解讀時代雜誌專訪 拜登重回「戰略模糊」

「時代」雜誌日前刊出對拜登 總統的專訪，內容涵蓋內政與國際多項議題。他在台灣安全議題上的態度，和2021年就任後的幾次公開談話相比，明顯保留；過去三年被認為將美國對台政策導向「戰略清晰」(strategic clarity)的拜登，這次藉由派不派兵到台灣的話題，重回美國與台灣斷交45年來，一直維持的「戰略模糊」(strategic ambiguity)基本立場。

「時代」刊出專訪內容觸及台海安全，拜登主動提及他與中國領導人習近平 的關係算坦誠，但習很關切美國在印太地區的作為。拜登也明白告訴習，美國的作為，就是不要讓中國改變現狀。

「時代」因此也問拜登，過去幾次提到會動用美國部隊防衛台灣，是否意謂部隊登上台灣(boots on the ground)？

迥異於過去幾次針對台灣議題發言的直接和肯定，拜登這次明顯保留說：「要看情況。」還提到他向習近平表明，會遵循過去歷任總統的政策，「美國不尋求台灣獨立，如果中國試圖片面改變台海現狀，美國也不會不防衛台灣。」

類似的問題，拜登最早在2021年10月在有線電視新聞網(CNN)舉行的巴爾的摩市民大會，以及2022年訪問日本時，都毫不思索給了會防衛台灣的肯定答案。

但拜登在「時代」專訪此處的「不會不防衛台灣」，就顯得保守，接著他說美國「會持續提供軍資(capacity)，也會和區域內的盟邦協商。」更少了先前由美國一夫當關的氣魄。

「時代」接著問拜登，一旦台灣遭侵略，美國是否沒有排除派兵到台灣的可能性？

「沒有排除使用美國軍事力量(US military force)的可能性。」拜登說，「但和派遣(deploy)陸軍、空軍與海軍等方式，有明顯的區別(distinction)。」

拜登對這個問題的回應非常技巧，畢竟呈現「動用軍事力量」的形式很多元，單純「出錢出力」，例如提供包括武器在內的軍事物資，協助烏克蘭對抗俄羅斯是一種；直接派兵參與越戰或伊拉克戰爭，又是另一種。

因此，一旦兩岸衝突惡化，甚至導致台海發生戰爭，美國到底會不會派兵參戰？拜登在此並沒有明確答案。如拜登所言，動用美國的「軍事力量」支援是一回事，但「派不派兵」又是另一回事，兩者之間有「明顯區別」。

「時代」記者進一步再用「是否會從菲律賓或日本的基地攻擊…」詢問時，拜登顯然有備而來，表明不想再多談，因為「如果我告訴你了，你接著就有理由來批評我。」

拜登此時的反應，和一個月前「時代」訪問共和黨總統參選人川普 如出一轍。川普當時提到，他多次被問到這類問題時，總是拒絕回答，因為他不想自掀底牌，損失他的談判籌碼。「中國很清楚我的答案。」川普說，「但他們也要知道，像（打台灣）那種事，並不容易做到。」

不過，與其說拜登對台灣的態度與政策因此改變了什麼，不如說他調整了什麼。從他進一步闡述，「動用軍事力量防衛台灣」與「派不派兵到台灣」，是「有明顯區別的」，可以看到較清楚的圖像。

質言之，拜登對台灣不再如過去幾次談話般「戰略清晰」，反而重回美國長期以來，在處理兩岸議題「戰略模糊」的核心理念。

一言以蔽之，「戰略模糊」就是「不說破」，例如在台灣關係法中，美國從未「承諾」保障台灣安全，但也表明「西太平洋地區」的和平及穩定，與美國利益攸關，任何破壞和平的手段，美國也「嚴重關切」。

因為戰略模糊，美國政府自1979年來，總有辦法依照自己的標準，在台灣和中國兩方衝突時，尋求最大的互補空間，降低發生軍事衝突的可能性。

不過，戰略模糊也有盲點，就是「說不清楚」，讓兩岸任何一方錯誤解讀美國要傳達的訊息。例如台灣可能把美國的支持，當成可以遂行己意或黨意的空白支票，最終引起兩岸衝突，逼使美國不得不介入或捲入衝突。已故新加坡內閣資政李光耀就曾說過，戰略模糊若讓兩岸誤解了美國的立場，「可能導致災難。」 事實上，過去30年已有多例可證。

因此，如何在「不說破」與「說不清楚」間，謹慎與巧妙拿捏，維護美國在兩岸局勢變化中的最大利益，是「戰略模糊」對美國總統最大的挑戰。

拜登過去三年對台灣「戰略清晰」的發言，事後總得由國安會或國務院，重申美國政策沒變。在這次「時代」訪問事後的平靜無波中，我們看到了一位仍然警惕中國競爭，也重申支持台灣安全，回到「戰略模糊」正軌的總統。