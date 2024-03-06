「我們來領錢的」 非法移民太囂張

立場保守的福斯新聞網，日前播出一段對美墨邊境非法移民 的訪問，有名中國男子大言不慚地說，「我們就是來領錢的」，意味奔著美國福利 而來。福斯播這段訪問雖是個案，卻凸顯非法移民吃福利荒謬現象，連累華人移民，不利全美華裔社區。

美墨邊境現在一團混亂，恍如無政府狀態，讓人懷疑這還是世界首強的美國嗎？聯邦海關及邊境保護局(CBP)執法無力，德州調動國民兵防守邊界，南卡羅來納等紅州派國民兵增援德州，邊境布滿軍隊和帶刀刃鐵絲網，但另一邊數萬非法移民伺機闖關，很像兵荒馬亂的戰爭狀態，給人美國無力防守邊境的觀感，也使拜登連任大失分。

拜登執政兩年多來邊境失控，民主黨到底是人道關懷難民，或私心放任非法，想讓大量非法移民進美國，將來壯大自己支持群體，法治的美國邊界竟淪落到如此狼狽地步，拜登難辭其咎。

保守派媒體「紐約郵報」引用移民及海關執法局(ICE)說法，指去年進美國的非法移民達570萬人，數據或嫌誇張，一般估計，去年進美國的非法移民至少百萬人；非法侵入者以委內瑞拉、厄瓜多爾、海地和中國人為主，墨西哥人反成少數。CBP說，去年逾2.4萬名中國公民從美墨邊界越境時被捕，和過去十年合計查獲1.5萬名中國人相較，增長逾十倍；而成功溜進美國的中國人更不知多少。

中國「走線」大軍有幾項特色：高學歷者多、中產有錢、衣著光鮮，人人帶智慧手機，不同於中南美和非洲貧窮襤褸，他們付蛇頭4至6萬美元，先合法搭飛機、火車、船舶、汽車等，前後30至50多天，先經中國護照免簽的厄瓜多爾，再循陸路穿越哥倫比亞和巴拿馬之間的達連隘口叢林後，組隊穿越美墨邊境後解散，有人向政府自首，再申請政治庇護 ；有人直接被放行，抵聖地牙哥、洛杉磯或紐約等地。

網上許多視頻，中國人受訪強調在追求自由民主生活，逃離中共專制獨裁統治，批評中共當局，為尋求政治庇護鋪墊；也有中國人說，「我們是來領錢的。」美國對待非法移民離譜地友善。非法者從網路、抖音得知所有偷渡管道和信息，包括交給蛇頭的錢多少、進美國最佳路線、沿途各國邊境巡邏人員賄賂金額等，儼然成全球「專業」運作。

習近平常強調「東升西降」、中國經濟「風景這邊獨好」，但中國興起偷渡潮，比上世紀90年代「金色冒險號」還升級，打臉中共。這波2018年起升起的風潮，和習當局政策有極大關係，民眾從內捲、躺平到潤出去，大陸經濟不被民眾看好，難從地下管道轉移資金或正常移民，激起更多人，靠走線為自己和下一代謀出路，讓人同感心酸。

據報導，2022年中國人申請政治庇護成功率僅33%，低於其他國籍的46%，如何舉證自己遇迫害，是成敗關鍵。不少人尋求政治庇護留在美國的人，申請綠卡後很快回國探親訪友，同時為中共辯護。美國政府不是傻瓜，近年駁回庇護案增加，政治庇護不再是靈丹妙藥，很多美加華人更不以為然。

非法移民吃福利，更讓人反感，他們沒在美國繳過一分錢稅，進美國後馬上領錢、吃福利，紐約、加州政府撒錢幫非法移民，間接鼓勵非法，讓千辛萬苦耗上數年才完成合法移民手續的移民憤慨，辛苦工作繳稅多年，卻成了人家的韭菜，非常不公平。

紐約市已動用5300萬元預算，將德州送來的非法移民集中安置在四、五星級的羅斯福酒店，免費吃住，市府還計畫提供銀行卡，四口之家每月領1000美元，以供搬出酒店後，購買食品雜貨和嬰兒用品。加州元旦起提供所有低收入非法移民免費醫療，他們堂堂正正吃福利，法治的界線何在？民主黨政策何其荒謬和不公！引人反感。

中國非法移民增加，是壯大華人群體或破壞法治、威脅國安？華裔社區對非法走線客該同情或反對？都充滿爭議。川普築牆曾被多數民眾反對，看到美墨邊境亂象，新聞周刊(Newsweek)民調，如今53%成年人支持築牆，贊成加強執法，只有46%反對，情勢大逆轉。

川普揚言當選就任第一天，就展開逮捕和遣返百萬非法移民行動，調派軍隊把守邊境。無論川普是否當選，維護法治、保護美國不讓恐怖分子和非法者入侵，應該是政府的義務，否則空有強大軍力卻連邊境都守不住，還談什麼人道關懷或法治。