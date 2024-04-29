兩岸良性對話需要實際行動

台灣賴清德 準總統「蔡(蔡英文 )規賴隨」地推出國安團隊人馬，也在民進黨中執會提出「兩岸執政黨負責任展開良性對話」，這也是賴在就職前首次提出兩岸政策系統構想。賴清德更進一步向大陸喊話，要自信願意面對台灣人民託付的民選合法政府，這才是兩岸交流正道。

賴清德這話除了表達願意對話的善意外，也在展現實力，強調新政府執政的正當性，大陸當局不應漠視，如果只限於設定前提的和在野交流，不會得到人民支持。執政黨良性對話，可以避開統獨或兩國等爭議，找到新的模式，讓兩岸對話能夠成真。

「民共對話」看似新詞，但其實也是「蔡規賴隨」的舊調，蔡英文在當年就職演說就提到，「新政府會依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務。兩岸的兩個執政黨應該要放下歷史包袱，展開良性對話，造福兩岸人民」。賴清德至今的談話還跳不出蔡英文的框架。蔡英文八年來主張未變，但這黨對黨良性對話的期待得不到大陸一絲青睞，也看不出理由會在賴清德政府上改變。

其實，當年蔡英文在就職演說裡最受注意的說法，就是雖未承認九二共識，但尊重九二年兩岸會談的歷史事實，要在中華民國憲政體制、兩岸過去協商交流成果和台灣民主原則及普遍民意這些政治基礎上，推動兩岸關係的和平發展。但蔡英文這一答卷，大陸並不接受，宣布兩岸官方交流中斷。

然而，當年國際局勢如今大變，自美中貿易戰後形成的美中對抗格局，衝擊兩岸關係的發展，在美國眾院前議長裴洛西訪台後，中共艦機圍台，跨越台海中線已成常態。台海危機兵凶戰危成為台灣總統大選爭論主調，美國更在西太平洋結合日本、菲律賓、澳洲戰略部署，防堵台海意外生波。習近平 在和拜登通話時，也一再強調台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，布林肯到北京訪問，央視就以台灣問題攤牌作專題報導，美國務院官員表示，布林肯將呼籲北京當局在台灣下任總統賴清德就職之際保持克制。大陸外長王毅則重提，美方不要在涉及中國主權、安全和發展利益上踩踏中方的紅線。

習近平在2019年告台灣同胞書40周年談話中，表示在九二共識的前提下，願意和台灣各黨派平等協商，共議統一。蔡英文立馬回擊中共所定義的九二共識就是一個中國、一國兩制，這也是台灣共識。蔡英文在2021年國慶發表四個堅持，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬後，中共抨擊這是販賣兩國論，但互不隸屬論成為台灣政治主論述後，中共對於民進黨主政後，「兩國論」再起感到焦慮，因此習近平在馬習二會時，強調兩岸同胞同屬中華民族，兩岸同胞都是中國人，沒有什麼心結不能化解，沒有什麼問題不能商量，沒有什麼勢力能把我們分開。訴諸民族親情，要把台灣傾獨走向給拉回來。

對習近平「中華民族」、「炎黃子孫」的親情訴求，準陸委會主委邱垂正說「從血統、地理、文化而言，我們祖先來自對岸，我們是華人、漢人沒有問題」，但若把民族框成一種政治認同，這就太沉重了。在台灣強調民主，大陸強調民族的價值下，兩岸如何「理解善意，化解分歧，求同存異」成為新課題，這打破前提的共同政治基礎要如何重建，當然也考驗著兩岸執政當局的智慧。

習近平在馬習二會時說「樂見中國民眾多去台灣看一看」，國台辦也接力表示將採取積極措施推動包括旅遊在內的兩岸各領域交流，一時間兩岸彷彿如準海基會董事長鄭文燦所言「春暖花開比較重要」，在緊張的台海局勢外，兩岸都釋放出軟調的彈性訴求，當然是各方所樂見。

然而，口說無憑，真正的善意交流需要具體政策支持，台灣一度開放赴團大陸旅遊，又因大陸無善意開放而叫停，陸委會的態度是，只要大陸主管機關點頭同意雙向開放，台灣方面隨時可以開放。光是民間交流的政策，兩岸仍較勁不斷，更何況難度更高的「民共對話」或是官方交流重啟，兩岸峰迴路轉需要契機，賴清德就職演說是個契機，就看賴能不能有效解套，讓實際政策作為為兩岸融冰。