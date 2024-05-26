政治迂迴不前 企業才是真正動力

眼前的美國政治與經濟，走向兩極；政治是一個大悶局，民調大幅領先的前總統川普，天天受審，封口費案，大有可能被定罪；爭取連任的拜登，記憶力正在退化，白宮和民主黨的支持者擔心，他在下月的第一次總統辯論怕過不了關，擔心會出現失憶的尷尬場面。美國人很無奈，因為只能二擇其一，卻不能不忍受。

美國的經濟卻發展不錯，就業、消費和通膨都向著好的方向發展；更為矚目的是，美國股市正處於狂熱時期，由於人工智慧(AI )迅速發展，科技界不斷投入資金，輝達 等收入和利潤大增，22日的財報因此成為全美焦點，輝達公布的收入和利潤更遠超預期，財報後兩天(23和24日)，市值大增3380億元至2.6兆元。輝達兩天所增市值3380億元，超過全球大部分國家一年的GDP(全球185國中只43國超過此數)。

值得注意的是，政治和經濟對國家發展的影響相差甚大。政治方面，每四年一次的總統選舉，以及由何人上台執政，對國家的發展影響，多是迂迴不前；經濟方面，企業在自由競爭的制度下，不斷推動向前，這才是美國發展的真正動力。

由2000年至今，美國已有四位總統，小布希做了八年總統，打了兩場戰爭，加上減稅，製造出政府巨大赤字，國內所需發展全部讓路，八年乏善可陳；歐巴馬又做了八年，頭兩年，民主黨控制了參眾兩院，通過了「歐記健保」，進行了一些必需改革；但後六年，共和黨控制了參院，歐巴馬成了跛腳鴨，再無政績可言，就連歐記健保取得一些進展，也被保守派打回原形。

川普做了四年，號稱「美國優先」，「讓美國再度偉大」，但他所說的「民粹」，是假民粹，四年下來，不但看不到美國有什麼偉大，只看到美國國際影響力大降，國內政治因他的煽動，釀成「國會暴動」，美國政治因此被推向深淵。

拜登至今已做了三年半，一開始受掣於疫情造成的通膨，由2021年夏天通膨開始上升，至今麻煩仍未解決；今年11月大選，很可能會被高物價所擊敗。拜登與中國競爭的戰略，成為他任期的重要政策；競爭正日益激烈，且看不到盡頭，也愈來愈有掉進戰爭陷阱的可能。

如果我們把眼光投向經濟和企業，立即就有不同的景象。美國2008年爆發金融危機，道指在2009年3月跌至最低的6594點，只及危機前最高點的一半，但道指本月16日漲至4萬點；上漲的過程雖然曲折，但指數本身長期持續上漲，這由1929年股市大跌至只有41點，經約100年，又漲至4萬點，可作證明。

股神巴菲特2009年3月曾公開撰文，呼籲美國人「Buy America」，因為他相信美國，相信美國企業自由競爭的制度，相信數年後，道指必能收復失地，過去從二次世界大戰和1929年的大蕭條，屢見不鮮。巴菲特認為，美國的企業自由競爭制度，是美國經濟能夠長期持續發展的基礎，只要這種制度不變，眼前的股市失利，最終必能收復失地。這也是他長期持股的思想基礎。

美國的企業自由競爭制度，與社會主義國家(例如中共)所推行的計畫經濟，有著重大的分別，社會主義國家的工業政策和科技創新來自政府，政策由上而下，資金也來自政府補貼。研究分析顯示，政策由下而上，即由個人和企業開始，創新力比由上而下的制度更有效；美國眼前的AI革命，突破就來自初創公司OpenAI，並不是由政府推動。

美國的經濟和股市，目前正經歷一個「AI革命」的時期，2022年底，OpenAI推出ChatGPT聊天機器人，至今只有一年半，發展動力主要來自企業，例如製造AI晶片 的輝達和台積電，又如購買AI晶片和訓練出「AI大型語言模型」的微軟、谷歌、Meta和亞馬遜等。微軟和Meta等因競爭而進行大量投資，輝達則因出售AI晶片而獲利，進而製作更先進的晶片。這種企業競爭的文化和制度，正是美國科技業得以長期推進的原因。

包括黃仁勳和一些著名華爾街分析師都認為，「AI革命」至少長達10年，目前仍在初期階段，由投入資金，到製作AI產品，再到出現帶領消費者的「領先產品」(例如手機中的iPhone、搜索引擎中的谷歌)，最後到產品全面影響人們的生活，整個革命才算完成。可以想見的是，10年後的AI產品，以及推動革命的科技公司，影響力將會更大。