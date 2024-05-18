川普封口案 歷史性裁決本周揭曉

全世界都關注的川普 封口費案，自4月中旬開始在紐約曼哈頓州法庭審理已一個月，下周一進入最後關鍵階段。前總統川普的私人律師柯恩擔任檢方壓軸證人，本周爆出多項驚人內情，川普辯護律師則嚴厲交叉盤問，試圖暴露柯恩證詞不可信，是否能說服陪審團，成為焦點。下周此時，川普可能被定罪，成為史上第一名被判有罪的前總統，但也有可能被宣判完全無罪，兩種情況，都將撼動2024大選結果。

川普被控偽造公司內部紀錄，掩蓋向科恩律師支付代墊13萬元封口費，但川普除了否認與醜聞豔星丹尼爾斯有染，同時否認34項偽造商業紀錄的刑事罪名，也否認有所謂封口費一事。檢方認定犯罪事實是13萬元由律師柯恩代墊在先，這本是川普私人支出，但在川普公司被列為是柯恩的「律師費」，此舉是為掩蓋川普醜聞，消除競選總統障礙，非法影響2016年大選結果。

檢方在過去四周向陪審團呈堂舉證各種文件簡訊電郵文書，抽絲剝繭，傳訊多名證人，從當年參與起意要聯合封殺醜聞的八卦小報發行人，到經手川普親筆簽名封口費支票 的公司財務會計主管多人，證明這些人都直接或間接，知情與不知情參與封口費行動，更包括兩名關鍵當事人女主角豔星丹尼爾斯，與負責擺平的律師柯恩。

在檢方引導下，丹尼爾斯當庭詳述2006年與川普在加州 太浩湖畔的鹹濕之事，淋漓盡致，連主審法官都連連喊停，儘管被告川普矢口否認，但檢方與多位證人成功證明川普丹尼爾斯之間男女之事，是川普事後要遮掩的醜聞。

前律師柯恩是檢方最後一位證入，更是重磅關鍵證人。柯恩在過去幾天向陪審團提出秘密錄音，顯示他向川普報告，他與八卦報發行人協議，由柯恩出面提供15萬元封口費給另一名豔星及丹尼爾斯，錄音顯示川普、柯恩與公司財務長三人商討此事。柯恩證詞證明川普從頭到尾知情，並實際參與拍板「去做吧」，柯恩供稱川普先是要他不要付錢，能拖多久就拖多久，「最好能拖到選後，如果我當選，此事無關輕重；如果輸了，我更不在乎」，而且還決定「由我先墊付錢」。

檢方由柯恩作證中，第一建立封口費與他先代墊支付的事實，第二這筆封口費在川普當選後，同意按月分期付款還給柯恩，每月3萬5000元。川普當選後，柯恩「每個月都按時收到錢」，但是記帳名目「都是假的」。至此，檢方向陪審團證明，川普授意柯恩進行封口費，同時證實封口費名目被篡改成律師費，目的在掩蓋自家醜聞，影響大選。

但川普辯護律師白朗奇嚴詞交叉質詢柯恩，成為全案焦點。白朗奇意圖向陪審團證明柯恩「撒謊成性」，列舉柯恩過去法院與國會聽證「處處說謊」。柯恩之前作證稱他曾在2016年10月某日與川普通話，表示他會付錢處理封口之事，但律師白朗奇當庭出示柯恩當天傳給川普貼身隨扈的簡訊，並非要求與川普通電話討論封口費，簡訊內容是柯恩自稱遭到恐嚇，要求隨扈幫忙。

旁聽的媒體描繪陪審員對兩人交鋒激烈，聽的入神。近月來在被告席上的川普半睡半醒，這幾天則全神貫注聽律師不斷指出柯恩說謊的案例，向陪審員證明柯恩之言不可信。連CNN在評論柯恩被詰問的表現時都指出，川普律師白朗奇表現優異，向陪審團成功證明柯恩證詞不足採信。

封口費案將在本周進入最後階段，檢辯雙方就準備結辯，交由陪審團閉門裁決。預計在5月底國殤日長周末之前，陪審團就有結果。但目前還有一懸念，川普還沒有決定是否親自出庭作證。各方都承認川普親自作證，戲劇性極大，但也非常危險，很難預知七男五女紐約客陪審員如何反應。不過只要有一位陪審團員不接受柯恩關鍵證詞，就難定罪川普。

川普在封口費案中被控34項罪，紐約州刑法對這些篡改商業文書罪最高刑期四年，如被定罪，川普必將上訴，法官已明示各罪將同時執行，但最後這種非暴力犯行，多半會以處以緩刑，而且上訴將會拖到11月大選。

川普被控的另外三案，目前看來都將推遲到11月大選之後才會審。如果陪審團裁定川普控罪不成立，川普就更會放大聲量，聲稱政治迫害，歷史性審判結果本周就將揭曉。