拜習通話與馬習二會 能穩住台海？

美國總統拜登 2日再次和中國國家主席習近平 通話。依白宮官員的背景說明，這是拜登在台灣舉行總統就職前邀習對話，重申美國一個中國政策和台海穩定的重要性，習近平也堅持，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，再次要求拜登把不支持台獨的積極表態落在行動上。

拜登一方面和習近平通話，也讓美在台協會主席羅森柏格到台灣訪問，羅森柏格在與台灣準總統賴清德 見面時，就明白表達希望賴能「持續努力維持區域和兩岸的現狀」。羅森柏格此行當然也說明拜習通話背景，表達美對台堅定支持用意，同樣的，對賴清德就職演說的可能表述，羅森柏格當然也會傳達美方關切，把「美中共管」台海的穩定立場落實在訪問行動上。

習近平和拜登通話，一如以往，在新華社的稿中，強調了拜登表述了不支持台獨等「四不一無意」立場，甚至於加上「美國不尋求遏制中國發展」、「不尋求與中國脫鉤」的六不立場，不過，在美白宮說明中並沒有上述明確用詞。然而，雙方談到了美財長葉倫和國務卿布林肯的訪問，美中軍事代表本周將依去年拜習會舊金山願景結論，恢復在檀香山磋商，軍事對話的恢復，確實也讓軍機在太平洋上空危險逼近減少。

誠如白宮官員所說，這次通話依聚焦在「投資、結合、競爭」架構，激烈的競爭需要密集的外交來控管緊張，了解看法並防止意外衝突。這句話清楚表述了拜登期待美中真能「共同有效管控分歧」，不管是台海或南海，所以雙方也達成，必要時「可以拿起電話通話的共識」。

然而，對習而言，要把舊金山願景「變成實景」，就要「樹立正確戰略認知」，需「扣好第一粒鈕扣」，美中兩大國不能不來往、不打交道，更不能衝突對抗。在這樣前提下，才能達到「以和為貴、以穩為要、以信為本」，用行動落實管控分歧，承擔大國責任，交流合作。但拜登和習對美限制中方高科技的看法不同，華府認為是「去風險」，習近平認為是「製造風險」，「剝奪中國正當發展權利，我們也不會坐視不管」。

拜習在這次對話裡新意不多，但相互表達了立場。習再畫台獨底線，對「台獨勢力的分裂活動和外在縱容支持，中方不會聽之任之」，美國「知道了」，也認知到「維持兩岸現狀」的重要，該讓台灣知所節制的訊息也會明白表達，羅森柏格對賴的期待正說明一切。

當馬英九將和習近平二會傳出後，行政院長陳建仁即要馬在習面前主張「台灣是主權獨立的國家」，馬英九基金會執行長蕭旭岑立即批陳的言論是台獨主張，違反中華民國憲法，也強調「台灣不是國家，是中國一部分」。這話固然引起綠營一片抨擊，但這正是拜登一中政策的濃縮版，也是「各自以口頭表述，兩岸均堅持同屬一個中國」的九二共識精義，獨派當然惱怒，卻也是馬英九始終堅持不肯輕移的基本立場。

馬英九再次登陸，第一天就強調九二共識讓兩岸不打仗，在他主政八年，世界上沒有人認為兩岸會有戰爭，這就是九二共識的最佳體現。國台辦主任宋濤的回應，也是堅持九二共識，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，促進兩岸交流，推動兩岸和平發展。

不管如何評價馬習二會可能的影響，馬英九力主兩岸和平避戰，以具體行動來穩局，即令是綠營高層也樂見；台灣陸委會副主委梁文傑就說如果馬能表達不派軍機艦來，「這不是壞事」，而對將主持國家大政的賴清德而言，如果馬習二會能讓兩岸嚴竣情勢降溫，對他是緩壓的正面發展，雖然不能明說，但這安排對台海情勢總是利多於弊。

各方都擔心的關鍵變數，就是賴清德在就職演說上可能的「答卷」；賴清德不是蔡英文，陸委會主委出身的蔡英文，打兩岸關係互動「擦邊球」的專業，是賴清德沒有的，賴清德身旁也看不出有精於國安外交幕僚，能有效協助他在兩岸關係上，能找到不違背既有信念，又不觸怒美中底線的表述。

賴清德要如何「努力維持現狀」，羅森柏格已經開出了考題，但答卷還得過大陸那關，其間的用詞與政治智慧，正是賴準總統治國的第一大考驗，過不過得了關，美國、中共都在等著看，這是賴清德最未曾受到檢視的部分，希望他不會重演「中華民國憲法是災難」的荒唐表現，給大家一個放心的交代。