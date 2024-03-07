加薩停火方案 拜登政府所圖為何

全世界現在都在注意開羅談判的結果，美國、以色列 、埃及、卡達等四方，日前在巴黎會談之後，協議似乎已見進展，尤其美國方面樂觀地期待，希望能夠在今年的伊斯蘭齋戒月3月10日開始之前，達成六周的停火協議，如果不在此之前達成停火，整個伊斯蘭世界同以色列及其支持者的緊張局勢可能進一步升溫。

現在看起來，開羅會議情勢不容樂觀，拜登 總統的口氣，已經開始轉變，從「希望在下周一(3月4日)之前我們能達成一份停火協議」，到改口稱「有希望」，但「可能不行」，5日則進一步警告「決定權在哈瑪斯 手中」。

但哈瑪斯則反過來要脅，停戰和人質釋放的協議不能「無止境」談下去，唯有停火，巴勒斯坦囚犯與以色列人質的交換才會成真，哈瑪斯的代表還重申哈瑪斯對停火協議的條件：終結以色列軍事行動、以色列自加薩走廊撤軍、讓為了遠離戰火而躲避至加薩他處的巴勒斯坦人重回家園。

但是真正的關鍵，其實是在以色列這邊；內唐亞胡政府現在面臨進退兩難的局面，首先是去年10月初開始的這場仗，是非常昂貴的，以色列去年第四季度國內生產總值(GDP)萎縮19.4％，而徵召後備軍人，也使得勞動力減少約8%，與新冠疫情期間實施停工導致的減少幅度相當，繼續打下去非常吃力。

但是聯合內閣中的極端保守派政黨，強烈反對停火協議，尤其不滿人質交換囚犯1:10比例，他們還堅持，無論有沒有停火協議，以色列還是要進攻加薩的「最後一城」拉法，對哈瑪斯取得完全勝利。

對總理內唐亞胡而言，他還擔心美國私下在運作顛覆他的政府，尤其此刻華盛頓邀請反對黨國家團結黨領袖甘茨訪問，甘茨目前聲望極高，很可能取代內唐亞胡，目前為了全國團結，加入戰爭內閣。他並沒有就赴美事先獲得總理批准，這使得兩人的關係變得緊張。內唐亞胡強調，「以色列只能有一位總理」。

拜登政府是在用邀請甘茨，來表示對內唐亞胡政府的不满。副總統賀錦麗在預定見甘茨之前，發表一篇措辭嚴厲的演說，基本上是拜登政府的表態，她雖然呼籲哈瑪斯同意停火協議，但更強烈要求以色列放行加薩所需的人道援助，「必須開放新的過境關卡」，且「不得對援助的運送施加任何不必要的限制」，「不能有任何藉口」。

這是因為以色列限制外來援助，加薩內部人道危機已經達到頂點，近日以軍還對搶奪援助的饑民開槍，導致118人喪生，更讓國際對以色列非常不滿。

美國忍無可忍，終於直接出手，2日從約旦邊界派出三架空軍C-130運輸機，空投3.8萬份即食口糧，但比起從陸路、用卡車運輸，空投的費用要高得多，一架軍機可攜帶的物資僅相當於一輛或兩輛卡車攜帶的物資數量，而且很難讓救援物資掉落在準確的地點，救援物資受損的可能性也很大，但這是最後手段，用意在逼以色列開放邊境。

這不純粹是外交考慮，也有國內大選的因素，民主黨內的年輕選民對拜登政府偏以色列的政策愈來愈不滿，尤其在部分阿拉伯裔選民比例較高的地方，相比起2020年，拜登在阿拉位裔美國人之中的支持度由59％大跌至17％。

密西根州是美國阿拉伯和穆斯林裔人口比例最高的州之一，在2月27日的民主黨總統初選中，雖然拜登取得勝利，但是意味著拒絕拜登的「不表態」(uncommitted)比率竟達到13%，人數接近10萬人。

看起來好像不多，但是密西根州是美國六個搖擺州之一，是兩黨兵家必爭之地，2016年，喜萊莉‧柯林頓在這個有1000萬人口的州，只以1.1萬票之差輸給了川普，而2020年，拜登在此則以約15萬票的優勢擊敗了川普，現在拜登輸不起密西根。

其實拜登政府是有撒手鐧的，由於目前國會正在審議對以色列的140億美元軍事援助案，只要在對以色列的軍事援助附加條件，就可以有效施壓，但這也可能對民主黨造成強烈反彈，因為猶太人的遊說團體力量極強，拜登政府也怕在大選年引發爭議。

拜登政府希望極力促成中東停火協議，不只是挽回美國的國際顏面，顯示自己的立場中立，更重要的是這在國內政治中有實際的利益，但非操之在己，也只能寄予期待了。