賴清德就任演說 直球對決北京

中華民國 第16任總統賴清德 、副總統蕭美琴已於20日宣誓就職，由於賴清德之前以「務實的台獨工作者」自居，究竟他的政策與之前的蔡英文 總統的謹慎態度，會有哪些不同，各界都屏息以待他的就職演說。

賴清德之前曾表示會遵循蔡英文路線，可是演說中，快人快語，宣示：「我們都知道，有主權才有國家！根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民；由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。」

這是一個新的提法，承接演講一開頭「中華民國台灣是一個主權獨立的國家、主權在民」而來，台灣既然已經是民主國家，中華民國主權屬於國民全體，「由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，這是酷愛棒球的賴清德，直球對決北京，與2002年陳水扁的「一邊一國」的說法，遙相呼應。

不只是兩岸互不隸屬，對於國號，賴清德演講的表述是：「無論是中華民國、中華民國台灣或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱，都一樣響亮」，過去蔡英文在演說中，慣常用「兩岸」、「對岸」，但賴清德在演說中幾乎都稱為「中國」。

台灣的綠營與獨派對賴清德的說法，非常振奮，認為這是強調台灣主體性，重新界定了兩岸定位；藍營的解讀則非常負面，國民黨主席朱立倫批評，對賴將「兩國論」檯面化感到憂心，馬英九基金會的執行長蕭旭岑也指責賴清德表明「台灣是國家名稱」，將中國視為外國，是「新兩國論」。

北京更是氣炸了，國台辦發言人表示，這「充分暴露了其台獨工作者的本性」，大陸學者周志懷說得更直白，稱「和李登輝、陳水扁、蔡英文相比，這是一個最台獨的演說，這是一條不歸路」。

人民日報在21日還以第4版全版篇幅，強調「一個中國原則、反對台獨」，除了登載中國外交部長王毅關於「一個中國原則是維護台海和平的定海神針」的發言，還有國台辦與外交部發言人的表態，以及評論員文章「『台獨工作者』一紙空文賣國禍台」。

由於賴清德不像八年前的蔡英文，與北京有私下的直接溝通管道，只能仰賴美國中間傳話；美國在台協會理事主席羅森柏格為了這篇演講，已經多次赴台，希望能夠先知道內容，控管緊張，而亞太助卿康達近日訪問大陸時，也與國台辦副主任仇開明會見，就520演說事先溝通。

因此大家的疑問是，「美國看過這篇演講了嗎」、「看的是不是最後版本」、「美國人看得懂字裡行間的意思嗎？」

美國國務卿布林肯在賴清德宣誓就任的第一時間，就已經發表祝賀聲明，在就職演說之後，國務院僅僅表示，美國的一個中國政策不變，依然不支持台獨，反對兩岸任一方片面改變現狀；看不出來有後悔改變的跡象。

大陸的解讀較傾向陰謀論，「當然事先看過，而且是經過華府批准的」，廈門大學學者劉國深表示這是徹頭徹尾的「兩國論」，並稱演說中具有刺激性、挑釁性的話語是故意為之，背後充滿了美國人的算計，讓台灣當打手，此刻大陸針對美國的批駁力道，甚至還超過對台灣的批判，可見大陸在對付外部勢力的介入，已經優先於對付台獨勢力。

台灣有樂觀的人認為，有鑑於國台辦的表態以發言人名義發出，層級不高，與2020年回應蔡英文就職演講的發言層級一樣，相較之下，2016年回應蔡英文首次就職演說時，發言層級是「中共中央台辦、國務院台辦負責人」，所以北京的反應應該是有限度的。

甚至有人認為，既然賴清德在演講中也提到「在對等、尊嚴的原則下」，來進行關於觀光客與學位生的交流合作，大陸稍早也希望合作，所以會投鼠忌器，不至於強硬反應，以免毀了可以合作的機會。

但美國前亞太助卿、亞洲協會的羅素預測，北京將「負面回應」，到目前為止，北京還只停留在文攻，未來預計還會有經濟制裁、外交封鎖，甚至軍事的灰色戰術，會一一祭出，仍有待觀察。

不過由於美國事先曾一再警告中共，不要因為520而挑釁，大規模的軍演，像是2022年裴洛西訪台，或是2023年蔡英文會晤麥卡錫，恐怕不會有，按照外部勢力優先於台獨勢力的說法，北京或將待11月美國總統選舉之後，再決定是否要全面與美國翻臉對抗。