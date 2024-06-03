財報背後的現實 消費者仍下不了手

隨著多家零售商陸續公布業績，這些零售業 財報反映出消費者支出狀況，以及購物者願意在哪些領域多花點錢。對於這些消費者的動態，意見相當分歧：有些人認為消費者和支出強勁，而有些人則認為通膨繼續壓縮支出。

弄清楚消費者現在的心態，是很重要的，因為這將決定未來經濟成長，是否能夠獲得支撐，還是因為消費減少，造成經濟放緩，回過頭來又影響消費者的考慮。

消費性企業的財報顯示，消費者正在縮減花費；肯德基、必勝客和星巴克等餐飲公司最近一季同店銷售額下降；家得寶的營收低於預期，因為目標客戶為等待利率下降，延後裝修住家。蘋果最近一季的iPhone銷量下降了10%，代表消費者不再像過去那樣急於升級到最新版本的智慧型手機。

消費者也在意為更高價格的食品，因此像是溫蒂和麥當勞等速食連鎖店被迫推出超值菜單，吸引消費者；塔可鐘、漢堡王與泰森食品也預計第三季將疲軟。

但矛盾的是另外一些零售業卻展現完全不同的成果。Abercrombie and Fitch公布有史以來最強勁的第一季業績，銷售額猛增22%。同時，迪克體育用品公司調升今年財測，因上季銷售額成長率是華爾街預測的兩倍多，寵物用品企業Chewy的表現也超出預期，每個活躍客戶的銷售額成長近10%。

兩年多來，消費者一直在應對物價的急劇上漲。今年由於大宗商品價格穩定，大多數公司的定價策略，將恢復到疫情 前水平，但這並不意味著雜貨店貨架或餐廳菜單上，所看到的實際價格會下降。購物者繼續感覺手頭拮据。

更糟的是，許多消費者在疫情期間所領取的紓困金儲蓄已經花光。而且許多人因為面臨更高的汽油、租金和雜貨費用，開始用信用卡支付日常帳單。根據TransUnion發布的報告，上季消費者平均每人信用卡欠款為6218美元，年增8.5%。

過去幾年物價漲幅最大的，多半是人們每天面臨的消費：外出就餐、家用雜貨以及燃料、汽油和租金，人們每天睜開眼起床就被迫要面對非常高的物價，做出痛苦的選擇。

大型超市巨頭沃爾瑪表示，最近幾季的趨勢是：購物者優先購買食品和健康相關商品，而不是家居用品和電子產品等一般商品。財務長雷尼（John David Rainey）指出，餐廳價格與在家自炊之間不斷擴大的價差，推動了沃爾瑪的雜貨食品的成長。

低收入 消費者，比其他人生活更加艱難，他們在疫情期間無法存下太多錢，而且已經耗盡了這些積蓄。最重要的是，房租價格飆升，低收入消費者有可能連立足之地都不可得。

雖然經濟諮商會公布的5月消費者信心有所回升，但購物者仍未改掉在多年持續通膨中所養成的精打細算和討價還價的習慣，這導致了美國零售商的銷售疲軟。為回應這種趨勢，美國各地的零售業者正在降低許多產品的價格，並提供顧客更多的實惠選擇，以刺激他們的購物，許多商品的降價，對於吸引手頭拮据的購物者至關重要。

而且專家也強調，精打細算的消費者不再只限於低收入或中等收入者，支出意願下降最明顯的反而是高收入群體，這些以前最不受經濟衰退影響的群體，現在正在勒緊褲帶。

消費者的感受很複雜。一方面，他們對市場的表現感到滿意；但另一方面，生活面食品等必需品的價格仍然過高，他們也擔心居高不下的通貨膨脹，收入會相形縮水。

面臨這些挑戰，消費者雖然仍然願意花錢，但也同時在節省開支。比如說他們仍然會去度假，但可能是就近度假，而非跨州或出國出遊，以開車方式，而非搭飛機；在家看串流媒體而不是去電影院看電影；減少上館子用餐，改成在家自行開伙。

今年美國經濟應該不會陷入衰退，但消費者擔心經濟會繼續放緩，而事實上經濟真的已經在放緩，很大程度上是因為消費者開始減少購買商品，而這種情況可能會繼續持續下去。另一個關鍵是服務，消費者的確已經開始進行取捨，通常會選擇更便宜的服務類型。

這可能會在接下來幾季的經濟成長率中顯現出來。經濟諮商會的經濟學家認為，如果經濟持續放緩，第二季和第三季的成長率甚至可能低於1%。5月30日公布的第1季GDP成長率下修至1.3%，就已證明消費者抑制支出對經濟的衝擊。