美中關稅戰 實為爭取搖擺州的煙幕

拜登 和川普 正在較勁，看誰能在美中貿易問題上採取更強硬的立場，兩人都不惜冒著升高未來通膨的風險，競相喊價對北京徵收更高的關稅 。

拜登14日宣布對價值180億美元的中國商品徵收新關稅，這是他於總統任內在美中貿易上採取的最重大行動，正式將貿易議題帶入今年總統大選的核心。但真正的戰場並不在進出口海關，而是在美國的幾個搖擺州。

拜登和川普的競選態勢目前勢均力敵，賓州、密西根州和威斯康辛州等工業州再次成為11月大選的關鍵戰場，這些州的藍領工人對貿易特別敏感。部分民調顯示川普在關鍵搖擺州如亞利桑納州、內華達州和喬治亞州占有優勢；拜登在六個搖擺州中，只在威斯康辛州領先，而在賓州和密西根州等五個州均落後。

拜登上個月現身賓州，宣布打算將中國鋼鐵的關稅提高三倍。賓州是鐵鏽帶的一部分，該州以生產鋼鐵而聞名，而他對進口電動車課徵超過100%的關稅，確保美國不能直接進口中國製造的電動車，則是在爭取汽車業核心密西根州的選民支持。

由於拜登一直難以讓選民感受其經濟政策的績效，他現在正試圖展示自己有能力「超越川普」，並願意使用包括高關稅在內的貿易工具，來支持美國的製造業。

不過專家表示，這些產品徵收關稅對消費者物價和經濟成長的影響非常有限；這些新增關稅對經濟的影響幾乎只有邊際效應。不過在選舉年，它仍是良好的政治手段。

美國國家經濟研究局(NBER)研究指出，關稅雖然不能轉化為「實質的就業成長」，卻可以收割政治紅利。回顧2018年至2019年期間，時任總統的川普對中國和其他國家就鋁、洗衣機和太陽能板等產品徵收高額關稅。研究發現，受到進口關稅影響較大的美國居民，不太可能認同民主黨，反而更可能投票給共和黨。選民雖因中國的報復性關稅付出經濟代價，卻對白宮的關稅大表歡迎。

川普長期以來一直塑造自己硬漢形象，特別是在外交政策和經濟方面，並抹黑他的民主黨對手為「軟弱」。在2016年大選中，川普尤其利用對美中貿易的民怨，擊敗了喜萊莉‧柯林頓，但他未能在2020年對抗拜登時如法炮製，因為民主黨也選擇了站在工會這一方的強烈保護主義立場。

拜登雖然在2020年大選前批評了川普的美中貿易政策，對中國3000億美元的進口產品全面徵收關稅，相當於懲罰美國消費者。但隨著與北京的緊張關係持續，在他上任後沒有取消川普的關稅，反而全盤接受川普的保護主義。

兩位總統候選人競相吹噓自己才最能保護美國工人階級就業機會，試圖打擊中國並貶低國內競爭對手。在充滿政治色彩的選舉年，沒有人會在中國問題上表現出軟弱。

然而，專家質疑拜登新宣布的關稅未必會對選舉產生實質影響。

根據人口普查局的數據，2023年美國從中國進口了4270億美元的商品，但僅向中國出口了1480億美元，這種貿易逆差已經持續了數十年，跨太平洋貿易雖然使兩國受益，美國消費者享受到廉價商品，中國製造商獲得廣大市場，但它愈來愈成為華府敏感的話題，特別是在選舉期間，因為它迫使美國製造業外移、職位流失。

中國雖然誓言對最新一輪關稅相對進行報復，但專家表示，這可能只具象徵性，因為美國的關稅本身就非常有針對性。中國的報復不會造成任何破壞，而且也很可能不會提高報復層級。過去美國對中國加徵關稅時，中國要「以牙還牙」從來證明無效，而且有反作用力。

美中關係從2021年開始經歷過一段高度緊張局勢，直至2023年底習近平出席舊金山亞太經合會論壇，放棄戰狼姿態並勸說美國投資人重返中國。習似乎愈來愈渴望與美國關係解凍緩和，畢竟現在中國經濟已非過去兩位數的高速成長，難以承受額外的經濟制裁和高關稅。

中國在加入世界貿易組織(WTO)後，因融入世界經濟而獲益匪淺，未來中國仍希望繼續融入世界經濟，所以中國不能逆其道而行，這是很清楚的。北京當局也知道，在美國總統選舉即將到來之際，任何實質性報復行動，反而會引發美國採取更嚴厲的政策。無論11月之後誰入主白宮、會採取什麼樣的貿易行動，目前太難判斷，只能且戰且走。