川普將戴罪競選 也戴罪就任總統？

前總統川普的封口費案將被判刑。(路透)

前總統川普 被紐約州法院陪審團裁定，被控付13萬元封口費給艷星、偽造商業紀錄等34項重罪全部成立，法官訂7月11日量刑。現在出現新變數，有人在紐約州法院的Facebook專頁留言，表示「我的表弟是封口費案陪審員，他說川普將被定罪，…感謝大家努力」。川普團隊期待這是陪審員洩密，正研究能否提議讓全案流審(mistrial)，推翻判決。但有可能只是有人猜測陪審團會作出有罪判定，未必是洩密；案情也讓人聯想，難道2020年總統大選的「選舉被偷走」，會演變成「審判被偷走」？現在就看法官如何裁定、是否如期判刑。

專家預料，川普即使被判有罪，入獄機會不高，較可能被判罰款和賠償，或在家監禁、緩刑等處分。判刑後還可上訴，11月5日投票日前不可能定讞，川普會成美國歷史上首位卸任後被判有罪，並戴罪參選，創造歷史紀錄的人；如戴罪當選也將戴罪就職，創第三項新紀錄。而戴罪就任，四年任期內不可能被羈押坐牢，有罪在身的總統，將像柯林頓和白宮和女實習生陸文斯基的「拉鏈門」醜聞一樣，讓美國總統、司法系統和選民都被世界當笑話看。

美國憲政運作240多年，出現新的尷尬局面。川普爭議性人格特質、民主黨背景的檢察官追殺和美國憲政依法運行，任一方都難一手遮天、拍板決定誰有罪無罪或能否參選，司法判決如和選民意願牴觸，就形成尷尬結局。

這件官司對川普競選影響不小。一，川普被判有罪當天，其網上小額募款單日流入逾5300萬元，超越拜登和民主黨4月僅募到的5100萬，連日來川普在加州等地募款，支持者踴躍，傳已募得7600萬，足見官司讓川粉們憤慨，川普競選氣勢衝高，拜登籌款優勢逆轉。

二，ABC News/Ipsos在川普被判有罪後民調 ，50%受訪者認為川普被判有罪是正確的，49%選民認為川普違法，應退出競選；僅37%認為他不應退選，也有47％選民認為，檢方指控是出於政治動機。

川普有潛在危機。Emerson College民調，川普雖以46%領先拜登的45%，但33%選民表示，有罪降低了他們投給川普的可能性。超黨派的全國公共廣播電台和公共電視網的民調顯示，即使67%選民表示判決不影響自己投票意向，但10%共和黨選民說，川普如被判有罪，他們就不可能票投川普，包括小鎮居民(17%)、沒大學學位的白人(14%)、農村居民(11%)，都是川普的核心選民，如不再支持川普，拜登就可能超越川普。

尤其六至七個決定選舉人票歸屬的關鍵搖擺州，2020年拜登在有些州僅領先2萬多票，就囊括該州所有選舉人票，墊定勝基。10%共和黨選民如背離川普，意味川普在搖擺州微幅領先可能消失，大勢不妙。

拜登近日一再強調，川普被判有罪，不適合再參選。拜登之子杭特‧拜登 因隱瞞吸毒歷史、虛假陳述違法購槍，在川普被判有罪四天後，也在德拉瓦州法院受審。拜登強調他相信司法，杭特如被判刑，他不考慮特赦兒子。拜登有意藉此提醒選民，表示司法公正，反擊川普指控審判是司法迫害。

拜登近日被華爾街日報爆料，指訪問逾45位接近他的兩黨人士，發現拜登認知衰退、記憶錯亂、說話微弱旁人常聽不清，暗示拜登不適合連任。外界猜測，拜登堅持參選在為賀錦麗接任總統鋪路，或藉烏俄戰爭聯手盟邦打敗俄羅斯，改變世界格局而歷史留名。

喬治亞州檢方指控川普參與敲詐勒索，企圖推翻2020年大選結果，因檢察官有倫理問題而停審，川普若當選總統上任後，可行使總統權力，命令司法部放棄喬州檢方的起訴，也放棄扣押機密文件這兩件聯邦罪案。但總統只能赦免聯邦罪犯，無權赦免各州罪犯，川普即使當選也無法特赦自己，只有紐約州長有權特赦川普，就看民主黨籍州長願不願這麼做。

有人主張，川普如當選，拜登交棒前可藉「人民已表態，我赦免川普，讓他能順利執政」而特赦川普兩件聯邦罪案，這樣有利兩黨良性互動。

現在認定川普將當選言之過早，本月27日總統電視辯論會，拜登能否克服民眾嫌他太老，至關重要；也有人認為所有民調都不準，只能參考，而約一成共和黨鐵桿選民是否還力挺川普，將決定川普命運。未來145天，任何風吹草動都會影響大選勝敗。