樂見兩黨合作 迅速撲滅國會政變

國會眾院兩黨本周聯手合作，粉碎一場企圖罷黜議長的國會政變，不僅避免今年聯邦總預算 陷入朝野拉鋸戰，耽誤國計民生與國政運作，更避免直接衝擊年底大選與國會選舉，提罷黜案的共和黨 極右派勢力，雖暫時受挫，但是目前在野的極右勢力，仍將左右未來美國內政外交國防的路線與經費資源。

這次共和黨罷免同黨籍眾議長風波，源自拜登總統去年10月所提軍援案，喬治亞州西北部第14選區共和黨籍國會眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)與黨內極右MAGA同僚拒不同意，爭議半年，始終因極右派掣肘，無法通過。共和黨眾議長強生識大體，瞭解此案事關美國在自由民主陣營的領袖地位，因此力排黨內異議，與眾院民主黨 合作，通過全部軍援案。

格林不依，揚言要提案罷免「黨內叛徒」強生眾議長。眾院議事新規，只要一位議員就能提出罷免議長案，強迫院會表決。新規本是由前眾議長麥卡錫與黨內極右翼議員妥協的產物，最後竟讓麥卡錫下台，經共和黨內幾番纏鬥，終於由保守派的強生接手，但仍受到黨內MAGA同僚牽制。

但強生還是把國家利益置於黨派利益之上，選擇接受與民主黨合作，加入保守派條款，最終通過軍援四案，引得MAGA格林等大發雷霆，決定扣下扳機，罷免強生。

格林此案一經提出，不到半天立遭兩黨表決，以359票贊成，43票反對，否決了罷免案，強生的眾議長保衛戰成功，但此一成功卻需付出代價。

首先，眾院少數黨民主黨領袖傑佛瑞斯，罕見地動員民主黨跨黨支持強生，因為民主黨難以扛下萬一罷黜強生成功，共和黨眾院陷入新一輪內鬥的後果。民主黨知道眼下除了保住強生外，別無選擇。因為民主黨與拜登總統未來半年，要靠共和黨在參、眾兩院合作，通過2025年度總預算，絕不能讓今年3月才完成2024年總預算又遭噩夢。

再者，共和黨溫和派對MAGA同僚恨之入骨，但毫無辦法。目前黨內能夠服眾擔任新議長的，已無他人；在今年剩餘會期必須要能把共和黨保守派政見與預算，融到拜登總預算內，共和黨眾院黨團自己知道，除了強生外，別無他人能夠做到。所以絕大多數共和黨眾議員，厭惡格林的罷免案，更不想讓選民見到國會一事無成的敗象，必須保駕強生。

強生這次存活議長的最重要原因，還有前總統川普，以及保守派主流媒體華爾街日報、紐約郵報與福斯電視網的背後老闆梅鐸的全力支持。

格林眾議員原本是川普的堅定支持者，但川普此次挺身保住強生，他推文說現在時機不對，目前共和黨必須要團結，「現在還不是時候」，「我要求共和黨人投票支持『擱置提案』」。最後217位共和黨眾議員，只有11人支持罷免案，213位民主黨眾議員只有32位支持罷免。表決結束，兩黨議員齊噓格林眾議員，稱她為「莫斯科格林」。

在這場議長保衛戰中，自由派主流媒體則大力抺黑與醜化格林的激進態度，格林變成憤怒極右MAGA的低俗粗魯的表徵。相反的，議長強生在極右社群平台上則被批評得體無完膚。巴農「戰情室」播客天天罵、名嘴塔克卡爾森、極右青年名嘴科爾克等都全力批評強生背離共和黨。

但梅鐸掌握的兩報一台(華爾街日報/紐約郵報/福斯電視網)卻對強生批評非常有節制，對格林則有更多批評。CNN在評論此事成敗時指出，雖然格林路線在共和黨內靈魂之戰一時敗退，但比起巴農等更加極端的右翼媒體的聲音，梅鐸在保守派影響力正在衰減。

2022年期中選舉，紅潮未現。2023年3月拜登總統提出6.8兆元總預算，當時共和黨以微弱多數掌控眾院，被MAGA拿刀頂住背部的眾議長麥卡錫與拜登討價還價，冒著政府幾乎關門危機，將支出降至6.3兆元，但「求仁得仁」被逼辭職。

今年3月拜登更提出2025年度7.3兆元的驚人總預算，包括要提高公司稅與富人稅、降低健保費用、減少赤字等，這是大選年總預算，多有選票考量。

強生拜民主黨跨黨力挺之賜，保住議長位置，剩餘任期也不會再有罷免，但強生議長能在多大程度上「說服」拜登讓步，削減開支，在總預算中加入共和黨政見，取得通過總預算的朝野雙贏，這是強生的考驗。死裡逃生的他，未來的內外挑戰將空前艱鉅。