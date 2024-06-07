AI教父黃仁勳旋風 為台灣集氣

輝達執行長黃仁勳（中）。（記者吳康瑋／攝影）

各科技大老齊聚台北參加國際電腦展，是43年來最多CEO參與的一屆。輝達 執行長黃仁勳 提前到訪，廣邀台灣科技大老，並數度強調「台灣是最重要的國家之一」，曾經說台灣有地緣風險的英特爾執行長基辛格，也在演講中改口說「IT就是Intel跟Taiwan」，輝達和超微都表達了要大力投資，讓台灣從中共軍演的低迷中，頓時為這些大老的肯定而自信滿滿。

賴清德總統在電腦展致詞時也表示，AI 即國力，要打造台灣成為AI島。賴清德和黃仁勳都同時被「時代」雜誌列名為年度最具影響力人士名單，但極微妙的是，儘管兩人同時都在電腦展，也共同有AI台灣為國力核心的願景，賴清德並未和這位「新台灣之光」會晤，也看得出黃仁勳和政治人物保持距離的風格。

黃仁勳在演講時展出一幅「AI世界地圖」，台灣在綠色核心，他還說台灣和輝達合作「創造世界AI的起點」，輝達一切從這裡開始。相對地，中國大陸和俄羅斯等則標示為大塊的灰色，媒體都討論，這位AI教父似乎全然不在乎「踩北京紅線」，對此，除了有些「小粉紅」在網路碎語外，大陸官媒並未有特別反應，從中共封台軍演的政經低氣壓，一轉而成「世界科技大老齊挺台」的氛圍，台灣社會更對黃仁勳的挺台動作而叫好。

正如黃仁勳說的，輝達會加碼投資台灣，是因為有「很讚的台積電」和完整的AI供應生態鏈。而台積電新任董事長魏哲家在面對「若兩岸衝突，客戶是否要求將產品移到美國生產？」的地緣政治問題時，坦承有過討論，但要全部搬過去是不可能的，因為台積電有80到90%的產能都在台灣，台積電的對策仍是優先布局台灣，放眼世界。

這也就是之所以台灣的經貿官員強調，不光靠台積電的「護國神山」，而要將AI、半導體和相關供應鏈要打造成台灣的「護國群山」。美國國務卿布林肯在多次受訪時強調，如果台灣半導體生產中斷，全球將陷入危機，台海問題不是中共所說的內政問題，而是「美國和世界各國的利益問題」。

問題是，黃仁勳在台掀起的AI熱潮，能如台灣部分媒體解讀成「率群山抗中」嗎？能夠從地緣政治上說成是「黃仁勳封殺中國」嗎？其實，黃仁勳在年初訪問中國大陸時，還穿著東北紅大褂跳舞，他也在媒體訪問時說，輝達在台灣以外製造晶片是可能的，但中國市場無法取代，中國作為美國零組件來源也是無可取代的」。

美國商務部長雷蒙多曾要求輝達不能將高階晶片賣給中國，黃仁勳表示會依官方規定做事，輝達也為中國需求打造較低階晶片，但也因中國需求疲弱，而降價出售，黃仁勳也必須為美中地緣政治因素「做最壞打算」。企業界其實都對美國晶片禁令傷透腦筋，台積電、鴻海也都曾為美中競爭成為受害者，但連英特爾的基辛格都說，美國對中國實施晶片禁令，必須小心找到適當平衡，以免逼迫中國加速打造自硏晶片，英特爾也為「中國需要」打造適當產品給中國。

很清楚的，當這些CEO們因為實際需要，要和台灣密切合作時，他們也無意要參與「抗中大軍」，正如超微執行長蘇姿丰所說的，半導體生態系統是全球性網絡，台灣在這生態系統扮演關鍵角色，但超微會全球布局，不會放棄大陸市場。

說白了，美中貿易大戰當然使得這些企業大老很為難，美國官方要禁，中國官方要防，大家都相互依賴，也有許多的貿易障礙。這些大老闆們當然清楚各國政治人物的謀算，大商人也不願意輕易和官鬥，如何在這些殘酷的地緣政治競爭裡，趨吉避凶，才是這些執行長們的現實利害，這無涉企業界選邊站，如果可以，相信大老闆們寧願不需要選邊，不要影響自己的業務。

因為美國和北京的禁令，之前輝達的晶片收入，中國市場占20%到25%，現在已經降到5%，已接近黃仁勳預估的「最壞狀況」，如何能不進一步捲入地緣政治衝突漩渦，黃仁勳還是要謹慎應對，這也是他要和政治人物保持距離的原因。

台灣在國際場合被打壓慣了，難得有像國際電腦展這樣的盛會，讓全世界看見，當然要大聲叫好；不過，台灣也要懂得現實趨吉避凶之道，光是義和團式相信「AI救台灣」，只怕會錯估形勢，無法認清美中惡鬥下要面對的殘酷現實。