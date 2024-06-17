歐盟對中國電動車加關稅 效果有限

經過幾個月的調查，歐盟 宣布對中國進口電動車 (EV)徵收臨時關稅 ，因為它認為北京對這些汽車製造商，提供了不公平的補助。除了歐盟本已徵收的10%關稅之外，大多數業者還面臨17.4%至38.1%不等的額外關稅。

表面上，歐盟展現出反傾銷的決心，中國也揚言將提出反制報復措施。但實際上，歐盟掙得了面子，中國則贏了裡子。

歐盟的臨時關稅不會產生太大影響，是因為中國汽車製造商可以輕鬆吸收這些相對不高的關稅，並維持利潤。中國企業在中國銷售電動車的價格遠低於歐洲，只要比較兩地標價，就知道中國企業仍有很大空間，吸收關稅，並且獲利，這些關稅只會減緩、而無法阻止中國車商進入歐盟的腳步。

而且一些財力雄厚的中國企業已決定在歐盟境內生產汽車，比亞迪和奇瑞已經確定在匈牙利和西班牙設廠。歐洲國家也正在競相吸引更多中國汽車製造商，發展當地供應鏈和就業機會。一家電動車廠通常需要每年銷售10萬輛左右才能回本，但若採取進口電池等關鍵零件，然後在當地組裝的「組裝製造」方案，更有吸引力。

其他汽車製造商還可以在歐盟以外找到價格實惠的生產基地。市值50億美元的中國電池製造商國軒正在地中海南岸的摩洛哥開設新工廠；其他業者也在土耳其設點。

即使製造中心離歐洲很遠也不是問題，只要投資國與歐盟有自由貿易協定就好。例如歐盟打算加徵20%關稅的中國吉利汽車，其所投資的Polestar已同意在南韓現有雷諾廠生產汽車；Polestar執行長英根拉斯(Thomas Ingenlath)表示，該公司甚至可以從美國南卡羅來納州的新工廠向歐洲出口電動車。

另一種選擇是改變生產策略，各品牌可以選擇嘗試在歐洲銷售更多混合動力車，甚至內燃機汽車，而不再是出口電動車，因這兩種動力車型都不受關稅影響，而且還可趁勢擺脫電動車銷售趨緩。

最後，關稅還不是境外企業在歐盟面臨的唯一風險。在9日的歐洲議會選舉中，極右翼政黨獲勝，而關注環保的綠黨失利，這可能會削弱對電動車政策的支持，而歐盟國家政策也可能改變：歐洲最大的汽車市場--德國在去年12月提前結束了補貼計畫。

至於中國的報復反制，一般認為機會不大。北京固然對關稅不太高興，可能對豪華汽車、優質白蘭地或飛機零件等一些歐洲商品徵收關稅進行報復，但考慮到國內面臨的經濟壓力，不太可能倉促與其第二大貿易夥伴爆發全面貿易戰。

此外，對不同意這項調查的歐盟國家，有可能聯合起來要求降低關稅。在這種背景下，中國可能需要等待觀察一段時間再伺機而動。

像德國就一直要求歐盟將電動車關稅維持在低水平，德國官員就擔心歐盟的懲罰性關稅將引發中國的報復，影響德國企業及其頂級產品，從而嚴重衝擊的德國出口經濟。

但德國和這些企業的做法有點短視，因為中國一直很有信心能在本土市場擊敗歐洲賣家，短期來看，這些德國生產商在中國市場仍然可以賺錢，但幾年後會是如何，沒有人敢打包票。在中國本土企業逐步取代德國企業之前，德國企業應該為在中國的長期發展做好規畫。

中國仍願意與歐盟進行談判，以避免全面的貿易戰。目前尚不清楚如果中國向世貿組織提出申訴，可能會提出哪些指控和論點，中國必須找到歐盟沒有遵守世貿組織規則的具體方式。就目前而言，中國還沒有足夠論點。

何況歐洲是北京電動車發展的關鍵，在2021年歐洲超越亞洲成為中國最大的電動車出口市場，2023年歐盟更占中國電動車出口的38%，因此中國很難一下子改變市場，況且巴西、土耳其和美國等潛在替代國家也已開始防堵中國電動車入境，美國5月還將中國電動車的關稅提高了四倍，從25%提高到100%，全面封殺中國電動車進口。這讓歐盟成為唯一足以吸收中國過剩電動車產量、既富裕又龐大的市場。

雖然關稅對消費者和減排目標來說不是好消息，但中國公司在歐洲生產新型電動車還是持續會受到歡迎，這也意味著，這個產業未來將在歐洲市場面臨更多競爭。