今年大選成美國史上最危險選舉？

距2024年美國總統和國會大選投票日僅174天，川普 民調領先拜登 。美歐很多評論認為，今年大選是美國歷史上最危險，甚至最致命和顛覆性的選舉。什麼原因造成這種憂慮和危機感？說來很複雜，但情況確實危險，擔憂並非空穴來風。

CNN在3月曾報導，川普第二個任期將比他的第一任期更具破壞性和動盪，考慮到他試圖推翻2020年大選結果，還有一系列威脅他自由(被定罪坐牢)和財富的刑事、民事訴訟，川普東山再起，是美國歷史上最致命的選舉。

CNN列舉川普蔑視民主制度的紀錄，指美國政治、法律和憲法護欄都面臨川普率其支持者的嚴峻挑戰，他可能在大選投票前就被定罪，成為重罪犯，創造罪犯參選總統先例，卻無礙其高支持率。而川普如重回白宮 ，很多人擔心他會退出北約、破壞二戰後國際體系，並和威權主義領導人如普亭、習近平和金正恩等人站一起，為世界帶來衝擊，內政上大肆報復現在對他不利的人。

CNN是自由派媒體，許多評論常醜化川普，其報導和論點不被保守派選民接受。但考量川普許多言行，CNN等批評川普的媒體並非無的放矢，許多跡象民眾有目共睹，使今年大選充滿危險，甚至致命。

試列舉如下：一，川普迄今不承諾會接受2024年大選結果，預留伏筆，不是吉兆。川普拒接受2020年敗選事實，引發國會暴亂，後來各州60多件選舉訴訟他都敗訴，但他依然用此號召支持者。

川普在全美和七個搖擺州民調領先拜登，11月5日大選如再敗，很難相信他會服輸。挺川選民會不會帶槍再衝進首都「勤王」，導致白宮不得不派國民兵或軍隊鎭壓維穩，是美國立即的危險；屆時無論誰贏誰輸，8000萬名挺川普和另外8000萬挺拜登選民對立互貶，美國分裂將擴大，形成另一次民主危機。

二，今年大選雖不一定是美國盛衰分水嶺，卻將昭示美國分裂是彌合或對立擴大，選舉結果左右兩黨對決態勢，是國家施政和盛衰的重大考驗。川普如重返白宮，共和黨也控制國會兩院，或許劍拔弩張態勢可稍緩和，但對照全美近期反猶太、挺巴勒斯坦示威幾乎失控，美國社會隱形力量不好惹，同樣存在變數。

如果川普再敗，將面臨現有多個訴訟可能被定罪入獄，共和黨會棄他而去，重獲自省重整機會，檢討任令川普綁架十多年的得失。反之，川普入主白宮將徹底掌控共和黨，號令國會，有人擔心他會試圖改變憲法，讓總統享有不受限制的權力，報復對他不忠不利的前幕僚、公務員隊伍和媒體等，滌除他所稱的「深層政府」。但美國司法獨立有悠久歷史，不會任他胡作任為，震盪爭議難免，民主黨如發動抗爭，國家難有寧日。

三，川普第二個任期可能比第一任期更具破壞性。有評論指川普競選從未對美國未來表示樂觀，沒有使國家團結的政策理念，反而將美國描繪成失敗的「香蕉共和國」，仿如第三世界國家，充斥無法無天、城市衰敗，嚴重通膨、能源短缺、毒品氾濫、移民犯罪失控，機場骯髒擁擠、邊境混亂失序，是個失敗國家，因此怪罪民主黨。

部分陳述確是事實，但他當政四年其實未解決問題，反而常將個人利益與國家利益混為一談，任令疫情蔓延、製造新問題；所謂排乾沼澤，驅逐共產主義者和法西斯主義者，擴大了國家分裂，拜登因此勝選。

四，川普指美國對外滑向三次世界大戰，介入俄烏戰爭、台海和南海局勢都錯誤。但美國如不作為，向獨裁侵略者妥協，反而陷入孤立主義，如壓迫烏克蘭割讓土地，換取俄羅斯停戰，獎賞侵略者，才是真正迷失國家方向，違背現代人類文明價值。

川普如當選，可能推翻拜登努力結合盟邦，在歐洲和東亞遏制中俄擴張的成果。他威脅美國退出北約，想刺激各國增加軍費，卻分化盟邦團結；而美國政治體制正進一步削弱自己，實現習近平期待的東升西降。試問美國人，誰願意生活在中共和普亭主導的世界秩序之下？

美國人今年面對兩位有缺陷的候選人，選民或許不理會拜登強調的捍衛民主，而只聽從自己喜好，讓川普迎來大好機會。而無論誰當選都是「半個總統」，都有半數美國人反對，美國將從民主堡壘中打敗自己，這場大選成為史上最危險、最致命的選舉，似非危言聳聽。