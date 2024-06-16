蘋果異軍突起 成AI浪潮的中流砥柱

由人工智慧(AI )熱潮所引發的科技巨頭(Big Tech)競爭，在14日的美國股市中表現無遺。這天輝達的股價一度上升至132元，公司市值增至接近3.3兆，力壓微軟和蘋果，成為全美最有價值的公司。蘋果在10日的開發者大會後兩天，股價急漲10%，市值增至3.2兆，因此14日能與微軟和輝達相爭。14日收市時，微軟以3.289兆領先，蘋果3.258兆排第二，輝達3.244兆第三。微軟只比蘋果多310億，比輝達多450億，這樣的差距在三強爭霸中只是瞬間的變化而已。

長期霸主蘋果，因未能及時推出AI計畫，加上造車計畫胎死腹中，iPhone在中國的銷售又大幅下滑，以致執行長庫克，為了減輕壓力，今年2月已預示，稍後將有所宣布。果然，在日前的開發者大會中，蘋果宣布一系列的AI軟件，將在9月後逐步落實，股價因此大漲10%。華爾街認為，蘋果的AI軟件急起直追，可吸引iPhone用戶今秋換機，形成一個銷售的「超級周期」，有助蘋果奪回第一的排名。

輝達今年2月和5月兩次財報，盈收大超預期，市值先後升破2兆和3兆；下半年功能更強大的Blackwell晶片將上市，分析師預期，輝達可繼續壟斷AI晶片市場，因此也將有望競爭市值第一之位。微軟洞悉先機，投資OpenAI ，率先在2022年11月創造出第一個AI大型語言模型ChatGPT，開創出眼前這波「AI革命」，與輝達前景不相伯仲，股價也因此不斷上漲，並於今年初取代蘋果，成為最大市值公司。展望未來數年，繼續能有力爭取第一排名。

三強到底誰能勝出？蘋果不一定能成為贏家，但它有13至14億iPhone用戶，手握如此龐大數量的消費者，使蘋果成為AI浪潮中的中流砥柱，可抵抗和改變潮流。

預計9月推出的iPhone 16，操作系統將推出連串AI軟件，將可引起用戶興趣，其中又以蘋果與OpenAI的合作，最讓用戶心動，因為這項合作可讓用戶免費使用功能強大ChatGPT(最新版本GPT-5即將推出)。蘋果與OpenAI的合作有點特別，OpenAI執行長奧特曼日前也去了蘋果園(Apple Park)，參加開發者大會。

為什麼會如此？蘋果對於與OpenAI合作，特別謹慎。蘋果以維護用戶隱私為重要政策，還在大會上明言，所有AI軟件，不會把用戶個資外洩，所有用戶個資將留在蘋果系統內。但現在與系統以外的OpenAI合作，有一項嶄新的規定：如果用戶對蘋果的Siri所提供的答案不滿意，可以選擇使用蘋果系統以外的ChatGPT；用戶必須按鍵，進行選擇，表示自願；一經選擇，用戶在使用ChatGPT時的隱私問題，就與蘋果無關。

蘋果與OpenAI合作，並不涉及費用問題，即蘋果與OpenAI都不向對方支付費用。這樣的政策與蘋果和谷歌 的搜索引擎合作計畫大不相同，過去20年，蘋果讓谷歌的搜索引擎加入iPhone，谷歌每年須支付180億元費用給蘋果。谷歌搜索引擎因為進入iPhone，得以「收割」10多億用戶，每年可賺到巨額廣告收入。現在的情況卻是，蘋果開放用戶，不向OpenAI收費，而OpenAI讓蘋果使用ChatGPT內容，也不向蘋果收費。

谷歌長期壟斷搜索引擎的流量，iPhone之助是關鍵，如果沒有合作計畫，谷歌搜索引擎能否長期壟斷，將是個問題。現在麻煩是，蘋果與OpenAI合作，讓用戶使用ChatGPT，對谷歌搜索引擎勢必造成巨大威脅，因為iPhone用戶一旦愛上ChatGPT，對它提供的資料比谷歌提供的更令人滿意，依賴搜索引擎創造廣告收入的谷歌，將會面臨崩潰。

蘋果手握10多億消費者用戶，這是蘋果的優勢，這項優勢可讓蘋果推行自己的政策(例如隱私政策)，對外也可以挑選合作夥伴，例如可挑選OpenAI的ChatGPT，也可挑選谷歌的Gemini，以及其他的任何對用戶有吸引力的AI模型；當然如果蘋果與OpenAI的合作發展不如意，也可以退出合作，用自己發展的模型，作為取代。

蘋果擁兵十億，更重要的意義是，在「AI革命」仍處於初期和混亂的階段中，一切發展情勢未明，蘋果手握消費者寶劍，發揮中流砥柱的作用，調整發展方向。在上周蘋果宣布AI發展策略前，一年半以來，「AI革命」的討論，大都圍繞在晶片和投資之上，亦即放在財富之上，但蘋果的「智慧策略」(Apple Intelligence)一出，整個討論就轉移到消費者的權利和隱私之上，這是蘋果非凡之處。