習的矛盾：一面批美一面拉投資

習近平 27日在北京的人民大會堂與約20名美國商界領袖見面，為了拉投資 救經濟，不惜放下身段，回答商人們現場提問；從央視的報導和新華社的照片可看到，習一反常態，滿面笑容。這是平時看不到的笑容，特別是去年「兩會」上指責美國帶頭對中國進行「全方位的遏制、圍堵和打壓」，那時的聲色俱厲，讓人無法忘記。

國家主席的笑容是個大學問。去年3月兩會召開時，中國經濟仍被看好，所以指責美國正合時宜。但中國經濟去年第二季開始變壞，未見預期的反彈，到了7、8月，出口大跌，房價大跌，並開始出現通縮；到下半年，房地產危機加深，經濟進一步萎縮；今年初，又爆發股市危機，經濟萎縮達到金融海嘯15年以來最嚴重的地歩。過去半年，習政府一直在救經濟，去年11月他來舊金山，與拜登舉行會談，又向矽谷和美國商界發表招商演說，那時他還沒有展現笑容，現在展現罕見的笑容，反映出中國經濟正處於多麼水深火熱的情況，否則他不可能滿臉笑容。

據財經網站CNBC報導，習27日與美國企業CEO們會談時，回答了不少「尖銳」問題。其中包括了中國經濟的現狀，他說中國經濟的發展還沒有到頂；這是回應西方判定中國經濟發展已到頂，正走下坡，亦即不會有超過美國的可能。他又說，中國經濟的前景亮麗，因為他有信心，可以克服眼前的各種困難；這是回應西方判定，北京無法解決房地產危機，大量爛尾樓和空置鬼屋，至少要十年才能消化。他還說，美國不應對中國禁售晶片 ，因為中國對美國沒有威脅；又說中美關係會有一個美好的前景，因為兩國可以合作互利，實現雙贏。

不過西方沒有忘記，習近平的兩面性，他的執政有兩個目標，一是長期目標，即中國最終要取代美國，成為全球霸權。2022年2月4日，他與俄羅斯的普亭簽署夥伴協議，共同攜手改寫由美國主導、已持續了70年的國際自由秩序。習的另一個目標是短期的，目的就是化解中國眼前的經濟危機，亦即他去年11月與拜登會談和向美國招商、以及現在向美國拉投資的目的所在。

27日習在北京會見荷蘭首相呂特，他對呂特所說關於美中晶片戰的話，就與同一天在會見美國商人拉投資時不同。他說，「沒有任何力量可以阻止中國科技的發展」；荷蘭的艾斯摩爾公司(ASML)，是全球唯一能夠生產先進晶片所需的光刻設備，ASML的光刻機也在禁售之列，習說沒有任何力量可阻止中國科技發展，那就是說，中國科技可以自力更生，也可以製作出先進的人工智慧晶片。這話當然是出自長期目標，而不是出自因時制宜的短期目標。

英美兩國政府25日同時宣布，獲得中國政府支持、針對兩國的互聯網攻擊，持續了超過一年，使兩國數以百萬計國民成為受害人。這樣的長期攻擊，正是西方眼中的習近平長期目標。

習近平向美國商人拉投資的舉動會有效嗎？答案是，很可能沒用。去年11月，習來舊金山，向美國商界招商，至今看不到什麼效果，看到的反而是外資和資金繼續從中國撤走。最新的數據顯示，2023年外國直接對中國的投資(FDI)，跌至30年來最低(即1992年鄧小平南巡以來)，只有330億美元，比2022年減少了80%，更只及2021年3440億美元的10%，外資撤走的情況可謂慘烈，這還沒有統計中國富豪出走所帶走的資金，這也是習笑容滿面急著向美國人拉投資的背景。金融時報最新報導，外資撤出中國的潮流還在繼續，在中國立足30年的蓋洛普(Gallup)，也於今年初撤出中國，理由是，中國日益以間諜和國安理由打壓，研究和調查的工作無法繼續下去。

全球最大避險基金「橋水」的創辦人達里歐，也參加了24日和25日的「中國發展高層論壇」，並且在會上作了演講，還把演講內容刊在同一天的LinkedIn網站上，文長5000字，題目是「百年風暴」(A 100-Year Storm)。他的意思是，過去的11年，中國已形成一個新的風暴周期，這個周期有如日本的「消失十年」；達里歐長期看好中國市場，但現在連他也忍不住說，中國經濟將陷入長期低潮，這就讓那些想為中國經濟辯護的人無從說起。