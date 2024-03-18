韓國瑜柔性改革 新國會風氣丕變

民進黨 在選舉時即以「韓院長」為主要攻擊對象，新國會開議後，綠營更全天候盯梢，想看韓國瑜 笑話，不料韓國瑜坐上主席台後，因院長角色而謹言慎行，卻也有模有樣，偶爾在接見外賓時講些小笑話，讓韓國瑜在網路上維持聲量不墜，令綠營難以理解。

韓國瑜雖然謹小慎微，不讓自己成為箭靶，但對立法院的變革，他其實很有想法。早在30年前國會全面改選，年輕韓國瑜就踏進立法院，對立法院內的陋習積弊知之甚詳。他找到一輩子在立法院任職的議事權威周萬來當秘書長，讓他在主持會議時有恃無恐，不但能在議場鎮住陣腳，也對立院公務能有整理的機會。

不同於一般部會，立法院內職員除襄助議事外，早晚和國會議員、部會首長周旋，很容易狐假虎威，依附權貴貪贓枉法。當年立法院前秘書長林錫山就因立法院資訊系統標案收賄判刑，上行下效，立院秘書處弊端傳聞不斷。韓國瑜就在立院春酒時以重話提醒，強調「不教而殺謂之虐」；更在院務會議上明指「聽聞院內人員不當飲宴，為升遷巴結討好，中興大樓電梯故障」等情形，特別強調「接受廠商吃喝不能去第二攤」，他認為「物必自腐而後蟲生」，要官員重新檢視工作態度，甚至要交報告以自惕。

韓不僅在院內兩度重話警告，更因新立委對辦公室裝潢費太貴，工程費有浮報狀況，立院總務處長對會議室變更推拖阻擾情事，立馬下令把總務處長周傑拔官，轉而向台中市長盧秀燕借將，讓新聞局副局長廖炯志接任。韓國瑜這個立威，對立法院公務員是個震撼彈，貴如總務處長都能拔烏紗帽，還有誰敢藉勢欺人，不務正業？韓這一大刀立竿見影，立院內吏治也頓時有一清耳目狀況。

韓國瑜不光是對下屬要求甚嚴，他也貫徹親力親為作風，立法院內電梯故障頻傳，被立委稱為難以捉摸的「大怒神」，不僅讓國會議員傷神，也危及立院備詢部會首長安危，韓國瑜親赴各電梯檢視，要求總務部門必須在最短時間內改善，這種自兼督工的院長，也是立法院僅見。

國會議長最關鍵的工作還是主持議會，韓國瑜不僅要鎮住立院職員，也要鎮住立委。立法院內常有一夫質詢，百官備位的場面，立委還常臨時登記質詢改成書面質詢，讓百官苦候而耽誤政務。韓國瑜不動聲色，在15日主持院會時，對登記立委逐一唱名，三次未到，依議事規則視為棄權，院會提前休息，讓政院別空等耗時。一堆未趕到場的綠營立委痛批韓國瑜「沒收質詢權」，立院議場開天窗。韓國瑜強調是遵照議事規則，希望給予所有立委權利最好的保障；對備詢行政官員尊重，讓詢答雙方都維持對等的尊重與尊嚴。

這不慍不火的「議事偷襲」，事實上是要求國會議員改變臨時到場的惡習，立委自己不在場顧及自己職權，反而要百官列陣等候備詢是沒道理的。韓國瑜此招一出，立委們對議事出席態度將立馬改變，不敢輕易以跑攤或其他政務為由，輕慢政院官員枯等，也讓兩院互動有更合理的運作，立委不認真對待議事，韓國瑜就依議事規則修理，立委再氣也無話可說，未來百官候一人的怪場面將會因而減少。

其實，以新國會三黨不過半，半數是新科立委的結構下，正是立法院變革的契機。韓國瑜為求中立，當然也只能依靠議事規則為武器，居間仲裁各黨歧見，打破往昔一黨獨大，立法院成立法局的怪象。因此，藍白黨立委提出的國會改革案立馬付委，不只是在野黨立委搶著質詢官員，讓政院日子難過，連民進黨立委也開始對官員不假辭色，讓官員在立院更是如坐針氈。

特別是在賴清德 準總統就職前，看守內閣官員本已人心惶惶，擔心官位不保，民進黨內有意搶位的人，也各自透過立委質詢來打擊競爭對手，於是包括數位部長唐鳳、衛福部長薛瑞元等人，都有綠營立委點名要下台呼聲，讓新國會不斷搶盡政治新聞焦點，重新回到政治角力場的關鍵角色。

做為台灣民眾殷切期待的新國會龍頭，韓國瑜當然想要有番作為，可讓立法院回到正軌。一個多月來的開場相當熱鬧，等賴清德就職後，將樹立總統到國會報告的新憲例，韓國瑜改革議長的形象就能成功一半，台灣民主會有另一番新氣象。