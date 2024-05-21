北京難拒普亭 俄國變中國附庸？

普亭 第五個總統任期甫上任，就赴中國作國事訪問。普亭對外宣稱，俄中關係到達前所未有水平，中俄簽訂與黑瞎子島開發有關的10項協議，並發表1.2萬字的聯合聲明，但內容並不新，多數在概括重述目前關係，雙方都不再提「友誼和合作無上限」；北京給普亭高規格歡迎儀式，中俄宣示共同抵抗美國領導盟邦施加的各種制裁，普亭也宣稱支持中國(武力)統一台灣，意味中俄軸心國關係可能更強化。

有華人認為，普亭下的大棋想把中國完全拖下水，爭取更多援助，利用中國支持併吞烏克蘭 ，所以普亭也支持北京武力「收復」台灣，想讓美國被烏克蘭、以色列拖累，又陷入東亞危機，多面戰爭將讓美國應接不暇。但英國BBC質疑，中國經濟疲軟、內外問題叢生，習近平將如何支持普亭的戰爭？

北京目前處於關鍵十字路口。美國國務卿布林肯才訪北京面見習近平，外界形容是去給中國下「最後通牒」，美國對中國援助俄國戰爭所需原料和零部件等不滿；而普亭新任期開始撤換防長蕭伊古，用文人經濟學者取代後即訪北京，除回報習去年3月新任期伊始就訪莫斯科，更在尋求更多中國援助。北京眼前偏向哪一邊，立即對另一邊不利，中國正處在有能力影響世局的關鍵節點，只是左右逢源變成左右為難。

從中俄聯合聲明看，北京援俄雖未加碼，也未退縮，中俄實質結盟可能更鞏固，有人擔心目前世局如三次世界大戰前夕。這種顧慮或許過頭，但俄烏戰局今明年可能有結果，世界將迎來新變局。

習近平多次與普亭會面後都強調，中國是和平維護者，始終站在維護和平一邊。矛盾諷刺的是，北京支持普亭入侵烏克蘭，破壞和平，中國成幫凶；而自稱「務實台獨工作者」的賴清德當選總統，早已聲稱台灣現實狀況獨立，毋須再宣布台獨，中共卻不斷派戰機戰艦騷擾施壓，威脅要武統台灣，近日50多架(艘)戰機軍艦逼近台灣外海65公里內，客觀地看，並不像維護和平的大國。

普亭日前在烏克蘭北部開闢新戰場，小有斬獲，但隨著西方F-16戰機和ATACMS等中程導彈加入，美國開放烏軍用來防衛性攻擊俄本土，情勢未必對俄國有利，俄方如尋求中國援助武器彈藥等，不讓人意外，只是中國會答應嗎？

中國已成俄羅斯 國防產業的生命線，俄國經濟靠能源出口中國獲大量資金，去年中俄貿易額創紀錄達2401億美元(是中美貿易額三分之一)，比戰前增長60%。不援俄怕普亭垮台、俄羅斯崩潰，但援俄使中國國際處境尷尬。

北京想在美俄之間玩平衡，美國想逼習疏遠俄羅斯。華府制裁中國和香港20多家對俄貿易企業，還威脅金融制裁與俄羅斯貿易的中國銀行，北約和歐盟都可能追隨美國腳步，西方醞釀用更強烈手段對付中俄，北京更會面臨兩難。

有人認為，俄羅斯快變成中國附庸，中俄經貿關係深化，俄國經濟幾乎落入中國掌控，中國汽車、智能手機或其他消費品占俄羅斯市場逾半數，沒有中國幫助，俄羅斯死定了。

但中國更亟需美國和歐洲資本和市場，拉升經濟。美國國務院發言人說，習近平不可能同時加強與西方和俄羅斯關係，達到兩邊討好目標。習訪歐洲三國，說明北京也想改善與美歐關係，不對普亭要求照單全收。

毛、鄧都提防俄羅斯，唯獨習近平見蘇聯瓦解還感慨「竟無一人是男兒」，想挽救俄羅斯。除非習能利用巴黎夏季奧運前，勸服普亭放棄占領的烏克蘭領土而退兵，否則中俄都成西方公敵，難以洗脫。

中國援俄軍民兩用物資，走灰色地帶，從假裝中立一步步陷入被普亭綑綁，為侵略埋單，最終會賠上中國利益。假設明年初川普上任，真的能結束俄烏戰爭，美國不會感謝中國，而諸如「聯俄制中」或美中俄關係將迎來什麼變化，新博弈真的可能成為百年大變局。

中俄聯合聲明強調「全球南方」實力不斷增強，世界多極化加速顯現，中俄兩獨裁聯盟軸心自認實力增強，想挑戰美國領導的世界秩序。衡量中俄實力，仍難撼動美國的全球軍力或美元霸權，烏戰無論如何結束，中俄反美軸心同盟看似更明確化，但普亭恐怕只能接受經濟上已成中國的附庸國。