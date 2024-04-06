七志工之死 拜登公開逼問以色列

面臨連任壓力的拜登 總統終於發出最後通牒，4日公開警告以色列 政府在最短時間內「數小時或數天」就如何在加薩 走廊南部保護平民，提出人道救助具體措施，否則未來不再無條件軍援以色列，「美國對加薩的政策將取決於華府對以色列立即採取這些措施的評估」。

拜登總統這項聲明是自去年10月以哈戰爭爆發以來，對內唐亞胡最嚴厲的警告，也是美以之間最大的公開決裂。在此前一天，以色列國防軍承認誤殺慈善組織「世界中央廚房」在加薩的七位志工，除國際撻伐批評外，拜登先是出面譴責，更藉此事逼以色列，在揮軍加薩南部大城拉法之前，須提出具體護民方案。

民主黨內更是炸鍋。拜登在參院主要盟友孔恩參議員電視上批評以色列，放話稱以後軍援以色列將設條件前提，不再是無條件支持。這是國會首度提出條件說，如果內唐亞胡下令以軍強行進入加薩南部拉法市，「投下千磅炸彈，並派出一個營追擊哈瑪斯，而不為平民或人道主義援助提供任何準備」，以色列不會得到國會無條件的援助。美國每年約提供以色列30多億元軍援，居各盟國之首。

接著白宮宣布拜登與內唐亞胡通話近半小時，「語氣不好」。2024大選投票日益逼進，黨內左派反拜登的團體，情緒高漲，尤其是在阿拉伯裔選民最多的密西根州等搖擺州。華爾街日報最新民調，川普在七個關鍵州中民調，領先六州，包括密西根州，所以拜登必須施壓以色列。

拜登對內唐亞胡講重話，兩人原本就立場不同，但這場戰爭讓兩人爭議第一次浮上檯面公開化。國務卿布林肯跟著在北約外長會議把話說的更重，「如果我們失去尊重人類生命，我們就有可能變得與我們所面對的人，沒什麼兩樣」，這是訴諸道德上的恐嚇。他接著說，如果以色列繼續反駁(美方)建議，拜登政府現在準備好付出必要的代價，「如果我們看不到我們需要看到的變化，政策就會發生變化」。

內唐亞胡知道情況不妙，這次拜登當真會犧牲以色列去餵食「未承諾」選票的左派選民，以色列馬上讓步，5日半夜宣布開放三個通道，供拉法平民撤離，並且讓外界物資進入加薩，更重要的是以色列授權談判人員達成臨時停火協議，以換取釋放人質。美國中情局長伯恩斯與以色列及卡達等情報首長5日先後赴多哈進行人質談判。新階段釋放人質與停火協議正在進行中。

但儘管拜登布林肯都嚴重警告以色列，外界注意到美方並沒有提到反對以軍對拉法市發起攻擊之事。換言之，如果以色列能事先妥善安排平民遷移撤離，美國不阻止鏟除哈瑪斯的軍事行動。

恐怖組織哈瑪斯原在加薩走廊有24個戰鬥營，自去年10月7日來，已被殲滅三分之二軍力，還剩下四個戰鬥營，盤據在加薩南部拉法市的地下隧道。以軍自加薩北部一路清除到南部，也僅剩拉法。

問題是拉法市是100多萬巴勒斯坦平民生活的家。拜登與民主黨如果不想失去大選，必須在以軍夷平哈瑪斯殘部時，不能出現大批無辜死傷平民，以及流離失所的巴勒斯坦難民。但哈瑪斯戰士不穿制服，他們撤離時也趁機混入平民之中。以色列在這場清除哈瑪斯恐怖組織的戰爭除了軍事戰，還有文宣戰。以色列國防軍所面對的並非國家正規軍，而是躲在平民背後突襲的非正規武力。

以色列媒體報導，以軍每次鏟除行動都提前通告，投放700萬份傳單，前所未有的打了7萬通直撥電話，130萬條簡訊與1500萬語音郵件，要求平民撤離主要戰區，以及撤離應去哪里及該走的路線。

目前在加薩南部，也是同樣的攻擊前置作業。今天美國逼問的是，北部加薩已被以軍夷為平地，平民只好到了南部，如今又要讓南部拉法平民，撤到何處。而當以色列摧毀拉法市地底隧道的哈瑪斯後，拜登政府更追問如何善後整個加薩。

拜登做此轉變，正承受民主黨嚴厲批評，除去左派外，還有原來在歐巴馬總統任內幕僚批拜登「軟弱」，歐巴馬的副國家安全顧問羅德推文嘲諷指拜登「私下激怒有何用」，「只會讓他看起來更軟弱」。 拜登總統2日在白宮告訴穆斯林社區領袖，第一夫人吉兒告訴他，「停止，現在停止，喬」看來拜登的壓力不只是左派議員與選民，還有枕邊人。