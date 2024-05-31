台灣國會改革法案 掀起憲政風暴

歷經四度院會衝突，場外上萬名群眾街頭抗議，立法院終於將立院職權行使法等國會改革法案三讀立法。這些法案包括：擴大國會聽證調查權，訂定國會藐視法，必要時可裁罰行政官員，更要求總統赴立院國情報告時即問即答。這些要求也會讓甫上任的賴清德 政府感到窒礙難行，施政障礙重重。

號稱青鳥行動的群眾，成為國會外抗爭主力，民進黨 在國會內席次不如人，只能仰靠這些群眾施壓來阻擋立法，賴清德還發表聲明支持場外群眾，終難擋藍白合作多數推進立法議程。行政院已表示要研議覆議，民進黨團也表示要聲請釋憲，群眾也考量祭出公民複決來翻案，但這些手段都難擋立院新法的衝擊。

總統府曾經研究可否擱置新法，但實在是找不到憲法依據與先例，總統府再不情願，依法只能在十日內公布。麻煩的是，新法明定，新任總統必須在上任後兩周內送國情報告書給立院，就職一個月內赴立院國情報告。立法院急推此法，就為了趕時效，要總統赴立院報告。

賴清德早已表達過，願意在「合法合憲」下赴立院報告，如今憲法有據，立法有本，理論上賴沒理由不赴立院報告。問題是，立院要求即問即答形式，類似把立委質詢權加諸總統，讓總統權與行政權混淆，這也是政院要覆議關鍵，一旦祭出覆議，在法律未確定前，賴清德當然無需趕在6月赴立院國情報告。

然而，以國會藍白席次過半的現實，行政院覆議勢必在國會再遭否決，只是讓國會再次對決而已，這也不利新內閣和新國會的互動。

比較可行的解決之道是釋憲，掌握近半數席次的民進黨團，當然可以有四分之一以上席次要求釋憲，只要祭出釋憲要求緊急處分，可以有效凍結立院法令半年，讓爭議冷卻半年。但是，15位大法官 有七位將今年要換血，總統9月提名，須經立法院同意才能任命，屆時大法官提名人對國會改革法案的立場，勢將成為藍白立委檢視的重要標準，如果反對國會改革的提名人，恐難得到立院同意任命，這也將衝擊到未來釋憲可能走向。

當然，經歷八年民進黨執政，絕大多數大法官由民進黨任命，即令七位大法官全遭否決，民進黨政府還是有判定立院違憲的勝算，只不過，憲法法庭的解釋也未必能全符合執政當局的期待，這大半年的「未確定狀況」，就是行政與立法院的模糊政治對決期。

不只是政院，連監察院也認為，立法院修正法律內容侵害了監察院的調查權，向立院表示抗議。監察院對政院的「應援」，更激怒了藍白黨團。國民黨痛批「只辦藍不辦綠的監院怎有臉對立院指指點點」，揚言未來一定會廢除監院，民眾黨也說，監院作為五權機關之一，早已喪失人民信任，兩黨都揚言要推動廢除監院。微妙的是，這下三黨都對於廢除監院有「高度共識」，未來會不會演變成修憲把五權憲法改為三權憲法，將是對中華民國憲政設計大挑戰。

立法院這次修法已強烈衝擊總統、行政、立法、監察、司法等權，理論上，44條明訂總統對院與院間之爭執，得召集有闗各院會商解決之，但實際上，這次修法根本是藍白兩黨和賴清德的較勁，總統根本是第一線當事人，根本沒有「超然立場」協調解決，也使得這次憲政風暴格外難解。

這也就說明了為何民進黨要無限上綱，動員群眾，把立院強推修法和對岸介入陰謀掛鈎，建構立法院是為中共利益服務，讓立院擴權以破壞台灣民主，但卻拿不出什麼實際證據來證明北京主導了這次立法。

如果民進黨只能訴求「捍衛行政權」，就失去了道德高度與動員力量，民進黨明白，只有將政黨間鬥爭導向兩岸對立，最易激起支持者共鳴，只是尷尬的是，民進黨畢竟是執政黨，如果控制不住群眾，要動員警力維持秩序時，執政當局要保護國會還是保護群眾？令人想起當年德國威瑪共和的民主自毀悲劇。

賴清德甫上任，外有中共軍演威嚇，內有國會三黨不過半的憲政難局，確實讓他的新政上路舉步唯艱。賴清德雖然個性執拗，但也必須要拿出總統高度，有效化解這憲政難局，如果只有對抗一途，行政、立法間將衝突不斷，國會惡鬥扭打不完，更談不到齊心對外保台，這才是賴清德未盡總統職能的大危機。