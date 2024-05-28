愛國情緒橫掃中國 戾氣反讓人恐懼

2024年1月19日，英國鋼琴家卡瓦納（左）在倫敦聖潘克拉斯車站直播演奏時，遇到幾名中國人要求他刪除影片，稱「不想被拍到」，雙方發生爭執。（卡瓦納影片截圖）

中國愛國粉紅網路施暴著名中國企業家，狂噴美國和台灣人生活在水深火熱中。少數中國人在外國機場或餐館發飆，民族主義戰狼行徑引發外人側目嘲諷。而中國全國人大常委會4月底加快審議「國防教育法」，要把愛國教育紥根從小學做起，向年輕一輩灌輸對外的敵意和偏見，讓人對中國社會的戾氣感到憂懼不安。

解放軍舉行環台軍演威嚇台灣，是官方新案例，愛國情緒更在國內澎湃洶湧，三個月前，娃哈哈創辦人宗慶後逝世，網上莫名引發網暴中國首富、農夫山泉 創始人鍾睒睒，他成為繼馬雲、莫言(諾貝爾獎得主)、作家二月河等人之後的網暴受害者。

網傳鍾睒睒第一桶金是從娃哈哈賺得，據稱他忘恩負義，在海南竄貨背叛宗慶後被開除，才創立農夫山泉報復娃哈哈，是卑鄙小人。謠言引發輿情熊熊烈火，指農夫山泉「媚日」，產品瓶身設計有日本 富士山影子，紅色瓶蓋就是日本國旗。

在舉國一片愛國民粹、杯葛農夫山泉產品下，後者只能隱忍，直到本月20日才打破三個月沉默，一口氣列出20則謠言，澄清鍾睒睒從未在娃哈哈任職，兩位中國最大飲用水龍頭企業創始人關係頗好。但民粹當道、愛國主義壓倒一切，受害者只能忍氣吞聲，和過去中國人杯葛日貨，燒汽車、砸日本料理店，後來杯葛韓貨如出一轍。

搜狐等網站有文章感嘆，如今中國社會環境充滿戾氣，人人覺得自己委屈、社會不公，然後互相仇視、謾罵、坑害。翻牆網友在Reddit貼文說，幾年前大家為剿滅公知叫好、讚揚中共 在香港鎮壓、嘲笑西方防疫、讚美中國模式，很多人鼓掌。而如今極權進化、反對派噤聲、公知跑路、防疫崩盤，大家破產失業、房價慘跌，房子爛尾，真是求仁得仁。

中共愛國教育使社會充滿戾氣，部分中國人出國後趾高氣揚，在國外出醜。如今年1月，幾名粉紅持五星旗，在倫敦車站抗議英國網紅鋼琴家Brendan Kavanagh網路直播，認為拍攝他們侵犯隱私，影片火爆網路，YouTube觀看數近千萬、留言逾7萬條。鋼琴家公眾場合演奏被干擾，中國人卻聲稱要尊重中國法律，維護他們的隱私權，隔天鋼琴家索性帶著維尼熊布偶到場直播，反嗆被喧賓奪主。

鬧事者後被肉搜是倫敦孔子學院中文教師，還有前中國日報記者，輿情譁然，和2013年中國駐法國大使館五名人員群毆華僑一樣，讓原本對中國沒意見的外國人，從此對中共和中國人提高警惕。

近日，波士頓Berklee音樂學院中國留學生吳嘯雷，恐嚇張貼支持中國人爭自由民主海報的女留學生，威脅要砍斷她雙手，被法院判處九個月徒刑，刑滿後監視居住兩年，再驅逐出境。美國、澳洲都出現中國戰狼留學生霸凌台灣或不同立場大陸同胞案例。

日本也發生多起中國大媽在機場、餐館，因攜帶違禁品被沒收而吵鬧，或插隊而引起糾紛。上周有個住東京卻仇日的21歲中國人徐謙，在X(前推特)上發文問，要用什麼刀殺日本小孩最好，結果被捕，可能被驅逐出境。對比去年中國女網紅韓菲子在新加坡醫院辱駡護士，對女調查官爆粗口，被控六項罪名後在法庭認罪道歉，這些人誤認「中國強大了，不怕得罪外國人和政府」，導致許多違法爭議案。

愛國粉紅對於中華民國護照有143國家地區免簽，而中華人民共和國護照免簽國家地區只有84個，堅持不相信，有中國人在義大利、德國和捷克等國際機場發現持台灣護照可快速自動通關，而持中國護照須排隊等候審核不滿，呼籲中國政府「懲罰」歐洲官員。

愛國粉紅說「台積電是中國的」，「只是代工芯片製造，沒什麼技術含量」，卻忽視大陸只能造7奈米芯片，而台積電已量產2奈米晶片，技術領先世界，各國競相爭取設廠。央視去年播台灣有408萬低薪族，月薪僅人民幣9800元，粉紅嘲笑台灣人，趕快回歸祖國過有錢日子。知情者卻反嗆，中國勞工平均月薪不到3000元人民幣，台灣法定最低月薪約合人民幣9000元，兩岸最低薪資相差3.4倍，大陸卻嘲笑台灣水深火熱。

中共面臨內憂外患，想將愛國主義紮根從小學抓起，把習近平思想搬進校園，入腦入心入魂，結果可能教育出一群排外的義和團，對內對外都充滿殺伐戾氣，兩面刃最終只會反噬自己。