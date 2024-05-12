無關接班 巴菲特現象不會劃下句號

「股神」巴菲特 掌舵的波克夏 公司，上周末已開過今年的股東大會，熱鬧情況比去年有過之而無不及，萬千支持者蜂擁前往「朝拜」，希望可從他回答提問中獲得一絲投資 智慧。投資者同時也愈來愈關心巴菲特的接班人問題，今年93歲的巴菲特也不諱言死亡，他說「希望明年能再參加大會」，「我身體很好但我知道我正在打延長賽的一局」，甚至說：「如果我今晚去世，明天波克夏股價反而可能上漲。」

人不能避免死亡，「史上最成功的投資家」一旦去世，支持者必然悲痛，但股神留下來的投資智慧肯定不會就此消失，向「奧馬哈預言」尋找智慧的現象也肯定不會從此劃下句號。

今年的股東大會，巴菲特回答了關於波克夏減持蘋果股票的問題，透露出重要的投資智慧，值得細細咀嚼。波克夏日前公布，今年第一季減持手中蘋果股票13%，從去年底的9億零500萬股，減至7億9000萬股(占蘋果全部股票的6%)，所持蘋果股票市值仍占波克夏全部股票的40%，總值1740億，仍是波克夏的最大持股公司。

但投資者想知道的是，巴菲特是否對蘋果失去信心？巴菲特說，他對蘋果的看法沒有改變，減持蘋果股票，是為了繳稅；他認為美國政府為了減少赤字，將會提高公司稅，波克夏與其將來支付高稅率，倒不如現在減持股票，以較低稅率繳稅。這不是波克夏要避稅，而純粹只是考慮稅率高低。

數年前，波克夏所繳公司稅的稅率是35%，1960年代時的稅率更高達50%。巴菲特說他不了解科技，所以向來不買科技股，但2016年開始買入蘋果股票時，他不是將蘋果看作科技股，而是將蘋果看作消費產品公司。從消費者行為看，他認為 iPhone有史以來最佳的消費產品。他曾比喻說，不少美國人擁有第二輛汽車，如果要他們在iPhone和第二輛汽車之間放棄其中之一，他們會放棄3.5萬元的第二輛汽車，而不會放棄1500元的iPhone。

巴菲特還透露了當年決定買入蘋果股票的關鍵。他向來主張投資股票，並不是買股票，而是投資一家公司。因此他主張，在決定買入前，必須深入研究有關公司，以達到確實的了解；有了解，才能作出是否買入的決定。

但到底怎樣才算是確實的了解？巴菲特說，他2016年決定買入蘋果股票時，並非一時心血來潮，或受了個別人或個別數據的影響，而是經過長時研究和了解，包括他曾經投資過數家消費產品公司所積累的經驗。這一長期積累過程，終於讓他觸發和相信「iPhone可能是有史以來最佳的消費產品」的想法。這種「相信」(believe)的產生，正是決定是否買入的關鍵。

一般理財顧問，少談相信和信念，因為這種觀念，好像欠缺理性。但不少著名分析師卻十分重視「相信」和「信念」(conviction)。例如Wedbush的艾夫斯(Dan Ives)，最「相信」iPhone的10多億的使用者，每次論到蘋果推出新iPhone時，必仔細計算有多少億的使用者已到換機之期，有大量人換機，新機上市就會形成一個新的銷售周期，銷量也得到保證。艾夫斯也相信「AI革命」，相信這次的革命至少持續十年，目前還處於開始階段，也因此相信輝達和微軟將大有作為。

傳奇投資家和避險基金經理德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)，也相信「信念」在投資決策中的重要性。今年70歲的德魯肯米勒，年輕時曾師從索羅斯(George Soros)，在索羅斯的量子基金工作12年，他認為索羅斯對「信念」有獨到見解。德魯肯米勒7日接受CNBC訪問時表示，他直到2022年11月ChatGPT推出前一個月，才從一名助理得知AI的最新發展；一個月後，ChatGPT推出，平地一聲雷，掀起巨浪，他立即看到AI的巨大前景，「相信」這是巨大機會，於是大舉買入，當時的買入價只是150元，到今年3月賣出時，已漲至900元。

一般理財顧問又通常必教人分散投資，但德魯肯米勒認為，如果投資者「真的看到」一隻股票的前景，確信真的有所了解，那麼就不必害怕把全部籌碼放在一個籃子裡，不過一旦作出這個決定，就必須加倍小心，留意這隻股票的發展，一旦發現條件有變，就要作出修正。投資者必須向前看，至少看18個月後的股價，不能看眼前的盈收和股價上落，因為一年半後的價格，才是投資成敗之所繫。