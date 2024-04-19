蔡英文給賴清德下馬威？

中華民國準總統賴清德 的國安人事還沒正式公布，蔡英文 總統卻在接見紐西蘭國會訪台團時，代賴清德「發表」總統府秘書長林佳龍將接任外交部長，外交部長吳釗燮要接任國安會秘書長。蔡英文天外飛來一筆，引起台北政壇議論。

賴清德一向以「延續蔡英文總統路線」作為他國安政策的護身符，他也以蔡英文的「四個堅持」維持現狀，以「四大支柱」做他治國的承諾。在選舉時，也密集打出蔡總統「在路上」交棒給賴的宣傳，更在選前之夜，蔡英文重演當年李登輝高舉她手的畫面，牽起賴清德的手，說「蔡英文來不及做的事，讓賴清德幫蔡英文，繼續為台灣打拚」。

不只口說，賴清德政府的新任國安人事，幾乎是蔡政府國安人馬換位子，現任國安會秘書長顧立雄轉任國防部長，被視為是「地下部長」扶正，顧立雄和吳釗燮去年曾經打破慣例，赴華府與美方進行長達七個小時的國安高層會議，當時與會的，還有時任駐美代表的準副總統蕭美琴，蕭美琴也被視為未來國安外交實際政策執行者，這樣的國安團隊是美方熟悉可以掌握的，也讓賴政府的信用度提升。

林佳龍的任命反而是波折不斷。據說，賴清德曾經三度與林會談，作為黨內「正國會」領袖的林佳龍原本想爭取閣揆位子，外交部長職位也有礙未來選舉進程，因此一度拒絕。當賴清德人事陸續曝光，林佳龍未安排，曾引起黨內強烈不滿，甚至公開砲轟。基於派系平衡等考量，蔡英文出馬勸說，終讓林佳龍點頭，這人事安排的轉折，等於是蔡英文政治實力的展現，蔡英文的「預先公布」，有自己掛保證安排不生變的用意，卻也透露出蔡賴間關係微妙。

賴清德雖然言必尊蔡，但四年前賴在黨內初選挑戰蔡的過程，雖然以蔡賴配完美收場，但兩人相敬如賓的互動關係也眾所周知。在現實上，賴清德必須尊蔡以鞏固自己權力，但實務上，沒有一位總統會希望「前總統」公然指點江山，不管這「前總統」是剛和習近平二會的馬英九，或是沒事會開講的陳水扁，都會讓賴感到尷尬，更何況，蔡英文仍然是現任總統，棒子還沒交，賴清德也不能表示什麼。

蕭美琴做為賴清德副手，原本就是有輔佐賴在國安事務經驗不足的用意，也能透過和美方關係，化解「疑賴」顧慮。作為蔡英文的姊妹淘，蕭美琴也能在蔡卸任後，維持和府權力互動的實際溝通管道，也因「蔡規蕭隨」的政治承諾，民進黨 把蔡拱上了實質「精神領袖」地位，民進黨內大老無人可比，再加上對林佳龍人事介入的過程，說明蔡在民進黨內有超派系的調人地位，這些安排和運作，自然會成為蔡英文在後蔡英文時代的有利籌碼。

憲法上，總統最重要的職權就是國防外交，賴清德幾乎是全盤照抄蔡的政策與人事，是一時權宜之計，抑或真正「賴總統意志」呈現，仍值得注意。蔡總統也有意以行動傳達讓副總統參與的交棒意味，這一陣子特別帶著賴參與國安會議，參加國艦國造的下水命名，並聽取潛艦海鯤號簡報。據說，賴清德當場表達後續七艘潛艦要一次完成，力挺國防的氣魄相當驚人，但賴對潛艦建造政策「膽識過人」，也讓許多國防專家感到憂心。

雖然賴準總統雄心萬丈，但以當前美中共管、全力防堵台海意外的現實，在短時間內，賴也必須有所節制，守住蔡英文「堅持中華民國台灣」路線，在就職演說裡做維持現狀的明白表示，然而，當賴在總統職位上有一定把握，要打造「賴總統政績」時，除了在內政上的主動積極角色外，會在國安政策上採取什麼策略，諸如他在出席鄭南榕特展時，說出要「社會改造，國家重建」的談話，而國家重建會有什麼複雜具體內涵行動，會不會衝擊美中台現況，也引起討論。

回顧蔡英文八年政績，最關鍵的就是完全依美路線，也將自己打造出具有國際知名度的政治領袖。蔡英文希望在卸任後可以扮演一定的國際角色，有意安排赴歐美參訪，也為「打亮台灣」做些事。但蔡會不會在卸任後，幫賴政府下指導棋，相當值得觀察，蔡英文曾對李遠哲說，2024年以後就不是她的事了，蔡「前總統」會真的退隱山林嗎？台北政壇大概不會有人相信。