地緣政治影響外國人造訪中國意願。

為吸引外籍客回流，北京去年12月對10個歐盟成員國及瑞士、馬來西亞實施短期免簽；今年與新加坡、泰國互免簽證，公安部5月要求酒店業不得以無涉外資質為由拒絕接待境外人員；線上支付可綁定外國信用卡、放鬆每筆交易至5000美元等。所有努力卻不敵一次刺殺外國人帶來的恐懼，也讓中國宣傳是「全球最安全國家」說法被戳破。

論治安，如街頭搶劫、偷竊等，美歐比中國危險。美國近年多起中國留學生、觀光客遇劫或被槍殺，雖然2000年中國也發生奔馳(賓士)汽車德國高管一家四口在南京被殺、一名英國女子在偏遠山區旅行被人用刀捅死；2008年北京鼓樓兩名美國客和中國導遊被刺傷，一名外客死亡，中國也有排日、排韓風潮，但總體看相對安全。

近日簡體中文網路熱議，稱葉門胡塞青年運動已用導彈打沉美軍艾森豪號航母，只是美國不敢承認，中國東風-27導彈同樣可擊沉美航母，粉紅們集體自嗨，沉浸在反美氛圍中，無視艾森豪號航母毫髮無傷，依然在紅海巡弋。和2001年紐約世貿雙塔遇恐襲，部分中國人上街慶祝，日本兩次大地震，集體幸災樂禍，20多年來不進反退，與世界文明差距愈來愈遙遠，早晚成國家的包袱。

美國自由亞洲電台對吉林凶案評論說，美國多數中國專家懷念鄧小平、江澤民時代營造的「對外友好」氛圍，使中國更能與國際接軌，一語點出癥結所在。