上半年世局盤整 國際走勢情況混沌

今年是「超級選舉年」，全世界65個國家、42億公民先後進行不同層級的民主選舉，總人數約占全球的49％，其中有七場是關鍵選舉，經半年盤整後，已完成的四場選舉：台灣總統選舉、俄羅斯 總統選舉、印度國會選舉，及歐洲議會選舉，各自發酵，都有引發戰火、牽動國際局勢的可能，下半年美國11月大選將是壓軸。

中華民國總統選舉1月13日投票，是今年第一場最關鍵、影響最深遠的選舉，國際媒體雲集台灣。結果不出各方所料，由自稱「務實的台獨工作者」民進黨賴清德當選總統，打出「中華民國與中華人民共和國，互不隸屬」政策，不承認「九二共識」，中共勃然大怒，牽動全球地緣政治，美中台各方正陷在審慎節制，牽一髮動全身的互動環節。最新一期「時代」周刊「考驗台灣」為封面，專訪總統賴清德，顯示台灣選舉結果的影響。

俄羅斯接著3月17日舉行總統大選，不出各方所料，普亭獲得87%選票連任成功，展開下個六年任期。普亭統治俄羅斯已長達23年，他在2020年修憲讓他得以掌權到2036年，成為比史達林掌權更久的獨裁統治者。

普亭連任，意謂俄烏止戰，遙遙無期。中共公開輸送物資，力挺普亭，中共對俄「上不封頂」的援助政策，迫使拜登 總統聯合七國集團，對俄羅斯發動新制裁，凍結俄羅斯海外資產，制裁中共援俄的金融機構與公司。

印度人民院選舉6月5日完成計票，以「印度人民黨」(BJP)為首的執政聯盟仍取得多數席次，但表現不如預期。73歲印度總理莫迪宣誓就職第三任， 新內閣團隊舊人居多，意謂莫迪在內外重要政策變化不大。

接著美國鄰居墨西哥6月2日總統大選，首次選出女性總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)。她的政治立場左傾，要如何處理與美國的複雜關係，尤其是跨境毒品走私和無證移民等棘手議題，未來半年若與美國有摩擦，將不利拜登選情。

歐洲聯盟6月6日到9日舉行五年一次的歐洲議會選舉，則是選舉年的黑天鵝。這是英國「脫歐」後的首場歐洲議會選舉，被視為歐洲政治的風向標。歐盟27個成員國，超過4億選民選出約700名議員，結果歐洲極右派勢力暴漲，民粹主義浪潮勢不可擋。

新一屆議會政治結構雖是中間派穩定多數，面對極右勢力大增，法國馬克宏總統立即解散國會，宣布本月30日重新改選國會，可見結果震撼衝擊之大，馬克宏被迫背水一戰，與獲勝的極右「國民聯盟」提早攤牌。與此同時，德國極右派「另類選擇黨」大幅領先現任總理蕭茲的「社會民主黨」和執政聯盟另外兩個夥伴。蕭茲也面臨提早改選的壓力。

11月就是美國總統大選。原來在年初時，面對四大刑案，川普 滿面愁容，支持者陷於萬一川普被定罪後，是否要繼續挺到底的兩難，但如今川普民調未因被陪審團定罪而降低，反而在多個關鍵州繼續微幅領先拜登。

反川普的主流媒體擔心，歐洲議會選舉極右傾強勁表現，將鼓勵觀望者轉為支持川普。紐時分析指，物價上漲、移民、綠色轉型成本和對俄烏衝突的擔憂，促使歐洲選民轉向主流建制派外的選項。自由派CNN評論則提醒拜登總統，「川普將在關鍵州主打這些議題」。

導致歐洲極右轉的因素，同樣也是讓美國選民挺川普的原因。多項分析都指移民議題是年輕選民的心聲，極右派加強邊境安全的立場受到一致歡迎。根據哥倫比亞廣播公司新聞(CBS)本月5日至7日的民調，近六成選民，包括三成的民主黨人和九成的共和黨人，都支持大規模驅逐遣返無證客。

2024選舉年基本只剩美國大選。如果一味蔑視與嫌棄極右的民粹主義，而不深入探討這股在大西洋兩岸都存在的不滿民氣，只會更激化被拜登視為「破壞民主」暴徒的MAGA選民。

歐洲版Politico評論指「川普現象」已降臨歐陸(Europe's Trump moment has arrived)，隨著極右翼勢力崛起，新一屆歐洲議會選舉將重新調整歐洲大陸的政治局勢，這次2024世界選舉年的壓軸就有可能「川普現象」在美國捲土重來。果真如此，世局未來四年會進入情況混沌的更大歷史調整期。