習近平訪歐 難達成分化西方目標

美國國務卿布林肯剛訪問北京，外界認定美國對中國發「最後通牒」之際，中國國家主席習近平 5日至10日國事訪問法國、匈牙利和塞爾維亞三國，很多評論認為此行是想「分化美歐」關係。美歐關係縱有分歧，但北約 對俄烏戰爭立場趨一致，合作對抗普亭侵略，中共則暗援俄羅斯，使習近平訪歐即使有些成果，但想「聯歐制美」恐是夢想。

習近平此時訪歐洲三國，明顯是見縫插針，想擴大歐洲分歧。法國遵行獨立自主的「戴高樂主義」路線，與美國和北約思路常不同，習藉中法建交60周年，可能公開讚揚馬克宏 戰略自主，中國希望見到強大統一的歐洲，但真正意圖是削弱西方民主國家，破壞跨大西洋美歐關係，然而中法也有許多議題立場分歧，歐盟各國對中國市場有依賴，但北京面對歐盟的兩手策略，聯歐制美成效恐有限。

習將訪問匈牙利、塞爾維亞則有不同意義。匈牙利是首個與中國簽訂一帶一路協議的歐洲國家，中國成匈牙利最大投資國，寧德時代和比亞迪都在該國設廠。匈牙利是歐盟27成員國的異類，曾奮力阻擋烏克蘭、瑞典加入北約，北約一度想驅逐匈牙利會籍，最後匈牙利才改變立場，同意瑞典加入。

而塞爾維亞被習近平稱為「鐵桿盟友」，中國承建該國高鐵，兩國經貿關係密切。習此行將造訪位於首都貝爾格勒的中國大使館舊址改建的文化中心。1999年北約對南斯拉夫轟炸，美軍導彈襲擊中國駐南斯拉夫大使館，造成三名記者死亡，建築全毀，因此點燃中國反美示威，成為中國民族主義標誌性事件之一。25周年後習訪問該地，多少有劍指美國、向美方表達不滿的寓意。

美國上周再出手制裁參與暗援俄羅斯的中國和香港近300家公司和個人。中國愛國粉紅主張，既然美國制裁華為、中興，中國就應拒絕蘋果、特斯拉等在中國做生意。無奈中國手中籌碼較少，還想央求美國開放晶片、外貿嚴重依賴美國，日前還核准特斯拉在中國推廣自動駕駛系統(FSD)。

習近平訪法，預料可能承諾購更多空巴客機，還給美國和波音顏色。但北京對美國的反制裁手段很克制，顯示自己有科技短板，外貿有求於美國，中國不再是美國最大進口國，但今年中國進口美國貨櫃量持續增加，箇中透露矛盾訊息。

盛傳法國1600名外籍軍團已進入烏克蘭對抗俄軍，法國軍艦日前也加入美菲在南海軍演；去年4月，有艘法國軍艦通過台海巡航，體現國際自由航行權。但美英澳軍事同盟(AUKUS)合作幫澳洲製造五艘潛艦，毀棄法國560億歐元訂單，讓法國感覺受羞辱，致美法英澳關係出現矛盾。

中法軍方深化合作，雙方簽署海上與空中合作對話框架文件。但可能聊備一格，馬克宏顯然和德國總理蕭茲一樣，都採兩手策略，無法忽視中國龐大市場利益，急於訪中國或急切和中共交往，但政治立場難與北京調和，只能經貿靠中國、政治外交與中共分歧，馬克宏表達獨立自主，不同於北約成員國，接受習近平往訪。而德國外長近日強調軍艦將加入南海巡航、不排除駛入台海，都與美國在東亞部署或邀北約加入圍堵中國遙相呼應。

俄烏戰爭是習近平與馬克宏會晤焦點之一，法國世界報社論呼籲馬克宏不要抱幻想，相信中國在俄羅斯對烏克蘭的戰爭保持中立，更不要把習當朋友。馬克宏會晤習似乎小心翼翼，他邀請對中國不友善的歐盟主席范德賴恩訪巴黎，一起參與和習的會談；歐盟對中國電動車、風電正展開反補貼調查，歐洲多國近日破獲多起中國間諜案，加上北京暗助俄羅斯證據浮出檯面，習近平與普亭合作，實質上在破壞歐洲共同利益，使北京想「聯歐制美」基本難實現。

布林肯當面向習近平表達，美方已掌握證據中國援俄後，有評論指中共陷入兩難，放棄援俄難有退路，想對美讓步也是絕路，但不讓步更是死路，停止援俄有機會讓俄羅斯從此成「大號朝鮮(北韓)」，扮演中國的「附庸小弟」；而援俄一條道走到黑，一旦俄羅斯戰敗，中國會立即成「從犯」，屆時新冠病毒起源追責、援助普亭侵略等老帳一起算，中國處境將更危險。

習近平疫情後五年來訪歐之行想有突破，天時、地利、人和均缺，他和馬克宏都只能把小成果，吹噓成重大成就。