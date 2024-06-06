美國現在不得不介入的兩場戰爭

對於要競選連任的美國總統來說，糾纏在海外的戰爭中，是件最糟糕的事，拜登 卻偏偏如此，而且不只是一場戰爭，而是兩場，到11月5日總統大選日，俄烏戰爭與以哈戰爭，都將對他的選情產生負面影響。

首先，這兩場戰爭屆時不可能結束，而且對美國來說，兩場戰爭短期內都看不到終局，在烏克蘭 戰場，俄羅斯似乎已逐漸占上風，澤倫斯基即使沒有戰敗，也僅能勉強打個平手，談不上之前的誇口要能夠收復失土。

在加薩走廊，以色列 雖然是戰勝者，但是忽略美國的警告，眼看陷入類似美軍在阿富汗的泥沼，現在甚至已經完全摧毀的加薩市，都還有哈瑪斯的倖存反抗者，未來衝突仍然會持續，眼看這是一場贏不了的戰爭。

但嚴格來說，以色列與烏克蘭，都與美國沒有任何條約義務，美國並不一定要去支援，可是烏克蘭牽涉到北約的集體安全，美國如果不介入，會失去北約的向心力與團結，而以色列則是由於國內政治的考量，傳統上，美國向來把以色列的安全視為自己的責任，所以不得不以傾國之力協助它們。

拜登政府開始是很小心的，不要直接介入戰爭，對烏克蘭，美國盡可能提供武器裝備與訓練，但是戰爭一爆發，所有的美軍顧問就撤出，為的是避免直接與俄羅斯軍事衝突的冷戰禁忌，而加薩戰爭爆發後，雖然有大批美國海空軍集結中東，但那是用來嚇阻其他以色列的敵對力量：伊朗、真主黨、甚至葉門青年軍的趁火打劫，同時極力防堵戰爭的擴大化。

但是隨著情勢的演變，拜登政府正越來越介入，雖然這是無可奈何的，卻有將美國逐步拖入險境的可能。

首先，在烏克蘭，過去因為擔心美俄直接衝突，因此畫出紅線，禁止烏克蘭使用美製武器攻擊俄羅斯境內目標，但是現在已經開禁，雖然仍限於哈爾科夫的防守，但是大家都知道，這個潘朵拉盒子一開，將來絕不會限於一處。

美國過去對提供給烏克蘭的武器種類與射程有限制，後來越來越放寬，從海馬斯火箭，到M1A2坦克，未來提供武器的種類與性質也將提升，F-16戰機就是美國可能提供的下一種武器，普亭已經一再威脅不排除動用戰術核武，大家擔心，這將觸發美國與俄羅斯的第三次世界大戰。

對烏克蘭的援助，不僅只有觸發與俄羅斯衝突的危險，部分歐洲國家希望求和，相比之下，美國一意求戰，執意要弱化俄羅斯的戰時經濟，對任何國家竟然援助俄羅斯，都將祭出「次級制裁」，這將引發外交對立，與中國的關係就是最好的例子。

就在拜登對烏克蘭攻擊俄境開禁的同一天，拜登也宣布了所謂的「以色列計畫」，這是以兩國方案為基礎，分成三階段停火計畫，雖然哈瑪斯已經同意，以色列方面卻表示，可以暫時停火，談判人質釋回，但決不可能從加薩撤軍。

可是拜登卻越俎代庖地硬要以色列接受這個方案，而且對以色列施加空前的壓力，包括暫停武器交運等，這當然是因為以色列軍隊正開始在拉法毫無人道的大屠殺，激起國際社會與美國國內的同仇敵愾，拜登擔心的是，8月民主黨全國代表大會時，這股怒氣將化做空前的大抗議與示威，而且持續下去，將對拜登的青年支持率，以及搖擺州的獲勝，造成影響。

對以色列總理內唐亞胡來說，現在面臨兩難，除了美方的壓力，反對黨領袖甘茨與國防部長葛朗特，都要求總理必須開始討論戰後方案，但是執政聯盟內的兩個極右翼政黨警告，如果內唐亞胡接受新提議，他們將退出執政聯盟，這可能造成政府垮臺。

無論是在烏克蘭與加薩，戰場上的情勢都在惡化中，也逼得美國必須越來越介入，但這也意味著拜登投注在這兩個戰場中的籌碼越來越高，他不能夠輸，11月投票前，這兩個戰場的失利，都會對他的選情有重大的衝擊。

而反過來說，美國總統選舉的結果，也將對這兩場戰爭有莫大的影響；烏克蘭擔心川普選上，因為他聲稱可以在24小時內停戰，這只可能以烏克蘭讓步作為代價；但反過來，內唐亞胡則希望把戰事拖過11月選舉，如果屆時他的老朋友川普勝選，美國一定會全力支持以色列，那時甚麼「兩國方案」、「以色列計畫」，都將扔在腦後了。