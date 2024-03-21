俄羅斯舉國一致 俄烏戰爭難善了

2024年最沒有懸念的俄羅斯 總統大選，已於17日結束投票，初步開票結果顯示，71歲現任總統普亭 得票率達87.8%，創下蘇聯解體以來最高紀錄，再度拿下六年任期，將執政到2030年，執政時間之長，不僅直追蘇聯獨裁者史達林，更與帝俄時期的凱薩琳女皇相提並論。

選前大家都知道普亭必然當選，因為他的民調高達86%，更令人訝異的是，俄羅人高達75%認為國家的方向是正確的；換句話說，現在的俄烏戰爭，並不被老百姓認為是不義之戰，而且大家對普亭統治下的生活是滿意的。

這大大出乎西方國家的意料之外，俄烏戰爭兩年打下來，死傷的將士、耗費的資源，難以令人忍受，西方希望普亭的政策越來越不得人心，而俄羅斯的老百姓不堪負荷，揭竿而起，利用這次選舉的機會，一舉推翻普亭，或至少讓普亭贏得狼狽，迫使他改變，從烏克蘭 退兵和談。

選前幾周，普亭的政敵納瓦尼還神祕地死在西伯利亞的獄中，更加大了西方的抨擊，希望能夠激起民眾普遍的不滿，納瓦尼的遺孀還呼籲人民不要去投票，或是用自己的方式表示抗議，譬如選票寫上納瓦尼或自己的名字。

但最後情況完全不是這麼一回事，普亭不僅是超高得票率連任第五屆總統，投票率更高達74.2%，這是自1991年葉爾欽出任總統以來的最高紀錄，表示人民並不因為無可選擇，而缺席投票，反而更踴躍出來表達他們對普亭的支持。

其中一個很重要的原因是經濟，根據IMF的統計，2023年俄國GDP增長達到了3.0%，俄羅斯竟然越打越富；一半的原因是西方制裁無效，在2014年之後，普亭有備而來，花了數年時間制定一項被稱為「俄羅斯堡壘」的抗制裁計畫，其中包括建立外匯儲備、削減債務，以及開發替代SWIFT支付網路的替代方案等措施，如今通膨已經穩定接近8%，本國貨幣雖大幅貶值，但已得到控制。

而且最重要的油氣輸出，俄羅斯已經成功地規避了制裁，逐步恢復，從去年7月到10月間，石油銷售額比前一年多了34%，僅10月就比2022年同期增長了50%，制裁無法掐住俄羅斯的脖子。

另一半的原因則是，以戰爭刺激景氣；相比戰前只有14%，俄羅斯已將預算的近三分之一用於國防，計畫今年將國內生產毛額的6%用於軍事開支，軍工訂單急速增加，擴大生產規模，新增更多的就業，拉動經濟增長，景氣既然好，老百姓當然擁戴支持普亭。

反觀烏克蘭，主要的工業生產在東部，現已淪為戰後廢墟，西部雖以農業為主，但是想出口，就碰到歐洲農民的強烈抗議，指控烏克蘭傾銷，經濟與軍費只能完全仰賴西方國家的援助。

偏偏經過兩年，西方國家都已「戰爭疲乏」，美國國會的600億元援助，卡在共和黨籍議員與川普的反對，遲遲未能通過，歐盟又因匈牙利的堅持，只能有人道援助，相比起來，烏克蘭的經濟更糟。

烏克蘭總統澤倫斯基批評普亭是「權慾薰心的獨裁者」，但是俄羅斯畢竟還舉行了形式上的選舉，反觀烏克蘭本應在5月舉行的總統選舉，卻因戒嚴而無限期延後，再加上外傳澤倫斯基為了解決競爭者，強迫武裝部隊總司令扎盧日內解職，不禁讓人有反諷的感覺。

西方對此非常擔心，法國總統馬克宏上個月特別提出，不能讓普亭贏得這場戰爭，甚至不能排除北約派兵參戰，這引起歐洲盟國的緊張；為了彌平彼此的分歧，德國、法國和波蘭的領導人上周在柏林會晤，討論如何提供烏克蘭更大的援助，他們的念頭動到了歐盟境內遭凍結的俄羅斯資產上面；根據全球利率的變化，這筆資產在2027年可能會產生150億至200億歐元利潤，對烏克蘭不無小補。

歐洲國家用盡「一切必要方式」，包括出兵與動用俄羅斯資產，激怒了普亭；他在17日放話，俄國和以美國為首的北約之間的直接衝突都將「導致全面的第三次世界大戰僅一步之遙」。

普亭講這句話，是以新當選的俄羅斯總統的身分，而兩年前，普亭發動侵略烏克蘭戰爭，可以歸咎於他一個人的罪行責任，但在這次選舉之後，俄羅斯人民用選票，肯定了普亭的施政，以及他的侵略行為；從今而後，這就是舉國一致的作為，俄烏戰爭恐怕難以善了。