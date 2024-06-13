歐洲議會揭曉 執委會主席可望連任

歐洲議會大選號稱是僅次於印度的全球第二大選舉，卻是絕無僅有的跨國選舉；這次投票結果，出現了幾項明顯的變化，包括政治光譜向右移動、年輕選票傾向極右派政黨，加上歐洲大國執政黨表現不佳，都可能給歐盟 在移民、援助烏克蘭、綠色轉型等政策的推進上，帶來更多的不確定性。

一般認為，民粹主義立場的右翼或極右翼政黨，藉著物價上漲以及民眾對移民、綠色轉型成本和俄烏衝突的擔憂，成功擴張了支持基礎，未來歐盟在移民、援烏、綠色轉型等方面的新立法變得更加困難。

同時，無論是德國極右派另類選擇政黨，或者荷蘭極右派，都在年輕選票中大有斬獲。原因是，這些極右派政黨是反建制，帶有反叛色彩，所以容易吸引年輕人，這些年輕人更關心經濟問題，對未來是悲觀的，在右翼政黨的宣傳下，更反對外來移民。

歐盟中的主導兩大國：法國和德國的執政黨，均在此次選舉中受挫；法國執政的復興黨得票率不及極右翼政黨國民聯盟的一半，法國總統馬克宏已宣布六月底國會改選，而德國總理蕭茲的社會民主黨得票率，也被極右翼政黨德國選擇黨超過。

但是選舉結果最直接的政治影響，則是歐盟執委會現任主席范德賴恩可望連任成功。

范德賴恩要連任，必須通過兩關，首先是需要獲得歐盟理事會27國領袖提名，其次要由歐洲議會半數以上通過。歐盟不成文的慣例，提名原則是「領銜候選人」制度，即歐洲理事會應提名歐洲議會第一大黨團的「領銜候選人」出任執委會主席，但還是需要得到歐盟各成員國，尤其是法德等歐洲大國領導人的認可。

這與范德賴恩現在有沒有確定過半數的支持，非常有關，這個制度蘊含著歐洲普遍內閣制的精神，即是：若已經有確定的多數，歐洲理事會再反對，也提不出其他候選人，就只有勉為其難地同意了，但如果沒有確定的多數，提名權本身就有相當裁量的空間。

范德賴恩五年前投票時，以9票的些微多數，勉強過關，今年自己的人民黨聯盟雖然仍然是第一大黨，獲得總共720個議席中的189席，較上屆議會增加13席，但是其他中間派政黨盟友們，社民黨與復興歐洲黨則跌了23席，只有極右派政黨，從五年前的五分之一猛進到四分之一。

不過極右派政黨目前在歐洲議會分裂成兩個黨團：法國極右派領袖瑪琳．雷朋所屬的「認同與民主黨團」，以及現任義大利總理梅洛尼 所屬的「歐洲保守及改革黨團」

范德賴恩希望與義大利總理梅洛尼所領導的極右派結盟，因為梅洛尼沒有這麼極端，也贊成繼續支持烏克蘭與俄羅斯奮戰，但也意味著范德賴恩必須對梅洛尼的強硬反非法移民 政策妥協；同時雷朋也向梅洛尼招手，希望能夠組成席次第二大的極右派大聯盟，現在就看梅洛尼要如何選擇？

10年前，梅洛尼還是義大利政壇小咖，當時她非常仰慕雷朋，但雷朋沒有把她放在眼裡，梅洛尼2022年當選義大利總理後，對雷朋的仰慕之情冷卻下來，反而與她競爭歐洲極右派盟主地位。一般認為一山難容二虎，梅洛尼不會願意屈居雷朋之下，她的最佳策略還是左右逢源，此刻與范德賴恩維持好關係，將來伺機再與雷朋合作。

可是這卻引發既存勢力的反彈；德國總理蕭茲就曾警告范德賴恩，不得與極右派結合，法國總統馬克宏剛開始也反對范德賴恩，認為她太過親美，失去歐洲本位的立場，甚至盛傳法德已選定替代人選是前歐洲央行總裁德拉吉。

但現在因為法德執政黨在這次歐洲議會中慘敗，馬克宏甚至被迫要解散法國國會，準備大選，自顧不暇，巴黎方面反而期待歐盟的領導中心不要有太大的變動，因此轉為支持范德賴恩續任。

6月27日將是歐盟高峰會，屆時將決定提名人選，而7月中旬歐洲議會開議時，將表決下一任執委會主席人選，不過范德賴恩似乎已經預料到情勢對她有利，她在開票當晚表示：「今天對歐洲人民黨團來說是好日子……朋友們，我們贏得了歐洲議會選舉」，也許她的預言會成真。