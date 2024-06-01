陪審團裁決有罪 選民要民主接棒

前總統川普 2016年大選前支付豔星封口費一事，被控偽造商業文書等34項罪名，紐約陪審團裁決全部有罪，川普不但成為第一位在刑事審判中被定罪的前總統，更是今年大選的準共和黨 總統候選人。歷史將會以各種不同角度記載此案，但美國司法審理對一位前總統定罪審理，再次證明「法律之前，人人平等」，經得起考驗。

消息一經宣布，全美炸鍋沸騰，歡喜與憤怒情緒井噴。自由派有人歡呼「哈利路亞！終於證明上帝存在！」「完美的起訴定罪」…，紐約時報頭版粗墨大字宣布「川普全部有罪」，社論更宣布「陪審團裁定及審理事實再次提醒：川普不適合擔任總統」，有的媒體更在首頁連續以34個「有罪」英文的標題表達歡慶；「紐約客」周刊甚至封面立即改版成「川普正要被戴上銬」的漫畫；社群媒體更是充滿千萬種的諷川的評論與動畫。

保守派華爾街日報社論題為「川普有罪判決及其對國家的影響」，直指「檢察官白艾榮開啟美國政治的一個動盪的新時代」，「這項定罪開創利用法律案件來試圖擊敗包括前總統在內的政治對手的先例」。並不挺川普的保守派周刊「國家評論」也看不下去，社論直指「這是被操縱的」審判，「進步精英扭曲制度和程序，陷川普及其支持者於不利」。右派網站被川普支持者捐款湧入而癱瘓。共和黨眾議長強生代表共和黨推文「這純粹是政治把戲，而非法律行為」，共和黨各級議員紛紛歸隊推文力挺川普，倒掛星條旗，表達國家陷入危難。

陪審團裁決猶如打開「潘朵拉盒」，為200天不到的大選，釋放出更難預測的因素。川普即將首開先例，以待罪之身參選總統，承審法官定7月11日宣判川普刑期，這恰是共和黨召開全國黨代會前三天；法官無心，但擁立川普為為總統候選人的共和黨人已開始動員造勢，訴求這是連續的政治追殺，從紐約法庭轉向全國政治舞台。

民主與法治是現代化成熟的國家運作兩大支柱，儘管當前司法遭到共和黨持續攻擊，但首先必須認可與讚賞美國法律與司法體制，仍然還在成功運作。在2006年封口費案上， 既是舊事，拿錢封口本身又非犯罪，從封口費鉤上偽造文書，再牽上違反競選獻金，試圖操縱大選，極為牽強。但曼哈頓檢方邏輯周嚴、證據充分，公開透明辯詞，成功說服12位公民陪審團員相信「川普是可怕的人，與色情明星欺騙他的妻子，然後拿錢掩蓋」一事，再掛鉤2016年大選，證明川普是要「欺騙選民，影響大選」。

川普辯律師雖然猛攻檢方證人柯恩狡滑說謊，證詞難信，但就事論事，長達五周審理，陪審員只花12小時不到時間就定罪川普。即使挺川陣營抨擊曼哈頓檢方選擇性辦案，但仍無法批評陪審團認真審案的態度與裁定。

陪審團工作結束，被稱為「考驗美國靈魂」的大選才算重新開始，由在選民手中一票，完成法治與民主的接棒。

憲法明定公民參選總統的資格，但並沒有明文禁止被定罪的公民(包括已經入獄的人)是否能競選與當選為總統，所以川普儘管被定罪，仍有資格繼續參加競選。選民自己要決定是否票投一個被定罪的總統候選人？而美國必須決定，川普是否適合擔任國家元首？

截至目前為止，多項全國民調都顯示拜登 與川普不相上下，但川普在關鍵搖擺州些微領先，拜登已積極重新拉回正在流失中的非裔與拉丁裔選票。民調同時顯示，七成以上的選民心意已定，封口費案川普有罪與否，都不改變投川或投拜的決定，只有約15%的選民可能會為川普定罪而改變，換言之，此案對雙方加分或減分都不多。

拜登團隊已決定暫時與川普定罪一事保持距離，不做全面攻擊，因為拜登正面臨自己的法律風暴，下周聯邦法庭開始審理杭特拜登的隱瞞前科購槍案，共和黨不會放棄這個機會猛攻拜登。

11月勝負如何，細思恐極。若川普再以些微選票敗選，MAGA不可能一夜消失，也不能一夜群龍無首，已被川普清黨成功的共和黨何去何從？黨內何人可重撐MAGA大旗，繼續領導。11月有足夠的中間選民能拒絕陪審團員裁定，票投一個被定罪的川普嗎？萬一川普再以些微票數當選，美國又何去何從？