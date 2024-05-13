賴派新閣「獨老南」 在野國會磨刀侍候

賴清德 準總統即將上任，委由前黨主席卓榮泰組閣。新閣成員被在野黨譏為「獨老南」，除了部分來自企業界與學界人士外，不但是民進黨 把持，甚至是新潮流當道，不僅讓賴清德當初聲稱的「民主大聯盟」全然破功，更讓賴爭取年輕選票支持的期待也跳票，賴清德新政府的偏狹性格，已讓社會輿論開始擔心，會不會是朝野惡鬥開始。

賴清德以40%的選票當選總統，又讓國民黨成為國會最大黨，他在勝選感言時說「取而代之的是合作的開始，我將建立開放政府公開透明並推動，溝通協商參與合作的政治」。一度曾有意找和碩董事長童子賢出任閣揆，但遭童婉拒，而在內閣閣員的組成裡，卻看到的是賴清德小圈圈人事任命，反而比蔡英文 初上任時的「老藍男」內閣安排，更缺乏穩定朝野的用心與創意。

賴清德用人的幾個脈絡，一是大量任用有立委經驗的政治人物來因應新國會，二是強烈倚重陳菊、賴清德在高雄市政府、台南市政府的老人脈，以至於有「菊派」、「南派」當道說法，三是酬庸選舉功臣，所以卓榮泰、鄭麗君任正副閣揆，潘孟安為總統府秘書長，四是繼承英派國安團隊人馬，蔡英文重用的國安大臣僅是位子對調，幾乎是原班人馬承接，也說明了「蔡規賴隨」的四個堅持路線，可以讓美國安心，賴清德應不至於在短時間內會輕踩紅線。

民進黨黨內人馬的派系平衡，也是賴清德考量之一，陳時中擔任政委，基本上就是對英系的尊重，最初一度傳出中生代鄭文燦和林佳龍未安排，內政部長林右昌「下放」任黨秘書長，引起正國會大反彈，公然在中常會嗆聲，結果兩位可能在未來會和賴相爭的中生代大將，一個出任海基會董事長，一個擔任外交部長，都是看來位高權重，卻又不易創造亮眼政績的職位，且皆屬於總統直接負責的兩岸外交政策，也不無就近看管意味。鄭林也都是老政客，在介紹會上都畢恭畢敬地言必稱賴總統，也意味著賴清德在民進黨內的穩固掌權。

比較有新意的，其實是來自於所謂賴清德讀書會人馬，賴在擔任副總統期間，為未來國政準備，籌備了個人讀書會，也利用這讀書會和智庫廣與社會各界精英交流，主其事者就是卓榮泰，推而廣之，如經濟部長郭智輝、教育部長鄭英耀，國發會主委劉鏡清都來自此一系統。賴清德說新內閣有超過一半以上是無黨籍，這表示他向社會取才，不分黨派。

賴清德擺定了行政團隊後，在「行動創新AI內閣」策勵會說，「最大的權力就是服務，牧羊人該要有羊群的味道」，他自信滿滿地說，當民意做後盾，三黨不過半，民進黨在國會裡沒有過半就不再是問題了。

賴清德說的容易，但聽在民進黨立委耳中卻很不是滋味。前閣揆蘇貞昌就苦笑說，其實是很困難的問題。事實擺在眼前，民進黨在國會就是少數，次次表決都輸，立法院就是藍白說了算，蔡英文完全執政的美好歲月不再。當年民進黨大軍壓境，立法院根本是背書單位，行政院很好做，如今連提個通傳會委員提名，立法院都要打回票，更別說民進黨團提案根本上不了檯面，氣得民進黨總召柯建銘日日拍桌痛罵，甚至要引用邱吉爾談話，「在戰爭與屈辱面前，你選擇了屈辱！最後還是仍得面對戰爭」，他說民進黨表決從未勝過，依然要將手舉直，現在換民進黨在罵藍白「多數暴力」。

受夠了民進黨八年的欺負，國民黨當然要「以其人之道還治其人」，氣得柯建銘都會失言說「老天有眼，花蓮地震救台灣民主」，失心瘋成這樣，也看得出民進黨氣急敗壞的程度。這麼劍拔弩張的國會，新內閣成員要在立法院過好日子，只怕是難上加難，特別是藍白兩黨早已鎖定新潮流閣員侍候，卓榮泰再怎麼客氣，也改變不了未來政院政策難行的命運。

麻煩的是，藍白兩黨攻擊的對象是賴清德，因此非要讓賴進立法院國情報告，要總統直接面對國會，賴清德自己也願意，但這是首次總統立院報告，會不會實質衝撞到憲法體制總統、立院、行政權的界線，改變台灣的憲政運作，其實各黨都有盤算，這歷史性報告會是榮是辱，賴清德恐難掉以輕心。