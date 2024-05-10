中國否認傾銷 國際貿易戰再起

自從川普 於2018年和2019年對中國商品徵收懲罰性關稅 以來，中美貿易衝突就已加劇，現在已經不只處於貿易戰的邊緣，這兩大經濟體早已捲入一場全面的貿易戰，而戰況接下來只會變得更加激烈。

川普徵收關稅的目的，本是要求北京停止不公平的貿易行為，包括國家補貼、專利竊盜，以及對在中國的美國公司提出苛刻要求。但川普的關稅未能改變北京的政策，而事事與川普唱反調的拜登上任後，仍然維持川普的關稅不變，現任美國貿易代表戴琪堅稱這是讓北京做出改變的唯一方法。

現在不只美國，全球都對中國生產過剩、對外傾銷的抱怨不斷，歐盟執委會主席范德賴恩本周在會見來訪的中國國家主席習近平之前表示，希望中國「短期」內採取行動，否則威脅要對中國進口電動車 徵收關稅。但沒有跡象顯示北京打算採取任何動作來暫緩，北京政府上周發表聲明，駁斥了傾銷的說法，反而強調中國工業的競爭力主要源自創新，而非補貼。

這已成為北京回應外界對電動車和太陽能板等高科技產業批評的制式說法。因為北京只能求助高科技產業來抵消經濟下滑的頹勢，它們對於習近平振興經濟的目標至關重要，因此無論外界抨擊有多強烈，中國都不會停止對它們的支持，這兩種產業的生產過剩都將持續存在。

然而也因為它們對其他國家也具有重要的戰略意義，就連中國的貿易夥伴如巴西等友好國家，也對中國廉價輸出如鋼鐵、石化產品到挖土機等各種產品，強烈抗議。

然而，要解決中國產能過剩挑戰沒有單一、快速的解決辦法，根本原因是中國的「過度投資」，導致供給過剩，只能往外傾銷；而在讓中國經濟元氣大傷的房市衰敗，問題在於需求疲軟，要解決這個問題需要的是「雙管齊下」來平衡供需，包括穩定中國房市並幫助消費者增加支出，可是目前中國家庭和地方政府沒有準備好承擔更多推動經濟成長的負擔，只能在房地產崩盤後勒緊褲帶。

這是一個很大的問題，中國應該更依賴本國消費者的需求，而不是世界其他地區的需求。但連美國財長葉倫在訪問中國時也承認：「這是一個複雜的問題，涉及中國整個宏觀經濟和產業戰略，不是一個下午或一個月內就能解決的。」

太陽能電池板產業是供應過剩的代表性產業，大規模擴張導致價格戰，以及獲利能力崩潰。而在汽車領域，情況更為複雜。根據JSC Automotive估計，今年第一季中國產能利用率大幅下降，但比亞迪和特斯拉等主要電動車的運作水準，一直高於業界整體水準。這代表愈來愈多過去生產汽油車的閒置工廠，因中國迅速轉向電動車而陷入困境。

解決電動車產業困境的一個方法是中國企業到其他國家設廠生產。在1980年代，日本汽車製造商赴美投資設廠後，日本與美國的經濟僵局出現緩和。如今在北京支持下，中國企業也開始在歐洲、南美洲和亞洲走上日本過去的道路。北京政府上周表示將「支持民營企業拓展海外市場」；習近平本周的訪歐行程包括匈牙利和法國，比亞迪計畫在匈牙利建廠，法國財長勒梅爾也歡迎中國赴法建廠。

但這是一個長期策略。比亞迪需要三年時間才能在匈牙利開始生產。而且這套策略在美國可能行不通，美國對中國投資的敵意與日俱增。

在傳統產業，近10年前就已有先例。當時中國為解決鋼鐵和鋁的大規模產能過剩問題，迫使該行業供需合理化，並關閉效率較低的生產商。最近，這個問題再次浮出水面，中國鋼鐵出口飆升至八年來新高，引發全球各地的抱怨。

要阻擋中國的出口傾銷，需要全球共同努力，預計這將成為G7集團領導人下個月義大利高峰會時的重要議題，而且這也應該納入巴西和印度等發展中國家，因這些國家已經開始反擊北京的貿易行為。

另一個提議是聯合國際盟友建立一個國際聯盟，對產能過剩的中國產業徵收統一關稅。這樣的作法對保護各國在下一代先進汽車電池和能源儲存等領域的投資至關重要，因為它可以給各國企業喘息的空間，而不是讓它們在傾銷競爭中逐漸窒息。