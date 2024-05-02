通過軍援 不意味孤立主義的結束

美國通過烏克蘭 軍援，對北約與亞太盟國，尤其台灣，都算是鬆了一口氣，但這真的意味美國已經從孤立主義的陰影中走出來了嗎？恐怕未必。

以這次軍援表決票數而言，眾院有超過一半的共和黨 籍議員，112票反對，而參院也有18票是反對的，這些反對者是意志非常堅決的孤立主義者，現在已經醞釀反撲，要罷黜提案表決軍援的眾院議長強生。

除了共和黨議員之外，共和黨的總統候選人川普 ，更是一個徹頭徹底的孤立主義者，川普認為美國承擔了所有經濟、政治的重擔，但是盟邦長期以來並未適當分擔，造成美國經濟與軍事資源的過度延伸，反讓美國對手趁勢壯大力量。基於此，美國不應當「多管閒事」，他尤其不願意介入歐洲現在的俄烏衝突，而且根據最新的民調，他年底當選的機會很高。

610億元，看似很多，但到年底就會消耗殆盡，如果要讓烏克蘭繼續撐下去，明年年初，必須要再通過一筆援款，屆時如川普「總統」在位，絕對不會同意，即使川普沒有選上，國會參眾兩院，有任何一院由共和黨主導，想再撥錢給烏克蘭，都將是難上加難。

川普與共和黨議員這樣做，是有民意基礎的；根據芝加哥全球事務協會的民調，有53%的共和黨人認為，美國未來最好是避開國際事務，而非積極參與，這是此民調49年以來，首次呈現共和黨的多數，然而在之前，美國歷史上卻曾曾有多次孤立主義主導美國外交政策。

孤立主義指的是，美國應該專注處理經濟、種族與基礎建設等國內議題，孤立主義與單邊主義(unilateralism)，常是一體兩面，而表現在經濟方面，就是保護主義(protectionistism)，提高關稅或設立非關稅障礙，來阻止國外貨物輸入，以保障國內的產業與工作機會。

孤立主義思維，曾使美國在一次大戰爆發的前兩年多選擇獨善其身，最近的一次，則在1940，當時希特勒的部隊正橫掃歐洲，共和黨認為，沒有必要運送美製武器給仍然堅持抵抗的英國，他們強調「美國優先」，無須浪費資源在注定要輸的英國身上，1930年代末期還連續通過三次《中立法》，當時的共和黨孤立主義者認為，希特勒可以對抗共產主義，現在的川普共和黨也認為普亭是對抗個人自由主義的英雄。但是日本偷襲珍珠港，一夜之間，美國想法改變，才導致孤立主義潰敗。

有了兩次大戰期間採行孤立主義的負面效應後，美國在二戰後始終奉行自由國際主義，並以霸權身分領導這個秩序，對抗來自極權國家的威脅。

但是在86年之後，孤立主義卻又捲土重來，川普沿用原來「美國優先」的口號，國會中的共和黨議員在聯名信中表示：「美國人有權知道，他們的錢都花到哪裡去了?」

美國的盟邦並不由於這次通過的援外軍事預算，可以放心，因為川普還是非常有可能當選，所以近年來盟國紛紛將國防預算提高至GDP的2%以上，這不僅僅是響應川普與拜登兩屆美國政府的要求，真正原因是在因應萬一美國不肯兌現安全承諾，無須仰賴美國武力，做到真正戰略自主。

德國與南韓也開始內部辯論，是否要繼續仰賴美國核武保護傘的承諾，還是要開始嘗試發展核武器的可能；至於歐盟中唯一擁有自身核武的法國，總統馬克宏宣稱，已準備好就核武在歐洲共同防禦中的作用「展開辯論」，他強調，法國的原則是當切身利益受威脅時，可動用核武器，主要就是因應川普可能重返白宮，歐洲必須建立自主防衛。

對台灣而言，共和黨往往強調，所謂的孤立專指與歐洲大陸關係，與亞太無關，一旦共和黨執政，還是會如常維繫對亞太的安全承諾，尤其是這次軍事援助的標題，還特別標舉台灣為號召，雖然比起烏克蘭與以色列，台灣所得僅是九牛一毛。

然而川普若重返白宮，不僅烏克蘭前途令人憂慮，台灣的安全保障亦不容樂觀，譬如川普自誇，可以輕而易舉的搓和俄羅斯與烏克蘭，外界猜想，背後是以放棄對烏克蘭的援助為威脅手段，屆時如果台海有事，川普是否會採取同一對策，拋棄過去「臺灣有事，世界有事」的承諾，美國的孤立主義，豈不是在鼓勵北京的冒進？