驅逐數百萬非法移民 川普必然跳票

川普 在競選過程中多次重申，當選上任之日，他將驅逐美國境內數百萬非法移民 。但移民專家和律師認為，美國至少有1100萬無證移民，加上他們與公民或綠卡持有者通婚、生子組建家庭，且在美工作多年，驅逐行動將一團混亂，他宣稱的遣返 作業根本做不到，只是爭取選票的宣傳。

我們贊同尊崇法治、遣返非法移民，但衡量現實條件，川普確實在開空頭支票，欺騙或安撫選民：首先，想動用地方執法部門或國民兵抓捕非法移民，缺乏法律依據，聯邦政府無權指揮地方執法機關；二，聯邦財政預算難負荷遣返巨額開支，無論包機費或陸路遣返；三，除了墨西哥，包括中國政府未必接受美國遣返其國民，很多偷渡者已撕毀護照等文件，沒有國籍和原居地身分證明。

非法移民問題和邊境政策已成拜登政府最大敗筆，和通膨一樣可能導致他連任失敗。川普拿這個攻擊的確打到痛處，包括民主黨中堅選民或中間選民，看到美墨邊境一團混亂都搖頭歎息。德州調動國民兵支援邊境，北卡等紅州也派少數國民兵支援，都難解決數十萬非法移民伺機闖關，拜登政府因此被批評無能或故意縱容。

目前每天仍有數千名非法越境者成功偷渡進美國，從德州、亞利桑納州等地奔赴加州、紐約等地謀生；德州、佛州的共和黨籍州長都曾動用飛機、巴士，把非法移民送至民主黨執政的紐約、洛杉磯等「庇護城市」，讓這些地方耗盡地方福利預算接待照顧。

民眾擔憂非法移民群中夾雜罪犯，中南美洲黑幫湧入美國，在各州「游擊犯罪」，反拜登者指責政府以人道為名袒護非法移民，只為壯大民主黨選票基礎，卻帶來毒品、恐怖威脅和間諜入侵等國安危機。

拜登上台後，從美墨邊境入境的非法移民人數不斷創紀錄，導致共和黨在國會眾院通過彈劾國土安全部長梅奧卡斯案，但民主黨主導的參院上月否決彈劾案。白宮披露消息，指每日非法入境者如逾4000人，拜登將頒布行政命令關閉美墨邊境。距投票日不到160天，拜登可能推出更多新移民政策，卻未必能扳回競選頹勢。

經美國多次施壓，美中3月30日恢復中斷多年的遣返非法居留的中國公民作業，但只具象徵意義。那次遣返是一架Gulfstream V小型公務機，從亞利桑納起飛，經德州、阿拉斯加後飛往中國，機上只有14個座位，扣除美方押解人員，遣返的中國無證客只是個位數，與去年美國逮捕逾3.7萬名中國公民，同比增長10倍相比，微不足道。更多中國走線客成功進入美國，在紐約法拉盛、洛杉磯蒙特利公園市等地街頭隨處可見。

川普說，「在我的新政府就任首日，我將封鎖邊境，阻止人們湧入，並將拜登的非法移民送回他們所屬的國家」，但聯邦政府動用地方執法部門和國民兵，尋找窩藏的非法移民，圍捕並驅逐無證客，主流評論多數認為缺乏法律依據，何況動用巴士、專機，遣返過程的吃、住，婦女兒童照顧等，牽涉太廣，很難做到。

很多中國走線客受訪披露，他們越過美墨邊境後就已撕毀護照，變成無國籍人士，把人道接待難題丟給美國政府。川普宣稱的遣返作業面臨許多難題，有專家指「將是一團亂、一場噩夢，除了可憎的意識形態，缺乏任何經濟或社會理由」。

國安部統計，全美約1100萬無證移民滯留，79%在2010年前就已在美國。有說法指近幾年新增700萬非法移民，人數雖嫌誇張，但他們與公民、綠卡持有者通婚，在美國就業，估計美國有2200萬人在這類混合家庭生活。他們也填補美國人拒絕做的低薪、骯髒、辛苦的工作(農工、清潔工、搬運或建築工等)，包括川普的高爾夫球場、酒店都雇用他們，遣返過程的甄別、逮捕、集中、運送、交接，當事國是否接受等有連串難題，可能形成新的人道災難，被國際指責，都是川普未考慮的因素。

美國上次大規模驅逐無證移民出現在1950年代艾森豪執政時，當時驅逐約100萬名墨西哥無證的鐵路、貨船臨時勞工，之後兩黨總統都無法解決移民問題。即使川普上任，最多只能限制或防止問題惡化，「川普反移民2.0」無法解決非法移民問題，四年前他大力興建美墨邊界圍牆，如今變爛尾工程，就是實例。