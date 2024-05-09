習近平訪法與烏戰瑞士和會

習近平 五天訪歐之行，最重要的是訪問法國，眾家評論的重點多是中國企圖分化歐洲，甚至要離間美歐關係，法國總統馬克宏 強調「戰略自主」，向來是中國的首要目標，但也有評論表示，儘管馬克宏就市場准入和烏克蘭 問題向習近平施壓，中國依然沒有在貿易或外交政策上做出重大讓步。究竟這次會晤誰占上風？所為何來？

其實法國外交是很老練的，不會讓習近平見縫插針，藉巴黎峰會來分化歐盟，習近平在巴黎，與馬克宏的雙邊會談，也加入范德賴恩的三邊會談；在三邊會談，主要談經貿，馬克宏特別邀請范德賴恩共同會晤習近平，就擺明了告訴習近平，歐洲對經貿議題的立場一致，尤其法國不會在經貿議題上做出任何讓步。

可是雙邊會談，聚焦在區域衝突，包括俄烏戰爭、加薩戰爭，以及台海緊張，尤其馬克宏已經表明了他最在意的是俄烏衝突，周二他還帶習近平到法國西南部的庇里牛斯山區，他的外婆老家，在更隱私的地方，兩人好好談談，話題則是如何結束俄烏戰爭。

馬克宏對中國在俄烏戰爭的立場上，既有讚揚，也有要求，讚揚的是中國「避免出售各種武器、避免提供莫斯科各種協助的承諾，同時嚴格管控軍民兩用產品的出口」，但以「務實」見長的法國，也並不期待中俄結盟會生變，馬克宏指出，尊重中國與俄羅斯過去的聯繫，僅要求北京保證不會支持俄國。

中國當然知道現在西方有求於己，所以不免拿翹，之前很長一段時間，西方一直質疑北京在俄烏戰爭中的角色，習近平藉著與馬克宏會談的機會，在聯合聲明中強調，中國不是危機製造者，也非當事方、參與方。他呼籲不要「利用烏克蘭危機甩鍋、抹黑第三國，煽動新冷戰」。

法國是今年奧運舉辦國，馬克宏所念茲在茲的是「奧運停戰」，在奧運與帕奧舉行的足足六周當中，要求俄烏雙方能夠尊重奧運精神停止衝突，馬克宏特別公開感謝中國對「奧運停戰」的支持，而他沒有公開提的，就是希望中國敦促俄國能夠參加6月底即將舉行的瑞士和會，如果俄羅斯能夠參加，配合自7月底開始的「奧運停戰」，俄烏戰爭就有長期停戰的可能，錯過這個窗口，恐怕戰事會拖下去。

目前戰場上，烏克蘭處於劣勢，專家們預期俄羅斯正要發動大規模的夏季攻勢，烏克蘭前線可能失守，不及早和談，烏克蘭恐怕會輸得更慘，現在雙方都正為了談判前的「最有利位置」持續纏鬥。

烏克蘭已經立法禁止與俄羅斯談判，但國防部情報總局(HUR)副局長斯基比特斯基少將在近日的訪談中表示，烏克蘭將必須在某一時候與俄羅斯進行會談，以結束雙方已經打了兩年多的戰爭。

但這還不是北約的共識，美國與部分國家仍然認為烏克蘭有反敗為勝的機會，白宮國安顧問蘇利文甚至表示，有了美國新援助的610億美元，烏克蘭可在2025年反攻收復失土，然而法國與德國卻早就現實的認為，俄烏戰爭不能只在戰場上決勝負，必須要由外交談判解決。

德國總理蕭茲4月中旬率團訪問北京，俄烏局勢是他與習近平討論的焦點之一，就在習近平抵達巴黎前，馬克宏與蕭茲3日在巴黎私人餐廳共進晚餐，外界猜測兩人是在協調如何要習近平說服普亭，希望俄羅斯能夠參加瑞士和會。

俄烏戰爭兩年多來，類似的和會已經辦過多次，但是由於俄羅斯堅持參加前提是，烏克蘭要接受俄羅斯併吞目前占領的烏國領土，所以最後和平會議都只有烏克蘭參加。

6月15日至16日將在瑞士琉森舉行第四次國際和平會議，瑞士外交部5月初表示，瑞士已邀請超過160國參加，有鑑於俄羅斯的前提立場，「現階段」俄羅斯不在受邀之列。

大家都知道，戰爭謀和，必須所有參戰國都要參加，過去中國雖然未曾參與類似的和會，但蕭茲日前訪問中國時，已經獲得習近平表態支持這次和會，法國進一步加碼，希望習近平能夠勸服即將在15日訪問中國的俄羅斯總統普亭，在中國保證支持下，參加和會。

這段時間國際折衝非常密切，重點已經不再是經貿與市場准入，也不僅僅是歐洲團結一致對中國，現在的議題更重要，更牽涉到歐洲的未來和平，中國是其中絕對不可缺的要角。