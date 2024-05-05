蘋果輕舟已過 輝達AI希望所繫

蘋果在2日財報之前危機重重，尤其處境可見於「三失」：失去中國手機銷量第一的地位(被華為取代)，失去全球手機銷量第一的地位(被三星取代)，失去全球最大市值公司的地位(被微軟取代)；其中最大的危機是，在庫克 領導下，遲遲未能制訂人工智慧(AI )的發展計畫，以致蘋果被微軟、谷歌和Meta遠遠拋在後面。

結果蘋果2日的財報舉重若輕，收入和獲利輕易超過預期，雖然超過幅度不大，1至3月的季度收入比去年同期減4%，iPhone銷售收入比去年同期減10%，兩者的減幅都比預期少；季度中國收入達163.7億，超過華爾街預期的150.5億，顯示華爾街的擔憂言過其實。

財報後看蘋果前景，希望寄託在兩點。一是蘋果的服務性業務(services)。庫克常說，蘋果有22億用戶，因為有如此龐大的用戶，所以App專賣店、蘋果音樂、蘋果電影、蘋果支付等服務，可以從用戶取得收入，這季收入239億，比去年同期增14.2%。股神巴菲特的波克夏公司持有1750億元蘋果股票，他看中也正是對蘋果忠心不二的龐大消費者。

二是庫克一再承諾的AI發展計畫。華爾街相信，蘋果將於6月10日的發展商大會上宣布AI大計，蘋果甚至可能將AI技術放進iPhone，讓今秋推出iPhone 16形成一個「超級周期」，屆時銷量將可大大提高。日前有消息說，蘋果正在與OpenAI和谷歌商談，把ChatGPT或Gemini放進iPhone之中，有如iPhone現在使用谷歌的搜索引擎一樣。

不過庫克雖一再說，今年稍後將會宣布「讓人興奮」的消息，卻一直沒說具體內容，蘋果至今為止又沒有研發自己的AI語言模型，到底會宣布些什麼，是否真的能夠一舉逆轉現在的AI劣勢，實在難以預測。

庫克遲遲沒有發展AI，導致蘋果陷入「AI危機」，確實是決策者的重大失誤。喬布斯（Steve Jobs）生前曾說，庫克不是產品人，自2011喬布斯去世，蘋果一直沒有創新產品，不同款式的iPhone、iPad和蘋果手表，只能算是「蘋果電腦」的不斷變形而已。庫克主政13年，最大成就是將生產外移到中國，利用中國平價勞動力，大賺其錢，將蘋果市值不斷增加，先破1兆，再破2兆，還一度突破3兆，直到去年AI興起，他沒有反應，將全球最大市值的地位拱手讓給微軟。

若從財報的重要性去看，蘋果對美國股市的影響力比輝達 大，它在道指、那指和史指三大指數都占有很大比重，它還占了巴菲特波克夏公司的四成股票(持有蘋果股票6%，市值1750億元)；但若論對當前炙手可熱的「AI工業革命」的影響力來說，則輝達絕對比蘋果重要。

2022年11月開始的「AI工業革命」，經過一年半快速發展，已越過驚奇的階段，並進入投資和產品的階段，目前又已進入產品成效和獲利的階段，日前微軟財報後股價上漲，而Meta財報後股價下跌，原因正在微軟AI產品開始獲利，而Meta則未見有成。輝達的GPU晶片，一直處於AI革命的中心地位，輝達股價也自2023年初起一路狂飆，至今已上漲了約500%。輝達去年5月的財報，收入和獲利驚人，股價升破400元，市值因此衝破1兆；輝達今年2月的財報，股價升破800元，市值破2兆。每次財報都見證了AI革命的發展。

蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、特斯拉都已完成這季財報，只剩下輝達了；超微(AMD)和超微電腦(SMCI)日前都在財報時失利，導致股價下跌，所以5月22日的輝達財報，是推動AI革命的唯一希望。

最值得注意的是，輝達在上月中的GPT大會中，推出了新一代的Blackwell晶片。瑞銀3日的分析說，Blackwell將於年底12月上市，預計可於2025年讓輝達繼續保住80%的AI晶片市場。由於Blackwell的功能比兩年來一直壟斷市場的H100更強大，所以輝達預期，新晶片推出後，市場需求將會仍然強大。Blackwell還有一大優勢，即晶片不是單賣，還有軟體配套，Blackwell的旗艦B200，雖每枚要3萬至4萬元，但有40%的溢價，在售價上有很大優勢。

AI語言模型是AI工業革命的核心，而Blackwell則是推動這項革命的核心，各行各業將會因Blackwell而進入新時代，屆時不知輝達會否將再次帶來驚人的收入和利潤？