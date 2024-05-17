蔡英文八年倚美更深 陷台更險

蔡英文 總統即將卸任，她在接受「變局下的台灣」紀錄片專訪時，自曝和台積電 創辦人張忠謀亦師亦友。她回顧自己的第一任任期，「其實是乒乒乓乓很多」，差點把總統搞丟了。她因此和張忠謀說，「我幾乎搞丟我那一頭鹿」，但自己把它找回來，就是逐鹿中原的意思。

蔡英文這番感嘆是有道理的。蔡八年前初掌國政，不接受九二共識，交不出改善兩岸關係的答卷，強推軍公教年金改革，一例一休和前瞻預算，引爆民怨沸騰，換賴清德 任閣揆也止不了血，然後地方選舉敗選，連賴清德都要以「捍衛台灣主權」為名挑戰蔡英文，蔡英文當時真是內憂外患，差點大位不保。

蔡英文能在險中翻身，主要是國際大環境因素，川普上台後掀起美中貿易大戰，美中關係惡化，即便台灣被川普視為書桌上的筆尖 (前白宮國安顧問波頓新書指川普「以麥克筆尖和辦公桌喻台灣及中國」)，川普還是時不時要拿台灣去戳戳中國大陸。在大陸與台斷了官方接觸，蔡英文也只能全面倚靠美國，以至於美國要求台灣照單全收，不惜自我打臉，也要讓美牛豬強行闖關，然後一切外交事務都唯美是從，甚至讓台灣成為美國政客用來表達抗中的秀場。

另一關鍵變數就是「反送中」。因為香港情勢大變，迎合美中對抗的反送中大勢，成為美中交手的前哨戰，蔡英文祭出「辣台妹」挺香港，強調不要讓台灣變另一個香港，大賣「芒國乾」，頓時從兩岸政策無措的領袖，轉身變為力抗中共強權的英明總統，不但解了內亂之危，也把她推上史上最高破八百萬得票紀錄。

為了自我防衛與配合美國軍售台灣要求，蔡英文在國防上著力甚深，並充分配合美方部署，不但延長兵役也強化民防，也因為美國選舉操作，鴻海和台積電都成為民主與共和兩黨選戰要脅工具，台積電縱有百分不願，也不能逆著中美對抗地緣政治，加入美國隊的行列，台積電護國神山的表現，也確實讓台灣在國際局勢巨變裡，扮演了不可或缺的角色。

蔡英文另一個機遇就是世紀大疫，疫情讓兩岸隔絕，從政治考量成為生活的必然，而中共因疫情興起和封城，國際形象大壞，反而讓蔡英文減壓。雖然在防疫期間，蔡政府屢因政治考量，險些造成台灣無疫苗可打的險境，也多虧了有郭台銘和台積電，解了政府缺疫苗之危，人民在疫情中再不便，也比對岸抗疫決絕手段要好得多，而兩岸防疫政策的對照，讓蔡英文能穩住她聲望於不墜。

總統肩負重責就是兩岸外交，但在蔡任內丟了十個邦交國，卻無礙於西方媒體將蔡形塑為成功的女總統角色，蔡英文個人在國際聲望提升，並沒有讓台灣在國際突圍，也因為裴洛西執意訪台，引發了中共圍台和解放軍機屢屢越過中線險狀，台海緊張形勢成為中華民國政府遷台以來所僅見，國外媒體都預言台灣可能是繼烏克蘭之後的下一個戰場，蔡英文除了強化軍備和倚美相挺外，其實拿不出任何對策，也讓台灣淪為美中共管的區域，遑論國家地位和獨立國格。

蔡英文置台灣於險境，不只是在兩岸關係上，也在諸多失策的內政上。最關鍵的就是堅持廢核，又無法有效轉型，違背世界減碳趨勢，燃煤發電占比難降，造成國家發展大患，社會住宅未能達標，司法改革不成，少子化和社安政策一再敗壞，都是讓台灣日益趨險，蔡英文當年政治承諾未成，如今變成了賴清德的燙手山芋，只是賴清德沒有蔡英文完全執政，大權獨攬的好環境，反而要在朝小野大的局勢下，面對這些愈來愈險峻的台灣惡局。

蔡英文這八年來，確實成就了她關關難過關關過的總統夢，但她未把握好總統角色，非但未能達成轉型和解的目標，反而因她不與在野黨溝通，凡事即使違背民主常規，違背憲政規範，只要有利於民進黨執政，她無役不與，於是造就了和台灣大學對抗的「卡管案」和學倫案，也讓台灣政治環境更加惡化，台灣內部分裂日漸嚴重，一直無法讓台灣政治走上正軌，也因為政黨惡鬥，難以凝結社會共識，這是總統失職的所在，也是台灣未來發展難解的一大隱患。

雖然賴清德說要「蔡規賴隨」，但客觀形勢上，賴無法複製蔡英文超級大總統權力，也未必有蔡國際情勢的運勢，要讓台灣脫險解危，賴清德的前程很險峻，光靠美國能過得了關？許多人擔心，如果川普上台，恐怕將是台灣災難的開始。