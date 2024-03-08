中國政治不透明 兩會窗戶被關閉

中國「兩會 」（全國政協和人大會議）分別在4日及5日登場，有鑑於中國目前面對國內外諸多挑戰，兩會期間是唯一外界得以窺見中國決策運作的窗戶，所以各方矚目。

經濟問題當然是此刻的重中之重，外界關注中國政府如何規畫經濟下一步，總理李強在5日會議上，發表政府工作報告，內容不脫去年12月舉行的中央經濟工作會議，再加上真正決定經濟方向的三中全會還未舉行，所以並沒有太令人驚訝之處。

李強報告中雖然明訂今年發展主要目標是國內生產總值增長5%，比起去年的5.2%，相差沒有太多，但是去年大家卻完全感受不到有5.2%的經濟增長，今年預計困難會更多，要達成可能並不容易，這個目標應該是作為穩定人心之用。

但是兩會迄今所呈現出來的特性，卻是政治掛帥，黨強政弱的情形非常明顯，尤其是人大正式開會前，發言人宣布，今年兩會閉幕時不會再有總理記者會，今後幾年也不會有了。

取消了總理記者會，是中國政治的重大改變，過去總理記者會是藉由媒體向中國民眾與全世界，傳遞高層領導人回應民眾問題的唯一重要場合，外界視為觀察中國政情的視窗，取消總理記者會代表中國政治緊縮、新聞緊縮的又一例。

有人認為，一個可能是，不再容許中央有異音，李克強擔任總理期間，倍遭壓制，唯一的風光就在一年一度的記者會，他可以借機發揮，說出一些高級官員不敢說的話，比如在習近平 聲稱脫貧事業取得重大勝利，李克強敢於在總理記者會上警告：中國還有6億人月收入只有千元，還生活在低收入的貧困狀態，最高當局對總理記者會早已不滿，這次取消，其來有自。

但更大的可能是，李强本人謹小慎微，為了不遮蔽習近平的光芒，主動要求取消記者會，總理不再作為政策的詮釋者，只甘於做政策執行者，但無論如何，30幾年來的政治慣例，一夕之間要改變，只有習近平本人才能做出這樣的決定。

中共 雖有黨章黨規，但更重要的是不成文的政治慣例，可是習近平執政以來，凡是有礙於他強化個人統治的，一律推翻， 2017年中共19大，就打破不成文「隔代指定接班」的慣例，次年1月18日，召開中共二中全會，決定修憲取消國家主席任期制，正式推翻鄧小平時代取消國家領導人終身制的慣例，2022年，在中共20大上，習近平更開啟第三任中共總書記任期的先例。

政治局委員本來有「七上八下」的慣例，但是只要是習近平可以信任得過的，就不受年齡的限制，最明顯的有三位：穩住軍方的資深中央軍委會副主席張又俠、兼任外交部長的中央外事辦主任王毅、幫習近平操控人事的中央黨校校長陳希。

中國的政治非常不透明，尤其是人事更迭，因此產生了許多政治傳言，譬如前外交部長秦剛與前國防部長李尚福的下台，有許多謠傳，但是中國政府從來不說明，外界也希望藉著今年的兩會，能夠獲得澄清。

在人大與政協的資格審查會議上，傳言涉入貪腐大案的火箭軍高級將領，以及軍工企業高管，紛紛被拔除資格，由此可證都在被調查過程中，但是前國防部長李尚福，雖然部長、國務委員與中央軍委委員，都被拔除，卻仍然留在軍方的人大代表名單上，引發外界揣測，對他的處理應該到此為止。

可是人大新聞發言人在答覆記者詢問時卻說，「李尚福不能參加本次兩會，因為他已經不是人大代表」，這又讓外界議論紛紛。

更令人意外的是秦剛，雖然他的外交部長已經由王毅兼任，但是他的行蹤成謎，去年12月美國媒體引述消息人士透露，秦已在7月去世，死因可能是自殺，也可能是酷刑所致。由於近日俄羅斯異議分子納瓦尼死在北極圈監獄，人們自然有類似的聯想，對此報導，中共也不闢謠，讓更多人相信，秦剛的確已死。

但是審查會議中，竟然宣布秦剛是「辭去」人大代表一職，這意味著他沒死，而且官方用語不是「罷免」，而是「辭職」，意味著他所犯的事不很嚴重，算是從輕發落。

兩會現在仍在進行，目前預定沒有人事案，外界猜測不會有新外長的任命，而王毅「暫代」外長，可能會持續，不由得讓人對中國政治的不透明，感慨再三。