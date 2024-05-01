美國撥款援台 象徵美台關係新階段

今年是「台灣關係法」立法45周年，美國國會兩黨合作通過953億美元援外法案，撥款608億元援助烏克蘭 、264億元援助以色列，融資台灣、菲律賓等印太國家81.2億，另編列19億元軍援台灣，以支應台灣軍備、軍事訓練等費用。印太地區撥款在強化印太國家威嚇武力，因應中國武力威脅；台海成烏克蘭、以色列之外的火藥庫，對台灣是禍是福，就看各方如何應對和操作。

美國國會自1965年以來，首次通過撥款援台法案，拜登總統立即簽署，數十年美對台例行軍售提升到撥款軍援，具里程碑意義。美國國會研究處日前披露，在台協助台灣軍隊訓練的常駐美軍有41人。由於採輪調制，實際具「台灣經驗」的美軍人數，遠高於此數，協訓常態化可能繼續升級，包括美軍高層將領訪台等，促成這些進展的最大「功臣」，應是習近平 。

美國援台不再忌憚北京反應，反映美中關係交惡，但台灣內部也有不同聲音。主張台灣安全優先、拒絕被中共 兼併的民眾感到振奮；但主張與大陸和好相處、最終和平統一的部分藍營支持者未必領情，國民黨立院黨團總召傅崐萁率16位立委這時訪大陸，與目前美中台總體氛圍格格不入，顯露島內和兩岸的複雜情勢。

﻿美國撥款援台開新例，意味台灣今後購買先進武器的成功機會提升，台灣像日韓一樣購買F-35戰機仍不可能，表明美台仍有信任障礙，台灣財政能否負荷也是問題。英國BBC用「台灣享受烏克蘭待遇」報導軍援台灣，未必見得對台灣是好事。

往好處看，兩岸經濟規模或軍費、戰機、軍艦和導彈數量對比懸殊，美國軍援台灣有很大象徵意義，既表態給中共和世界看，也說明台灣對美國有重大戰略利益， 一旦中共動武踩紅線，美國應對強度和手段都會比烏克蘭戰爭直接，維持台海現狀是美國最後底線，台灣將有更大安全保障。

但往壞處看，台灣是否成美國「代理戰爭」的棋子，像烏克蘭一樣犧牲數十萬軍民性命、家園盡毀，逾600萬烏克蘭人流亡歐洲，美國和北約僅提供武器和經濟援助，是兩岸都該借鏡提防的嚴肅課題。拜登簽署軍援法案後說「盟友強大，我們會更強大」，說的是事實，反面解讀也讓人有「讓盟友打前鋒、擋子彈、當炮灰」的聯想，更是民進黨政府須戒慎恐懼的議題。

美國撥款援台，多數款項可能抵償美軍協訓費用，或用以對美軍購，肥水回流美國腰包，但開啟先例、預留伏筆，美軍駐台協訓包括金門、馬祖外島成常態，美台在導彈防禦、敵情偵測等共享情報。台灣去年啟用「迅安系統」，所有雷達系統偵測的情報進入國軍指管通情監偵系統(C4ISR)後，可與美軍分享。如開戰時戰場感知也可同步，美軍F-35戰機、各型電戰機蒐集的戰場情資，都可與台灣的美製預警機和新購的MQ-9B無人機等，透過美軍Link-8、Link-11等系統分享，台美將有協同作戰能力。

美日4月初達成協議，年底前啟動統合作戰司令部，駐日美軍司令升格為上將，整合東亞指揮權，說明美國強化對台、日、韓軍隊協調機制，以因應一旦爆發戰爭時，提升對抗共軍戰力。

美國去年批准出售四架MQ-9B「空中衛士」無人機、29套海馬斯(HIMARS)多管火箭系統等給台灣，並協助台灣自造潛艦，交貨雖有延遲，但使美台軍隊戰力獲加乘效果。美軍近期在菲律賓部署射程2000公里的中程導彈，覆蓋台灣和大陸沿海，用意更是明顯。

而台灣中山科學院多款導彈研發獲突破，反艦、防空或地對地中長程導彈都有重大進展，除了台灣專長電子科技，美國鬆綁不再約束台灣研發進攻型武器，甚至在關鍵技術或零部件提供協助，都是原因。

布林肯訪北京向習近平強調維持一中政策，但須維護台灣安全。反面看，一旦中共逾越台海紅線，美國的籌碼包括放棄一中、美台建交、美軍駐台，甚至放手讓台灣研發核武等，都是選項，也是北京須考量的風險。

伊朗用逾350枚導彈和無人機飽和攻擊以色列，結果99%被美以兩軍聯手攔截，這證明中共誇稱可飽和攻擊台灣的戰術和導彈，也存在很大疑問，武力犯台不智，難以成功，或者這將是習近平延任或中共永遠執政的藉口。