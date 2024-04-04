加薩戰爭半年 以色列完全失控

以哈戰爭已經快要半年了，絲毫沒有結束的跡象，反而我們看到以色列 對加薩 走廊的巴勒斯坦人越來越凶殘，不僅不讓救援物資進入，還準備進攻拉法，現在還擴大戰爭，一心想要把伊朗 拉入戰局，讓美國面對是否支持以色列，進退兩難。

以色列總理內唐亞胡此刻越來越孤立無援，不僅國際社會批評他，連美國也準備棄他而去，國內他的支持率更降到最低點，此刻如果提前大選，他一定下台。31日晚間在耶路薩冷以色列就有一場針對總理的空前示威，要求政府和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯達成停火協議，讓被挾持的以色列人質回家，並要求盡快改選，或是總理內唐亞胡必須辭職下台，這是去年10月以哈開戰以來最大規模反政府抗議。

抗議者認為，在這個政府執政下，沒有人質會回家，因為內唐亞胡只為維持自己的權力與利益而行事，阻撓人質談判。內唐亞胡則發表全國電視談話表示，在戰勝前舉行新選舉會使以國陷入癱瘓，但除非他的執政聯盟崩潰，否則以國要到2026年春季才會舉行大選，內唐亞胡所做的，都在拚命討好執政聯盟中的極端宗教政黨，希望他們不會倒閣。

以色列在加薩戰爭的殘酷作為，也讓內唐亞胡面臨愈來愈大的國內外壓力，美國對內唐亞胡非常不滿，希望盡早能夠換掉他，參議院多數黨領袖舒默是美國民選最高的猶太籍政治領袖，他公開呼籲以色列應該盡早改選，拜登總統說他講得很好，聯合國安理會日前破天荒通過要求以色列在加薩停火的決議案，就是美國棄權的結果，目的在警告以色列。

可是以色列大多數民意，雖然不喜歡內唐亞胡，卻支持繼續戰爭，對哈瑪斯不能留情，務必要除惡務盡，這就讓內唐亞胡藉戰爭為名，繼續戀棧下去，而且愈來愈胡作非為，希望把事情搞糟，讓大家都脫不了身。

2日清晨，不明國籍戰機轟炸了敘利亞的伊朗的領事館，有七名軍事顧問身亡，包括三名聖城旅的高階指揮官。伊朗指控這是以色列所為，而黎巴嫩真主黨則警告，以色列將為此而付出代價。

雖然以色列向來不會承認任何類似的攻擊，但是以色列長期鎖定伊朗及其代理人在敘利亞的軍事設施為攻擊目標，而昨天這場攻擊是以色列第一次攻擊外國大使館本身，如果屬實，明顯違反國際相關外交公約，將是以色列與伊朗之間衝突的一次重大升級。

伊朗在以巴戰爭爆發之後，一直保持旁觀，雖然它是戰爭的受益者，但也怕被戰火波及，所以一再明言不願介入與美國及以色列的直接衝突，這已經是今年第四次與伊朗有關人員遭到以色列攻擊，如今有高層指揮官殉難，是可忍孰不可忍；反觀以色列，現在的策略是，讓加入戰爭的人愈多愈好，胡塞組織、真主黨、伊朗，多多益善，只要戰線擴大，波灣國家不可能維持中立，而美國只能被迫更支持以色列。

就在同一天，以色列國會通過法律，允許政府以危害國家安全為名，可以暫時關閉在以色列營運的外國電視頻道後，總理內唐亞胡表示，將會立即關閉卡達的半島電視台在以色列的營運。半島電視台是少數能夠真正傳達出巴勒斯坦人民心聲的電視台，卻被內唐亞胡形容，半島是恐怖分子頻道，明顯致新聞自由於不顧。

同一時間，接濟加薩地區巴勒斯坦難民的美國慈善組織「世界中央廚房」，在載運救濟物資回來的路上，車隊竟然遭到以色列軍隊的轟炸，雖然車頂上有明顯標誌，也已經向以軍報備行走路線，仍然照炸不管，造成七位澳洲、英國、巴勒斯坦、波蘭和美裔加拿大籍工作人員喪生，引發全球譴責，美國和盟國要求以色列給個交代。

美國正在考慮是否批准向以色列提供價值180億美元的武器轉讓，其中包括數十架F-15戰機，拜登政府傾向同意轉讓，但是有鑑於人權團體與黨內的壓力，希望能在軍援上附加條件，尤其是准許更多援助進入加薩，以及暫緩進攻拉法，這讓美國陷於左右為難的尷尬。

正在面臨選舉壓力的拜登總統，一方面有猶太團體的壓力，希望繼續提供以色列軍援，但另一方面中西部搖擺州的阿拉伯裔選票，他也必須考慮；失控的以色列正在考驗美以邦交，也同時在考驗拜登政府的外交政策。