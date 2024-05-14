台積電和高鐵 凸顯美國競爭力衰退

台積電 2020年5月宣布來亞利桑納州設廠，去年12月安裝首批機器設備，迄今僅初步投產，量產面臨許多難題待克服；反觀2021年開工的日本熊本廠，晚美國廠開建一年，卻已在今年2月24日投產，今年第四季將量產，凸顯「美國速度」效率遠不如台灣、日本，製造業無法與中、台、日、韓競爭。

美國建高鐵空談半個多世紀後，2008年決定興建洛杉磯 到舊金山的高鐵，好不容易在2015年開工，如今耗費10億元，卻僅在中加州 佛瑞斯諾的乾涸河床上興建一段1600呎長的高架橋，該橋2018年完工後一直閒置，不知何時才能連接高鐵。

台積電、高鐵都襯托美國競爭力衰退，缺乏效率。有美國人自諷，紐約當年建帝國大廈只花了410天，如今加州高鐵已花16年，卻快成爛尾工程，按這個進度恐怕需要300年才能完工。

近數月來，台積電、高鐵「蝸牛化」速度被美中媒體關注。美國人深感高鐵比不上中國，規畫的高鐵有三條，第一條是2008年加州規畫連接洛杉磯和舊金山的高鐵，最後延長至聖地牙哥，長500哩；第二條是佛羅里達州高鐵，從邁阿密連接奧蘭多；第三條從洛杉磯到賭城拉斯維加斯，今年4月底剛開工，號稱時速可達220哩(約352公里)，與日本新幹線子彈列車相當，將在2028年洛杉磯奧運前完工通車。

因經費不足、環保障礙和需求疑慮，加州高鐵需求似可能沒有想像中大，日後營運可能變成「錢坑」，愈來愈多人不看好加州這條高鐵，反而連接洛杉磯至賭城的「西部光明線」(Brightline West)因屬民營，成了美國高鐵的指望，而佛州高鐵因時速未達200公里，不符國際公認的高鐵標準。

美國高鐵空談半個多世紀未建成，固然和二戰後美國興建綿密公路網、鋪設四通八達的鐵路貨運網，高鐵需求不急迫有關。不少人認為，高鐵反映美國基建落後，是國家從高峰走向衰退的指標之一。

但也有專家認為，美國公路網和航空網發達，位居世界前列，家家戶戶擁有汽車，出門近距離靠開車、遠距離搭飛機再租車；反觀高鐵只是點到點，未必比搭飛機快速便捷和廉價，美國高鐵客流量不會多，即使建成，營運成本也高，高鐵興建不應與美國競爭力衰退相提並論。

反觀中國從2004年起步，短短十幾年就建成逾4萬公里高鐵，路網遍布全國，全球第一，只是18條路線有12條虧本，95%路線處於虧損狀態，如今負債額達6萬億人民幣，是永遠難還清的巨債。盲目建設造成基建過剩，許多路線載客偏低、高鐵站閒置荒廢，成為基建「黑犀牛」。美國如能避免重蹈中國覆轍，不是壞事。

再看美國台積電，建案四年來面臨嚴重水土不服，建廠進度遲緩主因是缺乏高技能工人和成本過高，因招聘困難，被迫從台灣延攬逾千名員工來美工作，卻遭遇工會反對。外界評台積電等級制度管理森嚴、加班嚴重，美國法律和員工都不吃這一套；有美國離職員工批評它是「地球上最糟糕的雇主」，根本無法接受東亞勞工的隨叫隨到加班、工作時間長、工作壓力大等視為理所當然的條件。

台積電離職員工爆料，台灣廠每天工作10至12小時，是「爆肝」換金錢；但台積電也給員工很高薪酬，去年美國廠薪資平均年薪13.8萬美元，比全球員工薪酬(不含退休金及認股等福利)平均值約7.5萬美元高近一倍，讓台灣和大陸同業羨慕。而很多美國員工不熟悉晶片製程、缺乏經驗還自大，很多人只想追求安逸，日本熊本廠後發先至，反映美國環境和勞工都缺乏拚搏精神，自然沒有競爭力。

這家世界第一、「台灣之光」的半導體巨頭，來美國建廠速度、招聘、管理都面臨文化衝擊，未來產能也是未知數。美國補助台積電66億美元，台積電卻有苦難言。美方只想避免晶片承擔台海戰爭的風險，壓根兒不管也無法解決台積電的困難。

中國企業家曹德旺來美興建玻璃廠也曾遭遇相似困境，郭台銘答應川普來威斯康辛州投資100億美元設廠，演得轟轟烈烈，迄今卻難兌現，加上台積電，都說明美國競爭力存在危機，未必是東升西降，問題卻遠比表象更複雜。它反映美國製造業空心化，資本家更熱中賺錢更快的金融等行業，勞工則偏好服務業，想振興製造業障礙重重。