中共軍演得失 川普威脅轟炸北京

賴清德 總統上任僅四天，解放軍 23日、24日發動「聯合利劍—2024A」軍演，武嚇台灣。台美都出動機艦監控，台灣民眾卻習以為常，近乎無感。解放軍未實彈射擊，軍演兩天即收場，中國卻有艘4000噸拖船神秘沉沒，美中防長隨後在新加坡香格里拉會談展開中斷18個月的對話，讓人有軍演像演給大陸民眾看之感。更受矚目的是，向來對中共 武力犯台保持戰略模糊的川普，在閉門募款會上首次表態說，當選後如果中共對台動武，美軍就轟炸北京。

解放軍演習到底有無效果？中國自己的看法指出，兩天內解放軍即動員大量戰機、戰艦，環繞台灣四周五個海域，演習區涵蓋離島金門、馬祖，覆蓋區域除了台海大部分地區，也涵蓋巴士海峽及台灣東側西太平洋海域，顯示解放軍早有規劃、動員快速，對台獨和美國都起震懾作用。

但境外不少評論認為，軍演根本是「紙老虎」，只是習近平用來對內交代，演習連實彈都沒發射，而是用預製影片在黨媒播出，欺瞞民眾。軍演兩天即草草收場，還有一艘「聯合啓瑞號」拖船在東海沉沒，網傳是被撞沉，或拖救受困潛艦而出事，官方和黨媒隻字不提，軍演首日台灣股市還大漲，北京徒勞無功。

只是專家研判，凶險可能就藏在魯莽或輕忽之間；幾次軍演透露解放軍最優先戰術不是登陸戰，解放軍尚缺乏足夠渡海搶灘戰力，渡海作戰逾半艦隊兵員可能在海上被殲滅；解放軍優先選項應是封鎖、窒息台灣經貿，環台軍演曝露類似戰術。但美國可能反向封鎖中國逾70%能源進口的麻六甲海峽等要衝，使北京不敢冒險動武。

軍演是北京測試美台日底線的作為，但美台也出動機艦蒐集軍演情報，以台灣長程雷達和美軍衛星和各式預警機情搜能力，國軍還公布一段F-16戰機鎖定解放軍殲-16和轟-6的視頻，似顯示美台電子戰具優勢。

軍演的政治姿態高於軍事意義，北京用大棒恐嚇台灣，國台辦多次尖銳攻擊賴清德政府；但中共對美國卻示軟，軍演後防長董軍即在新加坡會見美國防長奧斯丁，董軍低姿態呼籲美中不應對抗；副外長馬朝旭也訪華府與副國務卿坎伯會談，雙方力圖避免誤判升高衝突，重視危機控管，旁證軍演是作態。

不過雙方底線都很明確，台獨是北京的紅線，中共想主導解釋權，施壓台灣，台美都不會照單全收；而美國也加大嚇阻，從戰略模糊轉為清晰，任一方「破壞現狀」都是美國的紅線。

拜登總統任內已四次表態，如解放軍侵台，美國將援助台灣，卻未說明出兵與否；川普過去比喻「中國像白宮的大圓桌，台灣只是筆尖」，現在卻說如果他在位，俄羅斯入侵烏克蘭或中國入侵台灣，他會下令轟炸莫斯科和北京。

烏克蘭近日用美軍戰術導彈系統ATACMS，摧毀克里米亞多套誇稱世界最先進的S-400防空系統，正是北京向俄採購現役的武器；足以震懾北京。美國對台海本來維持戰略模糊，官方不斷重申依循台灣關係法、六項保證和美中三個公報，一中原則未變，但拜登、川普表態都明確化，原因與台灣半導體產業鏈對美國人工智能發展，影響數兆美元利益有關，使美國保台策略愈來愈清晰。

美國防長辦公室前中國科科長包士可投書媒體，指只要美國保留不介入的可能性，中共就不斷挑釁，台灣或世界危險就會不斷增加。要避免戰爭不可預測的代價，最佳方式是先發制人，宣布只要中共入侵台灣，就是對美宣戰，以阻止戰爭爆發。美國朝野共識愈來愈堅定，視台灣為美國核心利益，兩黨立場愈來愈接近包可士的主張。

風水輪流轉，台灣半個多世紀前奠基科技產業，如今變成台灣的「護國神山」，美國也被中共屢次軍演挑戰底線，從戰略模糊轉為清晰，都成護衛台灣的屏障。台灣當然不可掉以輕心，續有趨獨挑釁作為。北京啟動終止ECFA的134項產品關稅減讓，惠台政策大倒退，去年台灣對大陸出超1300億美元的美好時代結束。如何克服中共「窮台」政策和擾台行動，成為「務實台獨工作者」賴清德的最大挑戰，獨派「求仁得仁」，但整個台灣跟著須付一定代價。