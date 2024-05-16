中韓美三角關係 開始位移

從尹錫悅政府上臺以來，開始往美國傾斜，在很多敏感問題上，頻頻踩中國的紅線，導致中韓關係跌到了自1992年建交以來的最低點，兩國的最高領導人至今沒有互訪，經貿往來也受到了一定的影響。

而這是鑲嵌在更大的結構中的，過去五年來，東北亞政治、經濟、安全格局發生了重大變化，韓日關係恢復，韓美日同盟體系從名存實亡，到空前鞏固、日本 與韓國現在都爭相要加入AUKUS(美英澳三國安全同盟)的第二支柱、亞洲供應鏈 重組、韓中日三邊關係更陷入停滯。

但是事情開始出現了轉機，去年韓國對華貿易出現逆差，今年4月國會選舉，執政黨慘敗，贊成對華親善的反對黨在國會是多數，這都對尹錫悅原來的「親美遠中」政策，產生了很大的衝擊，必須重新檢討，以應對國內的不滿。

更重要的是，地區的地緣政治緊張獲得了紓解，韓國最擔心的就是在美中對立之間為難，但是去年舊金山拜習會以來，關係逐步好轉，對韓國來說，避免了夾在中間左右為難的尷尬。

韓國對中國的關係，本質上與日本不同，日本與中國有釣魚台的東海主權爭議，日本已認定中國為「威脅」，但是韓國並沒有定位中國為威脅，充其量只會順著美國的說法，認為中國是個「危險」，表示關切台海穩定而已，而且長久以來，韓國朝野都認為，在面對朝核問題上，中韓有一致的利益，中國對穩定朝鮮半島局勢，可以發揮相當的作用。

雖然近年來，受地緣政治環境影響，中國在應對朝核問題上主動發揮的作用削弱，韓方對中方的期望值也有所降低；可是相對的，韓國對美國的未來信賴感也降低，尤其是川普在拉票活動中多次就駐韓美軍、韓美防衛費分擔金等事宜表態，暗示他若當選總統將裁減駐韓美軍規模、大幅上調韓方分擔的防衛費。

此時的韓中日峰會，提供了一個機會，由於三年疫情，峰會延遲已久，現在預定5月26、27日在首爾舉行，這次由韓國主辦，在議題設定與來賓接待上，主辦國有相當的外交彈性。

選後新上任的韓國外交部長官趙兌烈，於是在5月13日訪問北京，這距離上次韓國外長訪問，已經時隔六年半；趙兌烈是職業外交官出身，在韓國外交部幹了40年，其中30年都專注於貿易外交，親歷了韓國參與創建世貿組織的「烏拉圭回合」談判，以及韓國與中國、美國、歐盟、日本的關鍵經貿談判，起用他的目的就是在加強與中國的經貿關係。

他在訪華前表示，希望此次訪問成為韓中關係向前邁進的重要一步，這是首爾方面的期待，但同時也是北京方面的期待。

面對美國在印太不斷籌組小多邊聯盟，中方唯一手中的多邊關係籌碼，就是中日韓領導人峰會，這個峰會已經有十年歷史，美國縱使不滿日韓盟邦與中國發展關係，但也不好說甚麼。

此外目前區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)生效，中日韓都在其中，但中國進一步想要加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)的意願，就必須經由中日韓的自由貿易協議，作為加入前的墊腳石，而中日韓FTA正是5月底要討論的主題。

當然在王毅 與趙兌烈兩人見面時，政治的分歧不能不提，趙兌烈表示，當前朝鮮接二連三發起挑釁、各種地緣政治衝突頻現、全球供應鏈不穩定性加劇等，兩國正面臨各種區域和全球性挑戰，韓中應管控好分歧，不能讓分歧上升為衝突；王毅也就韓國與美國、日本等密切接觸，忽視與中國的關係暗示不滿，他表示，中韓關係面臨的波折和考驗增多，這不符合兩國共同利益，也不是中方願意看到的，希望韓方與中方一道，堅守兩國建交初心，堅持睦鄰友好方向，堅定互利合作目標，排除干擾，相向而行。

但是雙方都有共識，並不寄望於一次的三方會談，能夠解決三邊關係中的所有問題，能夠恢復中日韓領導人會談的機制本身，就是合作的積極信號，據了解將與會的國務總理李強還將表達善意，擴大交流，將赴華免簽範圍，從歐洲擴大到韓國和日本。

當然對韓方來說，這次趙兌烈本想見到國家主席習近平，當面邀請習訪問韓國，習近平去年曾表達訪問首爾的意願，但期待卻落空，中方認為雙方關係還未到那個程度，要看5月底三國領導人峰會的結果而定。